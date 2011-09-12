Эксперты установили личность еще одного погибшего в авиакатастрофе Як-42

Установлена личность еще одного погибшего в результате авиакатастрофы Як-42 под Ярославлем. В СУ СК России по Ярославской области сообщили, что судебно-медицинские эксперты установили личность Павла Траханова.

Таким образом, на данный момент опознана 41 жертва авиакастрофы под Ярославлем. Остаются неопознанными тела еще двоих погибших, передает Интерфакс.

В результате трагедии сразу погибли 43 человека. Выжили двое. Сегодня в больнице утром умер нападающий ХК "Локомотив" Александр Галимов. Его похоронят во вторник в Ярославле.