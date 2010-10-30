Чемпионат КХЛ. «Салават Юлаев» – «Спартак» – 5:1 (ВИДЕО)
30 октября 2010, 07:38 [ «Аргументы Недели» ]
Уфимский "Салават Юлаев" уверенно победил московский "Спартак" в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счетом 5:1. «Спартак» потерпел шестое подряд поражение при новом наставнике Игоре Павлове.
Голы у победителей забили Игорь Григоренко (6-я минута), Олег Твердовский (21), Александр Радулов (36), Томаш Староста (38), Мирослав Блатяк (44). Кирилл Князев (59) позволил красно-белым избежать сухого поражения.