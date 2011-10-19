Арбитражный суд Московской области признал банкротом некоммерческое партнерство "Хоккейный клуб "Химик" (Воскресенск), передает агентство РАПСИ.



Суд открыл конкурсное производство в отношении должника сроком на 6 месяцев и назначил на 23 ноября утверждение кандидатуры конкурсного управляющего.



ХК "Химик" создан в 1953 году. Основателем и первым тренером хоккейной команды был Николай Семенович Эпштейн. В 1965 году "Химик" завоевал бронзовые медали чемпионата СССР. В том же году в Воскресенске была открыта хоккейная ДЮСШ, впоследствии воспитавшая таких звезд хоккея, как Игорь Ларионов, Валерий Каменский, Валерий Зелепукин, Вячеслав Козлов, Дмитрий Квартальнов, Александр Черных, Андрей Ломакин. В чемпионатах СССР "Химик" еще трижды выигрывал бронзовые медали и один раз - в 1989 году - серебряные.



В октябре 2005 года "Химик" переехал в Мытищи (нынешнее название - "Атлант"), а в Воскресенске была создана новая команда с названием "Химик" (Воскресенск). В сезоне 2008/09 клуб выступал в КХЛ, но из-за финансовых проблем клуб не смог принять участие в следующем розыгрыше. В сезоне 2009/10 клуб выступал в Высшей лиге. В феврале 2010 года руководство, тренерский штаб, игроки и персонал "Химика" обратились к председателю правительства РФ Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в финансовом обеспечении клуба. Сейчас клуб выступает в молодежной хоккейной лиге.