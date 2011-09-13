Хоккеиста Александра Галимова похоронят отдельно от команды «Локомотив»

В Ярославле сегодня в 8:00 в спорткомплексе «Арена-2000» начнётся церемония прощания с хоккеистом ХК «Локомотив» Александром Галимовым. Сердце хоккеиста остановилось накануне утром.

В Ярославле сегодня в 8:00 в спорткомплексе «Арена-2000» начнётся церемония прощания с хоккеистом ХК «Локомотив» Александром Галимовым. Галимова похоронят на Чурилковское кладбище в мусульманском секторе. Имам местной мечети прочтет поминальную молитву.

Сердце 26-летнего хоккеиста остановилось накануне утром. После смерти Александра Галимова число жертв авиакатастрофы под Ярославлем составило 44 человека.



У Галимова остались жена и маленькая дочь, которой еще нет и года.



Напомним, самолет Як-42 с основным составом ярославского ХК «Локомотив» на борту разбился 7 сентября.

В настоящее время врачи продолжают бороться за жизнь бортинженера Александра Сизова, он находится в крайне тяжёлом состоянии.