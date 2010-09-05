Сегодня телеканал «Россия 2» покажет в прямом эфире благотворительный хоккейный матч команд, составленных двумя российскими звездами НХЛ – Ильей Ковальчуком и Александром Овечкиным. Начало трансляции из Москвы – в 13.55.

Матч пройдет в рамках акции "От Чистого Сердца". За "Ковальчук team" и "Овечкин team" сыграют такие именитые мастера, как Евгений Малкин, Николай Жердев, Доминик Гашек, а также звездные ветераны московского "Спартака" и сборной СССР - Александр Мартынюк, Виктор Шалимов, Игорь Болдин и Виталий Прохоров. На льду с клюшками в этот вечер появятся и известные политики, представители бизнеса и деятели искусств.