Все новости >>

Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Спорт Хоккей

Сборная России проиграла США на юниорском ЧМ за 21 секунду до конца

, 07:49 [ «Аргументы Недели» ]

Сборная России в третьем матче группового этапа юниорского чемпионата мира, проходящего в Германии, проиграла со счетом 3:4 сборной США.

Россияне, одержавшие две победы на старте турнира, пропустили решающую шайбу за 21 секунду до окончания третьего периода.

Первый отрезок встречи завершился с преимуществом американцев, отличившихся дважды - шайбы на счету Трэвиса Бойда (на восьмой минуте игры) и Джей Ти Миллера (12). Никита Кучеров (26) сократил разрыв в счете, но Миллер (27) вновь восстановил статус-кво. В начале третьего периода Наиль Якупов (44) забросил вторую ответную шайбу, а затем Кучеров (56) сравнял счет.

Заключительную встречу отборочного турнира команда Юрия Румянцева проведет 19 апреля со сборной Швейцарии, занимающей четвертое место в группе А.

ИГ

//картина дня

В мире

Как сейчас живут в Сирии

Как сейчас живут в Сирии

Война в Сирии закончена. Об этом Кремль объявил официально. Любят ли там русских и как Сирия возвращается к тихой жизни, посмотрел корреспондент АН. В переводе с арабского садык — это друг. В Сирии теперь это еще и синоним слова «русский». Особенно, если речь идет о глубинке.

В Государственном департаменте Соединенных Штатов рассказали, как Украина сможет «вернуть» Крым. По данному вопросу высказался специальный представитель американского дипломатического ведомства Курт Волкер.

В Государственном департаменте Соединенных Штатов рассказали, как Украина сможет «вернуть» Крым. По данному вопросу…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

Роман Надежды Дягилевой «Дневник на двоих» обрел большую популярность. Книга, рассказывающая об отношениях глазами и мужчины, и женщины, для многих…

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Известный российский телеведущий Владимир Соловьев не сдержался в прямом эфире программы "Вечер" и сорвался на гостя - общественного деятеля Григория Амнуэля. Известно…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан