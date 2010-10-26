Чемпионат КХЛ. Московское "Динамо" победило на выезде рижское - 3:1
26 октября 2010, 07:21 [ «Аргументы Недели» ]
Рижский хоккейный клуб "Динамо" уступил в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги на своем льду московским одноклубникам - 1:3 (1:0, 0:1, 0:2).
Рижане открыли счет благодаря результативному броску Лауриса Дарзиньша (19). Москвичи, возглавляемые бывшим нападающим рижского "Динамо" Олегом Знароком, ответили шайбами Егора Миловзорова (32-я минута), Дениса Мосалева (54) и Руслана Зайнуллина (58).