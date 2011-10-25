Восковая фигура Александра Овечкина появилась в музее Тюссо (ВИДЕО)

В США в Вашингтонском филиале музея мадам Тюссо появилась первая восковая фигура россиянина. Чести удостоился известный хоккеист Александр Овечкин, который несколько лет играет в НХЛ.

Сам Александр-великий, как его окрестили местные журналисты и болельщики, активно помогал создателям копии, с него сняли более 250 мерок. Фирменная улыбка Овечкина - без одного переднего зуба. И, конечно, - клюшка, майка команды "Вашингтон Кэпиталз".

Нападающий Александр Овечкин стал всего вторым хоккеистом после знаменитого Уэйна Гретцки, чья восковая фигура украсила выставочный зал всемирно известного музея.