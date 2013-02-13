//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Спорт Футбол

Вот и встретились с Роберто Карлосом

№ 6(348) от 14.02.2013 [«Аргументы Недели », Константин НАСТИН ]

Вот и встретились с Роберто Карлосом
Фото РИА Новости

Самым дорогим футбольным приобретением этой зимой в Европе стал 24-летний бразильский полузащитник ВИЛЛИАН, перешедший из донецкого «Шахтёра» в «Анжи» за 35 млн. евро. Что побудило его сделать этот шаг? И вообще, что он собой представляет – в профессиональной и обычной жизни?

 - Насколько мне известно, вас приглашали в лучшие команды Англии: «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», но вы в итоге выбрали «Анжи». Почему? В России предложили больше денег?

– Скрывать не буду: с финансовой точки зрения это предложение было очень выгодным. Но дело не только в деньгах. В конце концов, в «Шахтёре» я тоже немало зарабатывал… Меня привлекли амбиции владельца «Анжи» Сулеймана Керимова, который хочет вывести клуб на высшую орбиту в Европе, его твёрдое намерение видеть меня в своей команде.

– Только ли это?

– Нет, конечно. Ещё возможность играть в одной команде  с такими выдающимися мастерами, как Это’О и Ласс Диарра, под руководством такого уважаемого специалиста, как Гус Хиддинк. Да и в профессиональном плане, думаю, сделал шаг вперёд, потому что считаю уровень российского чемпионата более высоким, чем украинского. К тому же в «Шахтёре» я провёл пять с половиной лет – пришла пора сменить обстановку.

– Наверняка при принятии решения сказалось и то, что в «Анжи» работает ваш именитый соотечественник Роберто Карлос?

– Безусловно. Он мой кумир с детства. Да и не только мой. Даже представить себе не мог, что когда-нибудь мы окажемся с ним в одной команде!

В «Анжи» меня встретили «домашней заготовкой»

– Как вы расстались с «Шахтёром»?

– Тепло. Там у меня, кстати, осталось много друзей, в том числе в руководстве клуба. Желаю своим бывшим одноклубникам новых успехов и громких побед на прекрасном стадионе «Донбасс-Арена»!

– С кем именно дружили в Донецке?

– Со всеми бразильцами, с капитаном команды хорватом Дарио Срной, который выступает за «Шахтёр» уже десять лет, с другими ребятами. Ко мне, да и ко всем иностранцам, там относились очень хорошо. Взять, к примеру, администраторов команды – ведь они святые люди! Когда нам предстояло тренироваться в морозную погоду, они за несколько часов до занятия развешивали нашу форму во включённой сауне – чтобы нам, бразильцам, было потом теплее одеваться…

– А как вас встретили в «Анжи»?

– Так же тепло. Сразу видно – в команде прекрасная атмосфера. Я уже чувствую себя в ней как дома.

– Что-то запомнилось особенно?

– То, как меня представили команде. Я прибыл в её расположение в Марбелье во время обеда, меня усадили в ресторане на стул и попросили коротко рассказать о себе. Слава богу, ещё не заставили петь, как это иногда бывает в подобных случаях! Но, как только я начал свой рассказ, все стали громко друг с другом общаться, совсем не слушая меня. А один из тренеров – тот и вовсе заорал! Видно, у них такая шутливая «домашняя заготовка». Потом посмеялись все вместе.

– Вы говорили на русском или на португальском?

– На своём родном языке – в «Анжи» есть переводчик. Хотя по-русски я уже тоже неплохо говорю.

– С бразильской «диаспорой» уже познакомились?

– Да, она здесь не такая большая, как в «Шахтёре». Жусилея помню по выступлениям за «Коринтианс», а вот о Жоау Карлосе и Эвертоне раньше не слышал. Но не беда – они оказались приятными в общении людьми.

– Не опасаетесь, что переход в «Анжи» отдалит вас ещё больше от сборной Бразилии?

– Нет. Насколько я знаю, наш главный тренер Луих Фелипе Сколари и его помощники внимательно следят за игроками, выступающими в Европе. Сделаю всё возможное, чтобы попасть в сборную на домашний чемпионат мира. Это моя мечта! А чтобы она стала реальностью, я должен играть в России не менее ярко, чем на Украине.

– Кто, по-вашему, сейчас лучший бразильский футболист?

– Неймар.

– А в прошлом?

– Роналдо и Роналдиньо.

– А кого вообще считаете лучшим на сегодняшний день?

– Аргентинца Месси – он неподражаем.

От курочки тоже не откажусь

– Чем вы обычно занимаетесь в свободное время?

– Слушаю музыку, смотрю фильмы, хожу в торговые центры, люблю «гулять» по Интернету, обожаю видеоигры.

– Какие именно?

– Футбольные. Нравится и в «войнушку» поиграть.

– У вас большая семья?

– Жена Ванесса и две дочурки-близняшки – Мануэлла и Валентина. Им, кстати, 9 февраля исполнилось по годику.

– Вы собираетесь привезти их в Москву?

– Конечно. Когда подыщу жильё и когда на улице будет теплее. И обязательно привезу с собой отца – Северину. Он мой лучший товарищ!

– Вы довольно часто меняете причёску: то отращиваете волосы, то стрижёте, то сплетаете их в косички…

– Ношу причёску по настроению. Иногда приходится подстраиваться под погоду: зимой, к примеру, когда приходится тренироваться и играть в шерстяной шапочке, длинные волосы очень трудно заправить.

– Если бы вы не стали футболистом, по какой стезе пошли бы?

– Наверное, выучился бы на музыканта. А ещё обязательно поступил бы в университет.

– Вы играете на каком-нибудь музыкальном инструменте?

– На гитаре.

– А готовить умеете?

– Нет-нет, это не для меня.

– Ваши любимые блюда?

– Как и у многих других бразильцев – рис, фасоль, мясо. Не откажусь и от курочки.

– Русская кухня вам по вкусу?

– Пока не знаю. Многое из украинской кухни нравилось. Но в еде я неприхотлив. Если уж привык к японской, то меня мало чем ещё можно удивить.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//новости партнеров

?>

//Политика

"Проигрышная позиция", - Пушков оценил заявление про закон об особом статусе Донбасса

"Проигрышная позиция", - Пушков оценил заявление про закон об особом статусе Донбасса

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал сообщение министра иностранных дел Украины об изменении закона о статусе Донбасса. По его словам, президент Владимир Зеленский окажется в проигрышной позиции.

//В мире

Жириновский придумал, как спасти Украину от Америки

Жириновский придумал, как спасти Украину от Америки

Владимир Жириновский рассказал, каким образом Российская Федерация способна остановить американизацию Украины. По мнению лидера ЛДПР, российские действия могут стать «достойным концом Украины».

//В мире

СМИ: Китай опередил Россию в производстве ракет средней дальности

СМИ: Китай опередил Россию в производстве ракет средней дальности

Китай обошёл Россию и Соединённые Штаты в создании баллистических ракет средней дальности (БРСД). Иностранные журналисты объяснили, чем вызвано преимущество китайских разработчиков ракетного вооружения.

//новости партнеров

//Политика

Владимир Путин поручил ФСБ проверить сохранность Байкала

Владимир Путин поручил ФСБ проверить сохранность Байкала

Президент РФ поручил Генпрокуратуре, ФСБ и МВД дать правовую оценку работы чиновников и сотрудников контрольно-надзорных органов на Байкальской природоохранной территории, сообщает сайт Кремля.

//В мире

В Украине заявили об угрозе ликвидации железных дорог в стране

В Украине заявили об угрозе ликвидации железных дорог в стране

Бывший заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава заявил о негативных последствиях для системы железнодорожного транспорта страны. По его мнению, приватизация "Укрзализныци" является большой ошибкой.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Киев хотят оставить без мэра

Киев хотят оставить без мэра

Заместитель главы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко рассказал, что в скором времени Киев может лишиться своего мэра. Предполагается, что в закон «О столице» могут быть внесены изменения, упраздняющие пост главы Киевской городской госадминистрации.

//Общество

Священник порекомендовал россиянкам научиться манипулировать мужьями

Священник порекомендовал россиянкам научиться манипулировать мужьями

Протоиерей Дмитрий Смирнов посоветовал женщинам, которых мужья истязают придирками, научиться манипулировать своими супругами. При этом священник подчеркнул, что мужчина не возвысит себя в глазах женщины, если постоянно будет придираться к ней.

//Шоу-бизнес

СМИ: состояние Анастасии Заворотнюк ухудшилось

СМИ: состояние Анастасии Заворотнюк ухудшилось

Стало известно, что медикаментозная кома знаменитой актрисы Анастасии Заворотнюк перешла в глубокую кому. Теперь состояние знаменитости не будет поддерживаться лекарствами.

//В мире

На Украине вандалы осквернили памятник евреям и пригрозили Зеленскому холокостом

На Украине вандалы осквернили памятник евреям и пригрозили Зеленскому холокостом

Директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский рассказал, что вандалы осквернили мемориал, установленный на месте массового убийства евреев в селе Богдановка Николаевской области.

//Новости партнеров

//В мире

Алексей Пушков считает, что возможна новая война

Алексей Пушков считает, что возможна новая война

Алексей Пушков прокомментировал заявление сенатора США Линди Грэма, который призвал с помощью военного удара по нефтеперерабатывающим предприятиям Ирана изменить "дурное поведение" республики.

//Шоу-бизнес

Концертному директору Анастасии Заворотнюк не разрешают сообщать о состоянии актрисы

Концертному директору Анастасии Заворотнюк не разрешают сообщать о состоянии актрисы

Концертному директору Анастасии Заворотнюк Стасу Христову не разрешают сообщать о состоянии актрисы. Продюсер Андрей Разин сообщил, что у Анастасии Заворотнюк рак мозга последней стадии.

//Новости СМИ2

//Политика

Песков прокомментировали атаку дронов на нефтяные объекты в Саудовской Аравии

Песков прокомментировали атаку дронов на нефтяные объекты в Саудовской Аравии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле осведомлены об атаке дронов на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии. Песков отметил, что произошедшее может тревожно сказаться на нефтяном рынке.

//Политика

Захарова ответила послу США в Сербии о бомбардировках Югославии

Захарова ответила послу США в Сербии о бомбардировках Югославии

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова американского посла в Сербии о том, что гражданам Сербии стоит рассматривать бомбардировки Югославии в 1999 году «в более широкой перспективе».

//Туризм

Туристы рассказали, как адаптироваться к смене часовых поясов

Туристы рассказали, как адаптироваться к смене часовых поясов

Более 60 процентов российских туристов признались, что предпочитают адаптироваться к смене часовых поясов при помощи сна. При этом одни из них ложатся и встают по местному времени после перелёта, а другие меняют режим ещё дома.

//В мире

Нацблок Латвии: Памятник Освободителям можно снести

Нацблок Латвии: Памятник Освободителям можно снести

Депутат Сейма от нацблока Янис Домбрава уверен, что Памятник Освободителям можно снести. Политик изучил все документы. До сих пор вопрос о сносе Памятника Освободителям в Риге остается открытым.

//В мире

Церковь Никосии: уникальный образ Богородицы

Церковь Никосии: уникальный образ Богородицы

На острове Кипр, в одной из старинных церквей Никосии, находится уникальный образ Богородицы. Ее называют «Быстрослышащая» и «Быстроотвечающая». В чем же заключается уникальность этой иконы?

//В мире

Шумахер покинул клинику в Париже

Шумахер покинул клинику в Париже

Французские СМИ сообщают, что знаменитый гонщик «Формулы-1» немец Михаэль Шумахер завершил курс лечения в парижском госпитале имени Жоржа Помпиду и покинул Францию.

//Новости партнеров

//Авто

Под Санкт-Петербургом образовался гигантский затор

Под Санкт-Петербургом образовался гигантский затор

На трассе А-121 «Сортавала» при выезде из Санкт-Петербурга образовалась гигантская пробка длиной более чем в десять километров. Сообщается, что машинам приходится ждать больше часа, чтобы проехать «застрявший» участок дороги.

//Спорт

Мария Бутырская рассказала о сложных отношениях со свекровью

Мария Бутырская рассказала о сложных отношениях со свекровью

Российская фигуристка Мария Бутырская рассказала о своих отношениях со свекровью. Фигуристка призналась, что общение с матерью мужа у неё наладилось не сразу.

//Авто

Компания Ford уходит с российского рынка

Компания Ford уходит с российского рынка

Компания Ford завершает продажи легковых автомобилей в России. В августе этого года марка передала российским покупателям 1474 машины, это на 52.7% меньше, чем за тот же период 2018 года.

//Шоу-бизнес

Тодоренко и Топалов рассказали, как выбирают няню для сына

Тодоренко и Топалов рассказали, как выбирают няню для сына

Певец Влад Топалов и его жена телеведущая Регина Тодоренко рассказали, как выбирают няню для своего девятимесячного сына Миши. Звёзды признались, что у них очень строгие критерии.

//Шоу-бизнес

Наташу Королеву раскритиковали за растерянный талант

Наташу Королеву раскритиковали за растерянный талант

Наташу Королеву уличили в фальшивом пении после публикации видео, на котором певица с коллегой из группы "Соль Карибе" исполняет песню "Палочка-выручалочка" в латиноамериканской обработке.

//В мире

Меган Маркл поздравила мужа с днем рождения

Меган Маркл поздравила мужа с днем рождения

В субботу, 15 сентября, принцу Гарри исполнилось 35 лет. В честь этого события в официальном аккаунте герцога и герцогини Сассекских в Instagram появилось поздравление от Меган Маркл.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

"Врачи дают максимальную дозировку и просто ждут, сколько пациент сможет продержаться", - нейрохирург о заболевании Заворотнюк
2

Дочь Гузеевой рассказала о главной проблеме матери
3

Аналитики рассказали, что 70% рыбы в России - подделка
4

Латвийский нейрохирург: Глиобластомы – редкие опухоли
5

В Чебоксарах маршрутка с пассажирами врезалась в столб

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры