Легендарный Гретцки возглавит питерский СКА?

Руководство питерского СКА начали переговоры с легендарным канадским хоккеистом Уэйном Гретцки на предмет его назначения на должность главного тренера, сообщает «Спорт-Экспресс».

Вариант с переездом 49-летнего Гретцки в Санкт-Петербург достаточно реален, так как на последнем Матче звезд КХЛ, прошедшем в Минске, он встречался с руководством СКА и КХЛ, и кроме того, он активно контактирует с бывшим главным тренером СКА Барри Смитом.

Гретцки уже имел опыт тренерской работы, но не слишком удачный: в сезоне-2005/06 он возглавил «Финикс», однако за три года под его началом команда так и не смогла пробиться в плей-офф.