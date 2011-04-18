Сборная России проиграла США на юниорском ЧМ за 21 секунду до конца

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18 апреля 2011, 07:49 [ «Аргументы Недели» ]

Сборная России в третьем матче группового этапа юниорского чемпионата мира, проходящего в Германии, проиграла со счетом 3:4 сборной США.



Россияне, одержавшие две победы на старте турнира, пропустили решающую шайбу за 21 секунду до окончания третьего периода.



Первый отрезок встречи завершился с преимуществом американцев, отличившихся дважды - шайбы на счету Трэвиса Бойда (на восьмой минуте игры) и Джей Ти Миллера (12). Никита Кучеров (26) сократил разрыв в счете, но Миллер (27) вновь восстановил статус-кво. В начале третьего периода Наиль Якупов (44) забросил вторую ответную шайбу, а затем Кучеров (56) сравнял счет.



Заключительную встречу отборочного турнира команда Юрия Румянцева проведет 19 апреля со сборной Швейцарии, занимающей четвертое место в группе А.



