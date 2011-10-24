Сегодня Овечкин представит свою восковую фигуру в музее мадам Тюссо

Российский хоккеист Александр Овечкин в понедельник представит журналистам и посетителям вашингтонского музея мадам Тюссо собственную восковую фигуру.



"Первоначально мы планировали церемонию на 4 октября, но у Алекса умер близкий родственник, и он должен был спешно лететь в Москву", - цитирует РИА Новости представителя музея Глэдвина Лопеса.



Овечкин станет вторым по счету хоккеистом, увековеченным в воске. Первым был канадец Уэйн Гретцки. На церемонии с Овечкиным и его восковым двойником будут позировать молодые хоккеисты. У всех школьников один зуб будет окрашен в черный цвет - намек на отсутствующий зуб Овечкина, рассказал Лопес.



Представитель музея добавил, что Овечкин принимал активное участие в создании фигуры. Он провел много часов с художниками музея, снявшими с него более 250 различных мерок и сфотографировавшими звезду хоккея со всех возможных ракурсов.



"С июля группа художников работала над тем, чтобы фигура полностью соответствовала уникальному стилю Овечкина, чтобы ее глаза были точно такого же цвета, как у оригинала, чтобы совпадали сложение и общий облик реального человека и его двойника, чтобы улыбка воскового Овечкина была столь же обаятельной, как у самого хоккеиста", - сказал Лопес.



Овечкин "подарил" восковой копии форму хоккеиста "Вашингтона" и все необходимые для игрока предметы. Россиянин - один из самых популярных в США хоккеистов. На улицах Вашингтона часто можно видеть американцев, идущих в красных футболках и свитерах с надписью Ovechkin. Ожидается, что восковая фигура хоккеиста привлечет в музей мадам Тюссо немало посетителей.