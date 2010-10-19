Чемпионат КХЛ. СКА - "Динамо" (Минск) - 2:3 (ВИДЕО)
19 октября 2010, 08:10 [ «Аргументы Недели» ]
Питерский СКА на своем льду проиграл в овертайме минскому "Динамо" в матче Континентальной хоккейной лиги - 2:3.
Первые два периода голов не принесли. Счет открыл игрок минчан Александр Кулаков, отличившийся на 45-й минуте в большинстве. На 53-й минуте СКА отыгрался усилиями Маттиаса Вейнхандля. Максим Сушинский, завершивший красивую комбинацию броском почти в пустые ворота, вывел вперед хозяев на 57-й минуте поединка. От поражения в основное время "Динамо" спас Петер Подхрадски, забивший на 58-й минуте.
Принес победу минскому "Динамо" точный бросок Сергея Варламова на 3-й минуте овертайма.