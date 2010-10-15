Петербургский СКА вторично потерпел поражение от московского "Динамо" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, на этот раз на своем поле.

СКА и лидер Западной конференции "Динамо" встречались второй раз в текущем сезоне. На своем льду 9 октября москвичи уверенно победили со счетом 5:2. Поединок, который состоялся в четверг в Петербурге в присутствии 10 тысяч зрителей, завершился победой гостей со счетом 2:1.

СКА вышел вперед благодаря шайбе Максима Афиногенова, заброшенной на 16-й минуте в большинстве. Но развить успех подопечные Айвана Занатты не смогли: Денис Толпеко уже на 18-й минуте мощным броском счет сравнял, а на 33-й минуте Егор Миловзоров вывел динамовцев вперед, и эта шайба, как выяснилось, стала победной.