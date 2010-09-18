В московском дерби Континентальной хоккейной лиги "Динамо" победило "Спартак" со счетом 4:3. У красно-белых это поражение – четвертое подряд.

В поединке, который состоялся в Сокольниках, отличились: у динамовцев - Денис Толпеко (12-я минута), Юрий Добрышкин (40), Роман Дерлюк (44) и Константин Горовиков (57), у "Спартака" - Дмитрий Вишневский (13), Евгений Лапенков (27) и Бранко Радивоевич (52).