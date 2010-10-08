Подмосковный "Витязь" проиграл в Подольске петербургскому СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счетом 4:3 после серии буллитов.

Защитник Даниил Марков вывел "Витязь" вперед на 10-й минуте игры. СКА ответил тремя заброшенными шайбами: отличились Дмитрий Шитиков (15-я минута), Антон Бут (43) и Маттиас Вейнхандль (48). Но затем Вадим Бердников сначала сократил отставание до одной шайбы, на 50-й минуте, а затем на последней минуте основного времени матча сравнял счет, когда "Витязь" сменил вратаря на шестого полевого игрока.

Овертайм прошел без заброшенных шайб, а в серии буллитов единственный гол забил лидер армейцев Максим Сушинский.

СКА довел победную серию в регулярном чемпионате до четырех матчей, прибавив к ним успех в выставочном матче против клуба Национальной хоккейной лиги "Каролины". Следующую игру армейцы проведут 9 октября в Москве против лидера Западной конференции "Динамо".