Выиграем ли мы Лигу Европы?

«Зенит», «Анжи» и «Рубин» сегодня будут биться за выход в 1/8 финала Лиги Европы с крепкими европейскими командами. Если наши и дальше станут играть, как в первых матчах в прошлый четверг, то не исключено, что кто-то из российской троицы сумеет добраться и до финала!

Опаснее наших только «Челси»

Победы «Зенита» над «Ливерпулем» (2:0), «Анжи» над «Ганновером» (3:1) и особенно «Рубина» в гостях у «Атлетико» (2:0) не только порадовали, но и удивили многих. В последний раз российские команды одерживали синхронные победы в один еврокубковый день шесть лет назад – в 2007 году в рамках турнира-прародителя Лиги Европы – Кубка УЕФА. Все три команды теперь фавориты своих противостояний. А кто-то считает, что и всего соревнования.

У букмекеров выше котируются шансы только одного клуба – что примечательно, тоже частично русского. Это «Челси» Романа Абрамовича, победитель прошлой Лиги чемпионов, сенсационно вылетевший в турнир рангом ниже. Коэффициент на итоговую победу лондонцев – 5,5. Сразу за «Челси» (пусть и солидно отставая) идут миланский «Интер» и наш «Анжи» – коэффициент 10,0. Четвёртое-пятое место делят английский «Тоттенхэм» и «Зенит» – 11,0. «Рубин» (15,0) – седьмой. Напомним, что в Лиге Европы на данный момент осталось 32 клуба.

Букмекерские конторы – не вечно бьющие в молоко метеорологи, конечно, но и не баба Ванга. Они тоже могут ошибаться. Их прогноз скорее стоит расценивать как показатель, что наших в Европе уважают. И даже чуточку боятся.

«Ганновер» мечтает о «Газпроме»

Кстати, очень многие предвкушали встречу «Анжи» и «Челси» уже на ранней стадии плей-офф. Ведь именно пример Абрамовича подстегнул Сулеймана Керимова, в своё время на каждые выходные летавшего на личном чартере в Лондон на игры «Челси», тоже инвестировать в футбольный клуб. На трансферном рынке Керимов товарища уже перещеголял, купив за 35 млн. евро бразильца Виллиана. Роман Аркадьевич, в отличие от друга Сулеймана, готов был достать из широких штанин только 20.

В отличие от «Челси» с «Анжи» «Ганновер» к толстосумам не относится. Это типичный немецкий середняк из города в полмиллиона человек. Главная звезда – венгр Саболч Хусти, полировавший лавку в «Зените». За «Ганновер», откуда Хусти собственно и переехал в своё время в Питер, хавбек едва ли не в каждом матче забивает или отдаёт, но, ходят слухи, что неудача в «Зените» связана с делами отнюдь не футбольными. Как известно, петербургские болельщики крайне негативно относятся к темнокожим спортсменам и представителям секс-меньшинств. Поговаривают, что Хусти не соответствовал одному из критериев – нетрудно догадаться какому.

Президент «Ганновера» Мартин Кинд между тем считает «Анжи» фаворитом как своей пары, так и Лиги Европы в целом. Но, как и все немцы, он умеет считать деньги – и убеждён, что путь махачкалинцев неправильный.

– Керимов вкладывает очень много денег, возможно, даже слишком много, – утверждает Кинд. – В этой команде необычайно высокие зарплаты. Когда речь идёт о переходе ценой в 35 миллионов, я не вижу экономической целесообразности.

Но герр Кинд, естественно, хитрит. Ведь от денег не отказываются.

– В своё время нашим спонсором мог стать «Газпром», – не без грусти вспоминает он. – И я был бы только рад! Но они приняли решение в пользу Гельзенкирхена и Мюнхена. А жаль, ведь «Ганновер» лучше!

Почему не обнимают Халка

Противостояние «Зенита» и «Ливерпуля», которое продолжится в «городе битлов», проходит под знаком двух пар игроков: Халк – Суарес и Денисов – Джеррард. Пока в обоих случаях побеждают футболисты из Петербурга.

Халк забил победный мяч, выстрелив по воротам «Ливерпуля», как из пушки, тогда как Суарес сыграл в лучших традициях Кержакова на Евро-2012 и запорол всё что мог. Но говорить о том, что бразилец стал в «Зените» своим, рано. Его игра по-прежнему на 90% – сплошной брак. И потом, вам не показалось странным, что после такого важного красавца-гола поздравить Халка вновь подбежали исключительно иностранцы плюс добрейшей души человек Сергей Семак, а россияне с кислым видом поплелись на свою половину?

– 70-я минута, тяжёлое поле, ребята устали, – попытался сгладить острые углы Сергей Богданович, в свои 37 ставший автором одного из самых «старых» голов в Лиге Европы (он забил вскоре после Халка). – А бразилец ещё на радостях к болельщикам рванул. Я же рядом был, к тому же свеженький. Но вы не волнуйтесь – когда Халк вернулся к центральному кругу, получил и от остальных поздравления.

Что касается Денисова с Джеррардом, то от их схваток в середине поля искры летят. «Мы не за поражением в Россию ехали!» – возмущался британец после первой игры.

Примечательно, что две легенды своих футбольных городов славятся не только боевитостью на поле, но и скандалами вне него. Истории про Денисова известны: он с голым торсом вызывал на бой милиционера, ломал нос автоинструктору, пинал мяч в Валерия Карпина, дрался с товарищами по команде. А Джеррард несколько лет назад… едва не угодил за решётку!

После одного победного матча в 2009 году Стиви Джи, как его называют в Ливерпуле, пошёл с друзьями в паб. Когда на сцену вылез подвыпивший посетитель и начал ставить музыку, компашке Джеррарда это не понравилось. Началась драка – и футболист разбил о голову «диджея» бутылку. Приехали «бобби». Хулиганов замели. Шли суды, по итогам которых Джеррарда оправдали. А иначе он бы сейчас не с «Зенитом» играл, а узнавал результат матча, сидя на нарах.

Фалькао к нам не поедет?

Во всех победах россиян есть лишь один минус: разочарованный исходом первой игры тренер «Атлетико» Диего Симеоне решил везти на матч с «Рубином» второй состав. Как и предрекал в своё время Валерий Карпин, звёздный форвард Фалькао «к нам не поедет». А ведь увидеть его в России мечтали многие!

Зато упростилась задача Курбана Бердыева. Меньше головной боли, когда его команде третий год подряд вместо Казани, где поле не готово, приходится играть на запасной арене – в пустых «Лужниках» и в мороз. В 2012-м в феврале на стадионе измеряли температуру. Показало -16. При -17 тот матч «Рубина» был бы отменён… Теперь же, впрочем, будет не так холодно. А казанцев должен согреть успех в первой встрече.

– В той игре Бердыев выбрал правильную тактику, – считает заслуженный тренер России Анатолий Бышовец. – Сказался опыт встреч с испанскими командами, прежде всего с «Барселоной» (её казанцы сенсационно одолели в 2009 году. – Прим. «АН»). Игроки «Рубина» лишили соперников игрового пространства, создав на поле высокую плотность. Задумка сработала настолько эффективно, что даже грозный Фалькао остался ни с чем!