Чемпионат КХЛ. "Витязь" - СКА – 3:4 (ВИДЕО)
8 октября 2010, 07:54 [ «Аргументы Недели» ]
Подмосковный "Витязь" проиграл в Подольске петербургскому СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счетом 4:3 после серии буллитов.
Защитник Даниил Марков вывел "Витязь" вперед на 10-й минуте игры. СКА ответил тремя заброшенными шайбами: отличились Дмитрий Шитиков (15-я минута), Антон Бут (43) и Маттиас Вейнхандль (48). Но затем Вадим Бердников сначала сократил отставание до одной шайбы, на 50-й минуте, а затем на последней минуте основного времени матча сравнял счет, когда "Витязь" сменил вратаря на шестого полевого игрока.
Овертайм прошел без заброшенных шайб, а в серии буллитов единственный гол забил лидер армейцев Максим Сушинский.
СКА довел победную серию в регулярном чемпионате до четырех матчей, прибавив к ним успех в выставочном матче против клуба Национальной хоккейной лиги "Каролины". Следующую игру армейцы проведут 9 октября в Москве против лидера Западной конференции "Динамо".