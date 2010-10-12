Московский ЦСКА проиграл на своем льду нижегородскому "Торпедо" матч чемпионата Континентальной хоккейной лиги в овертайме со счетом 2:3.

Счет в матче открыли хоккеисты "Торпедо" усилиями Ильи Крикунова, который забросил шайбу в большинстве на 18-й минуте. Однако затем дважды отличился знаменитый новобранец ЦСКА Вячеслав Козлов (24, 28). Мэтт Эллисон, забивший на 50-й минуте встречи, перевел игру в овертайм, на первой же минуте которого победу "Торпедо" принёс Райан Веске, реализовавший большинство.

"Торпедо" набрало 23 очка и укрепилось на втором месте в Западной конференции. В активе ЦСКА на 8 очков меньше.