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Ковальчук: «Инициатива продлить матч на один период исходила от Медведева»

5 сентября 2010, 20:12 [ «Аргументы Недели» ]

Ковальчук: «Инициатива продлить матч на один период исходила от Медведева»

Нападающий сборной России по хоккею Илья Ковальчук сообщил, как получилось, что благотворительный матч между его командой и командой Овечкина продолжался не три периода, а четыре.

«Инициатором дополнительной 20-минутки стал президент КХЛ Александр Медведев, который по своим каналам продлил матч. Мне понравилось, что состоялся четвертый период», – цитирует Ковальчука «Газета.ру».

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В Индии полиция арестовала четырех человек за избиение тигра-людоеда

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Появились подробности, почему Аниту Цой увезли с фестиваля в Баку на "скорой" в больницу

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В Казани поссорившиеся родители забыли на обочине годовалую дочь

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Россельхознадзор назвал причину массовой гибели в этом году пчел в российских регионах, в том числе в Башкортостане. Причиной гибели пчел названа обработка полей пестицидами.

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На северо-западе Москвы при строительстве метро обнаружили два боеприпаса времен войны

На северо-западе Москвы при строительстве метро обнаружили два боеприпаса времен войны

На северо-западе Москвы в пятницу, 26 июля, были обнаружены два боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Находка была сделана в ходе проведения земляных работ при строительстве метрополитена.

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Трамп пообещал ответить на "глупость Макрона" пошлинами на французское вино

Трамп пообещал ответить на "глупость Макрона" пошлинами на французское вино

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В Москве умерла заслуженная артистка России Татьяна Анофриева

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Дети и внуки 108-летней британки раскрыли секрет ее долголетия

Дети и внуки 108-летней жительницы Великобритании Ады Хэллворт раскрыли секрет долголетия женщины. Накануне в честь дня рождения британки за большим столом собрались сразу три поколения ее семьи.

//Непознанное

Астрологи назвали пять знаков Зодиака, которые в августе встретят большую любовь

Астрологи назвали пять знаков Зодиака, которые в августе встретят большую любовь

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//В мире

В зоопарке США в возрасте 63 лет скончалась старейшая в мире западная равнинная горилла

В зоопарке США в возрасте 63 лет скончалась старейшая в мире западная равнинная горилла

В зоопарке американского города Литл-Рок, штат Арканзас, скончалась самая пожилая в мире западная равнинная горилла, содержавшаяся в неволе. Об этом в пятницу, 26 июля, сообщили сотрудники зверинца.

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Ряд СМИ написали о задержании бизнесвумен Алисы Лобановой. Соосновательница интернет-магазина по продаже детских игрушек Алиса Лобанова якобы проходит в качестве свидетеля по делу о неуплате налогов.

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В России в 10 раз будет увеличен штраф за незаконные полеты дронов

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Двухметровая змея пыталась съесть рыбу около детской площадки в Ростове-на-Дону

Двухметровая змея пыталась съесть рыбу около детской площадки в Ростове-на-Дону

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Из-за годовщины Крещения Руси в Киеве усилят меры безопасности

Из-за годовщины Крещения Руси в Киеве усилят меры безопасности

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В сети спорят, похудела или поправилась Юлия Проскурякова

Супруга музыканта Игоря Николаева певица Юлия Проскурякова опубликовала фото в модном платье-рубашке и вызвала спор своих поклонников. "Худеть, худеть и худеть!!!! Толстуха".

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48-летняя Лера Кудрявцева продемонстрировала стройные ноги в мини-шортах

48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева продемонстрировала стройные ноги в мини-юбке. Знаменитость, которая чуть меньше года назад стала матерью во второй раз, является обладательницей идеальной фигуры.

//Общество

Задержанный за убийство 26-летней Натальи Басовой в Раменском проверяется в причастности к убийству девушки в Крыму

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Следователями получены данные, что Артем Шустов ранее судим за незаконный оборот оружия. Он также проверяется на причастность к совершенному убийству девушки в 2014 году в Крыму.

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Евросоюз осудил решение руководства США вернуть смертную казнь

В Евросоюзе в пятницу, 26 июля, осудили решение федеральных властей Соединенных Штатов Америки о возобновлении приведения в исполнение смертных приговоров после шестнадцатилетнего моратория.

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//Спорт

МОК направил России официальное приглашение на Олимпиаду-2020 в Токио

МОК направил России официальное приглашение на Олимпиаду-2020 в Токио

Международный олимпийский комитет направил России официальное приглашение принять участие в Играх XXXII Олимпиады в Японии. Летние Олимпийские игры пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года в Токио.

//Происшествия

В Казани задержан мужчина, управлявший машиной с ребенком на руках

В Казани задержан мужчина, управлявший машиной с ребенком на руках

В Казани задержали мужчину, который управлял автомобилем сервиса каршеринг с ребенком на руках. Местный житель ранее 25 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

//В мире

Суд обязал СБУ возбудить дело против Порошенко по факту захвата власти

Суд обязал СБУ возбудить дело против Порошенко по факту захвата власти

Украинскую контрразведку обязали возбудить уголовное дело против бывшего президента Украины. Его обвиняют в захвате власти. Об этом сообщают украинские массмедиа.

//Общество

Арестованные крымские татары: преступники или сумасшедшие?

Арестованные крымские татары: преступники или сумасшедшие?

Накануне троих мужчин, которых задержали зимой в рамках «дела Хизб ут-Тахрир» (запрещенная в России организация), поместили в психиатрическую больницу

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Рыболовы из Дании обеспокоены одним из маршрутов газопровода "Северный поток – 2"

Рыболовы из Дании обеспокоены одним из маршрутов газопровода "Северный поток – 2"

Датские рыболовы обеспокоены тем, что юго-восточный маршрут газопровода "Северный поток – 2" способен повлиять на промысел трески. Этот путь ранее предложили рассмотреть сами власти Дании.

//Общество

Лавров: вывод ПРО США в космос приведет к очередному витку гонки вооружений

Лавров: вывод ПРО США в космос приведет к очередному витку гонки вооружений

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что реализация планов США по размещению в космосе элементов противоракетной обороны приведет к очередному качественному витку гонки вооружений.

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"Как Ленин в октябре" или зачем Гарик Харламов побрился наголо?

"Как Ленин в октябре" или зачем Гарик Харламов побрился наголо?

Ну что не сделаешь ради подписчиков? А ради шести миллионов? Гарик Бульдог-Харламов решил побиться налысо. «Все равно меньше чем у Бузовой, а она наголо не брилась», - написали ему подписчики

//В мире

Латвийское чудо: икона Пресвятой Богородицы "Якобштадтская"

Латвийское чудо: икона Пресвятой Богородицы "Якобштадтская"

Сегодня в латвийском городе Екабпилсе, в Свято-Духовом мужском монастыре святой праздник – годовщина принесения домой единственной чудотворной иконы Латвии Пресвятой Богородицы «Якобштадтская». Сотни паломников съехались помолится латвийскому чуду.

//Шоу-бизнес

Дочь Ренаты Литвиновой в образе королевы покорила поклонников

Дочь Ренаты Литвиновой в образе королевы покорила поклонников

Снимок дочери актрисы и режиссера Ренаты Литвиновой Ульяны покорил поклонников. На фотографии, которая была опубликована в сети в ночь на пятницу, 26 июля, девушка запечатлена в образе королевы.

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Певица Лада Дэнс похвалилась фигурой в бикини и отдельно ножками

Певица Лада Дэнс похвалилась фигурой в бикини и отдельно ножками

Певица Лада Дэнс, которой будущей осенью исполнится 53 года, опубликовала фото в бикини. В июле артистка провела отпуск на море. Дэнс сначала выложила фото "пары стройных ног".

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Кондитеры объяснили, почему торты и пирожные из пальмового масла стоят недорого

Кондитеры объяснили, почему торты и пирожные из пальмового масла стоят недорого

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Украинцы просят Зеленского возобновить железнодорожное сообщение с Крымом

Украинцы просят Зеленского возобновить железнодорожное сообщение с Крымом

В пятницу, 26 июля, стало известно, что житель Украины составил петицию, в которой обратился к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой возобновить железнодорожное сообщение с Крымом.

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В Минтруде сообщили, что темпы рождаемости в России продолжат снижаться

В Минтруде сообщили, что темпы рождаемости в России продолжат снижаться

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин сообщил, что темпы рождаемости в России продолжат снижаться. По данным Минтруда, в настоящее время на одну семью приходится 1,6 ребенка.

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Путин подписал закон о наказании для автомобилистов, не пропустивших "скорую помощь"

Путин подписал закон о наказании для автомобилистов, не пропустивших "скорую помощь"

Президент РФ Владимир Путин в пятницу подписал закон, ужесточающий наказание для автомобилистов, не пропускающих машины "скорой помощи" и прочих экстренных служб с включенными мигалками и сиренами.

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Анкара может отказаться от приобретения самолетов Boeing

Анкара может отказаться от приобретения самолетов Boeing

Анкара может отказаться от покупки самолетов американской компании Boeing на фоне напряженности в отношениях с Соединенными Штатами. Об этом сегодня сообщил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

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В Сибири горят леса, площадь пожаров в Новосибирской области составляет более 1 млн га

В Сибири горят леса, площадь пожаров в Новосибирской области составляет более 1 млн га

В Сибири почти две недели горят леса. Пожары в Новосибирской и Иркутской областях, в Красноярском крае. На сегодняшний день в Красноярском крае прогнозируется пожарная опасность I класса.

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В одном из смоленских детсадов произошла вспышка сальмонеллеза

В одном из смоленских детсадов произошла вспышка сальмонеллеза

Сегодня стало известно, что в детском саду №80 в Смоленске произошла вспышка сальмонеллеза. Согласно последней информации региональной прокуратуры, к настоящему моменту дошкольное учреждение закрыто.

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Уволенная из счетной палаты Татьяна Давыденко назвала версии лесных пожаров в Красноярском крае

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Уволенная из счетной палаты Татьяна Давыденко назвала версии лесных пожаров в Красноярском крае. В Красноярском крае горит тайга. Дым от пожаров распространился и достиг Башкортостана и Татарстана.

//Авторы АН

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