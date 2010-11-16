Президент ФХР Владислав Третьяк рассказал о встрече с руководителями НХЛ, на которой обсуждался вопрос проведения суперсерии Россия – Канада в 2012 году.



«Мы встретились с руководителями НХЛ, и я изложил нашу идею организации новых встреч на уровне сборных. Боссы в душе своей – тоже болельщики. Они вспомнили 1972-й и решили, что к 40-летию первой встречи на льду представителей двух ведущих хоккейных школ нужно что-то придумать. Естественно, формат встреч должен быть иным.



Играть матчи Канада – Россия, подавая их так, как 40 лет назад, уже нельзя. Сейчас я не могу раскрывать всех секретов. Мы договорились соблюдать конфиденциальность. Главное, что в НХЛ с интересом отнеслись к нашему предложению вспомнить суперсерию. Естественно, сейчас нужно учитывать реалии и прежде всего – интерес телевидения. Кроме того, необходимо заручиться поддержкой профсоюза хоккеистов. С новым руководителем НХЛПА Дональдом Фером я тоже встречался.



После завершения нынешнего сезона заканчивается срок коллективного соглашения между профсоюзом хоккеистов и лигой. О локауте речь не идет, но предстоит большая работа по выработке нового договора. Естественно, вопрос организации новых встреч с российскими хоккеистами отходит на второй план.



Поднимался ли вопрос участия игроков НХЛ в Играх-2014? Нет, во время этого визита речь шла только о соревнованиях, которые мы хотим организовать совместно в 2012-м. С представителями организации «Хоккей-Канада» мы говорили о проблемах молодежного и женского хоккея, но олимпийская тема не затрагивалась», – приводит слова Третьяка «Спорт Уик-Энд».