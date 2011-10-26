Обнародован состав хоккейной сборной России на Кубок Карьялы

Тренерский штаб сборной России по хоккею назвал имена 23 хоккеистов, вызванных для подготовки к первому этапу Евротура -«Кубку Карьялы», сообщает официальный сайт ФХР.



Вратари: Константин Барулин («Атлант»), Михаил Бирюков («Югра»).



Защитники: Илья Никулин, Константин Корнеев (оба «Ак Барс»), Максим Чудинов («Северсталь»), Николай Белов («Нефтехимик»), Иван Вишневский («Атлант»), Денис Денисов (СКА), Евгений Бирюков («Магнитка»), Яков Рылов (ЦСКА).



Нападающие: Владимир Тарасенко («Сибирь»), Александр Радулов («Салават Юлаев»), Игорь Мусатов («Атлант»), Сергей Широков, Илья Зубов (ЦСКА), Евгений Кузнецов («Трактор»), Александр Пережогин («Авангард»), Вадим Шипачев («Северсталь»), Денис Кокарев (ОХК «Динамо»), Алексей Терещенко, Кирилл Петров, Евгений Бодров («Ак Барс»), Игорь Макаров (СКА).



Наибольшее представительство в сборной у «Ак Барса» – 5 игроков. По три хоккеиста представляют «Атлант» и ЦСКА. Из обладателя Кубка Гагарина «Салавата Юлаева» вызов получил только Александр Радулов.



В таком составе команда проведет двухдневный сбор в Новогорске (7-8 ноября), после чего отправится в Финляндию.