"Вашингтон" одержал гостевую победу над "Филадельфией" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).



Встреча, состоявшаяся в четверг, завершилась со счетом 5:2 в пользу "Кэпиталз". В составе победителей дублем отметился российский нападающий Александр Овечкин (20-я и 44-я минуты), еще по шайбе забросили Матье Перро (19), Роман Хамрлик (43) и Джоэл Уорд (45). У "Флайерз" голы забили Клод Жиру (15-я минута) и Шон Кутюрье (60). Российский голкипер "Филадельфии" Илья Брызгалов отразил 23 из 28 бросков по воротам.



Овечкин был признан первой звездой матча и второй звездой дня в НХЛ.