Главный тренер хоккейного клуба "Витязь" из Чехова Андрей Назаров получил двухматчевую дисквалификацию за свое поведение. В Минске на чемпионате КХЛ хоккеисты подмосковного клуба на льду подрались с соперниками – хоккеистами белорусского "Динамо".

До финальной сирены, которая должна была возвестить о победе хозяев со счетом 3:2 оставались считаные секунды, когда на льду началась драка. По словам очевидцев, драка мгновенно вышла за пределы площадки. На лед и скамейку гостей полетело всё, что попадалось под руки. Бутылкой попали в голову их главному тренеру.



Возможно, наказание понесет не только он один. В произошедшем стоит винить не только его, но и болельщиков и службу безопасности "Арены Минск".

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал инцидент, случившийся с "Витязем" на матче КХЛ против минского "Динамо". "Любого человека это не красит. Будь то болельщик или кто-то еще. Но надо сначала разобраться, что там действительно произошло. Где была охрана? Ведь к игрокам и тренерам просто так не подойдешь", – заявил Третьяк, сообщает "Советский спорт".

Тренер "Витязя" пропустит матчи "Витязя" со "Спартаком" (16 ноября) и с "Атлантом" (18 ноября).