В списке 100 лучших игроков в истории НХЛ - четыре российских хоккеиста

В список 100 лучших хоккеистов, когда-либо игравших в НХЛ, составленный The Hockey News, попали четыре российских хоккеиста. Все они – крайние нападающие.

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин занял 8-е место в рейтинге левых крайних. Игрок «Нью-Джерси» Илья Ковальчук расположился там на 19-м месте. Лучшим в этой номинации стал экс-нападающий «Чикаго» Бобби Халл.

Павел Буре оказался на 13-й строчке в списке лучших правых крайних в истории лиги. Его бывший партнер по «Ванкуверу» Александр Могильный оказался на 19-м месте.

Список лучших защитников возглавляет Бобби Орр, Уэйн Гретцки и Терри Савчук заняли первые места среди центрфорвардов и вратарей.