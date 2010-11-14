Кубок Карьяла. Сборная России по хоккею победила чехов - 3:1

Сборная России по хоккею победила со счетом 3:1 (2:1, 0:0, 1:0) команду Чехии в своей заключительной игре Кубка Карьяла.

На 9-й минуте игры Александр Пережогин открыл счет в матче. На 14-й минуте форвард уфимского "Салавата Юлаева" Якуб Клепиш сравнял счет. Денис Гребешков вновь вывел сборную России вперед на 19-й минуте. Все шайбы первого периода были заброшены в большинстве. На 41-й минуте Алексей Кайгородов при игре в равных, но неполных составах сделал счет 3:1.

Сборная России одержала вторую победу на Кубке Карьяла после стартового успеха в матче с финнами и набрала в итоге 6 очков. Чехи все три встречи проиграли в основное время.

Победитель Кубка Карьяла, стартового этапа Евротура сезона-2010/11, станет известен в воскресенье после окончания матча между финнами и шведами. Сборная "Тре Крунур" первые два поединка выиграла. Последние четыре года Кубок Карьяла выигрывала сборная России.