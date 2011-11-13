Крикунов избавляется от Морозова

//Спорт : Хоккей

13 ноября 2011, 14:59 [«Аргументы Недели», Артем КУЗНЕЦОВ ]

Падение АК Барса продолжится? Вечером 6 ноября, в середине третьего периода матча «Ак Барс»-«Автомобилист», капитан казанцев Алексей Морозов блестящим кистевым броском завершил вихревую атаку своих товарищей.

Встреча проходила 6 ноября. Его жена, Ирина Морозова, присутствующая на каждой игре Алексея, в восторге подскочила с кресла, а вместе с ней в радостном вопле зашлась и полупустая Татнефть Арена. Повод для радости был серьезный. Наконец-то, забил культовый игрок казанского «Ак Барса», и тоска четырех поражений подряд сменилась лучиком света: «Ну, может быть, хоть сегодня казанцы победят. Все-таки, Курбан Байрам, День Конституции РТ и, наконец, юбилей ХК «Ак Барс»!!!» Три праздника в один день! Это не шутка.

И тут камера показала крупным планом самого виновника торжества. Алексей принимал поздравления от партнеров с таким лицом, как будто только что похоронил близкого человека! Алексей Морозов не был рад своему успеху и не смог скрыть этого!

Чтобы мизансцена стала понятна, нужно вернуться назад. В самое начало сезона, и не только.

Летом партия и правительство изъяли творца всех побед «Ак Барса» Зинэтуллу Билялетдинова в сборную страны. Вице-президент ХК «Ак Барс» Равиль Шавалеев, недолго думая, пригласил в команду Владимира Крикунова, хорошо знакомого ему еще по ХК «Нефтехимик».

Владимир Крикунов в хоккейных кругах считается неплохим специалистом. У него, как правило, получаются команды крепкие, регулярно бьющие фаворитов, но звезд с неба, за исключением чемпионства в московском «Динамо», не хватающие.

Он и игроком в свое время был неплохим. Невысокий, крепкий, неуступчивый защитник с броском из саратовского «Кристалла» и рижского «Динамо». Побед больших не добился, специалисты называли его в 70-х прямолинейным, но спортивной злостью запомнился.

Вице-Президент «Ак Барса» Равиль Шавалеев тоже в 70—80 г.г. играл в защите. Казанские болельщики со стажем отлично помнят 4 номера СК. им Урицкого. Маленького росточка, но на льду жесткого, как бита, и всегда немного помятого за пределами площадки. Отсутствие других игровых качеств, молодой Равиль Шавалеев компенсировал напористостью, что, конечно, очень помогало ему по жизни.

Играл в 70-80 г.г в обороне и Зинэтулла Билялетдинов. Но, в отличие от первой пары защитников, его считали звездой мирового класса. Чемпион мира, Европы, Олимпийских игр…

В конце 90-х, начале 2000-х пути Шавалеева и Крикунова сошлись в Нижнекамске, где они отлично поладили и создали похожую на себя команду. Внешне неказистую, но напористую и злую.

А после того, как Президент Татарстана Минтимер Шаймиев обязал Татнефть спонсировать республиканский хоккей, Равилю Шавалееву достался и ХК «Ак Барс». Очень уж полюбился бывший защитник СК.им Урицкого нефтяному генералу Шафагату Тахаутдинову. Генералу, хоть он и Президент ХК «Ак Барс», надо же бюджет РТ и РФ нефтедолларами наполнять. Не до хоккея тут.

«Ак Барс» Зинэтуллы Билялетдинова, во времена жемчужины российского хоккея, тройки Зарипов- Зиновьев-Морозов был, изящен, а иногда даже изыскан. А потом, после ухода Зиновьева, неумолим, как наемный убийца. Все в этой команде было подчинено результату. Каждый игрок знал свой маневр и в выбранный своим кормчим момент клуб превращался в машину по добыванию золота и кубков. Билялетдинов же возвышался над скамейкой запасных и горячим льдом, спокойный, четкий и элегантный как рояль. Поражения он обращал в победы, внушал комплекс неполноценности соперникам и искал «себе чести, а князю славы».

Вице-Президент ХК «Ак Барс» Равиль Шавалеев принимал поздравления, не всегда, как казалось, некоторым пишущим о хоккее журналистам, понимая, за счет чего побеждает его команда. Однако почетный гражданин Казани Зинэтулла Хайдярович Билялетдинов (ЗХБ) выглядел неуязвимым от недоброжелателей за мощной спиной политического тяжеловеса Минтимера Шаймиев. Но, раздались аккорды «Прощанья славянки» и Зинэтуллу Билялетдинова отправили спасать Россию…

…После ухода ЗХБ в Казани осталась команда, готовая вновь побеждать. Все механизмы машины были в норме, может, разве что, масло поменять, да пару фильтров и все. Садись за руль и в путь, за третьим Кубком Гагарина. Но вот беда, машина слишком сложна для нового водителя. Не забывай, читатель, ведь Крикунова в 70-х называли неплохим, но прямолинейным игроком. У него и в ХК Нефтехимик была только одна педаль, она же газ и тормоз, т.е. «Бей-беги», которая, к тому же, без матершины и не работала, а здесь панель приборов светится, как у самолета, скоростные режимы разные, дифференциалы… Ахренеть! Как ехать-то?! Может убрать часть лишнего? А давай-ка армейский «газон» сделаем! Где у нас кувалда?!

А ведь предупреждал же приятель Крикунова, несчастливый Владимир Голубович, будут проблемы у тебя, Владимир Васильевич, в «Ак Барсе». По своему опыту судил Голубович. В минувшем сезоне «Ак Барс» Билла добился над его Торпедо двух побед, проигрывая в обеих встречах 0-3 и 0-4!

Ну, в общем, взял Владимир Васильевич кувалду, размахнулся и… Ба-Бах!!! пошел тренировать «Ак Барс». Сначала, правда, соломки подстелил. Сказал, что игроки двухкратного обладателя Кубка Гагарина его не устраивают, не он набирал. А потом затребовал к себе главную звезду «Ак Барса» Алексея Морозова.

Звезда вернулась от Крикунова в шоке. О чем толковали - до конца неизвестно. Но и у стен есть уши. Крикунов же человек по его словам прямой, вот и заявил он Алексею Морозову, как утверждают знающие люди, следующее: «Ну что, капитан, уйди достойно, до января у тебя есть время».

Потом разбил команду на группировки. У Крикунова есть такой прием в арсенале, стравить игроков, чтобы быстрее бегали. Он этого и не отрицает. Потом, на первый взгляд странно, повздорил с другой звездой «Ак Барс» Данисом Зариповым и его агентом Юрием Николаевым. Но это только на первый взгляд. На самом деле Владимир Васильевич добился своего. Все теперь уже знают, что Зарипов в этом году резко сдал, а его агент ведет себя непорядочно. Почва для того чтобы избавиться от еще одного лидера «Ак Барса» готова. Ну, а затем коуч стал просто выбрасывать из команды неугодных, например, забивалу и дриблера Николая Лемтюгова, за которым и грехов-то не числилось, кроме того, что он был дружен с Алексеем Морозовым. Команда ответила серией провалов, как многим показалось, демонстративных, чередуя безнадежье с выдающимся хоккеем. Имеющий глаза, да увидит. Вошла в штопор из четырех поражений подряд. И вот, наконец, настал вечер 6 ноября.

Проигрывать в этот вечер было нельзя. Три праздника. Это перебор. Но и победа укрепляла позиции Крикунова. Его в Казани, при напряженном молчании нефтяных генералов, открыто поддерживает лишь Шавалеев. Сын Булат вхож в основной состав и надо чтобы он как можно дольше там задержался.

Мы не знаем, какие разговоры в команде были накануне. Но только в какой-то момент «Ак Барс» преобразился. И пошла вихревая атака на ворота соперника, а затем прекрасный кистевой бросок Алексея Морозова и траурная гримаса на его лице. «Ак Барс» победил?



