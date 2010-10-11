Радулов забросил самую быструю шайбу в истории чемпионатов России (ВИДЕО)

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Радулов в матче чемпионата КХЛ с «Югрой» установил новый рекорд скорострельности. Он забросил шайбу уже на шестой секунде встречи. Это рекорд не только КХЛ, но и всех российских чемпионатов, сообщает официальный сайт КХЛ.

Предыдущее достижение было установлено 7 марта 1998 года, когда нападающий «Северстали» Андрей Пчеляков поразил ворота ЦСК ВВС на седьмой секунде. Через пять лет такого же результата достиг магнитогорец Дмитрий Юшкевич. В новейшей истории отечественного хоккея лишь пятерым хоккеистам удавалось открыть счет в первые 10 секунд матча.