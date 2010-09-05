Ковальчук: «Инициатива продлить матч на один период исходила от Медведева»

Нападающий сборной России по хоккею Илья Ковальчук сообщил, как получилось, что благотворительный матч между его командой и командой Овечкина продолжался не три периода, а четыре.

«Инициатором дополнительной 20-минутки стал президент КХЛ Александр Медведев, который по своим каналам продлил матч. Мне понравилось, что состоялся четвертый период», – цитирует Ковальчука «Газета.ру».