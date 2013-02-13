Вот и встретились с Роберто Карлосом

Самым дорогим футбольным приобретением этой зимой в Европе стал 24-летний бразильский полузащитник ВИЛЛИАН, перешедший из донецкого «Шахтёра» в «Анжи» за 35 млн. евро. Что побудило его сделать этот шаг? И вообще, что он собой представляет – в профессиональной и обычной жизни?

- Насколько мне известно, вас приглашали в лучшие команды Англии: «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», но вы в итоге выбрали «Анжи». Почему? В России предложили больше денег?

– Скрывать не буду: с финансовой точки зрения это предложение было очень выгодным. Но дело не только в деньгах. В конце концов, в «Шахтёре» я тоже немало зарабатывал… Меня привлекли амбиции владельца «Анжи» Сулеймана Керимова, который хочет вывести клуб на высшую орбиту в Европе, его твёрдое намерение видеть меня в своей команде.

– Только ли это?

– Нет, конечно. Ещё возможность играть в одной команде с такими выдающимися мастерами, как Это’О и Ласс Диарра, под руководством такого уважаемого специалиста, как Гус Хиддинк. Да и в профессиональном плане, думаю, сделал шаг вперёд, потому что считаю уровень российского чемпионата более высоким, чем украинского. К тому же в «Шахтёре» я провёл пять с половиной лет – пришла пора сменить обстановку.

– Наверняка при принятии решения сказалось и то, что в «Анжи» работает ваш именитый соотечественник Роберто Карлос?

– Безусловно. Он мой кумир с детства. Да и не только мой. Даже представить себе не мог, что когда-нибудь мы окажемся с ним в одной команде!

В «Анжи» меня встретили «домашней заготовкой»

– Как вы расстались с «Шахтёром»?

– Тепло. Там у меня, кстати, осталось много друзей, в том числе в руководстве клуба. Желаю своим бывшим одноклубникам новых успехов и громких побед на прекрасном стадионе «Донбасс-Арена»!

– С кем именно дружили в Донецке?

– Со всеми бразильцами, с капитаном команды хорватом Дарио Срной, который выступает за «Шахтёр» уже десять лет, с другими ребятами. Ко мне, да и ко всем иностранцам, там относились очень хорошо. Взять, к примеру, администраторов команды – ведь они святые люди! Когда нам предстояло тренироваться в морозную погоду, они за несколько часов до занятия развешивали нашу форму во включённой сауне – чтобы нам, бразильцам, было потом теплее одеваться…

– А как вас встретили в «Анжи»?

– Так же тепло. Сразу видно – в команде прекрасная атмосфера. Я уже чувствую себя в ней как дома.

– Что-то запомнилось особенно?

– То, как меня представили команде. Я прибыл в её расположение в Марбелье во время обеда, меня усадили в ресторане на стул и попросили коротко рассказать о себе. Слава богу, ещё не заставили петь, как это иногда бывает в подобных случаях! Но, как только я начал свой рассказ, все стали громко друг с другом общаться, совсем не слушая меня. А один из тренеров – тот и вовсе заорал! Видно, у них такая шутливая «домашняя заготовка». Потом посмеялись все вместе.

– Вы говорили на русском или на португальском?

– На своём родном языке – в «Анжи» есть переводчик. Хотя по-русски я уже тоже неплохо говорю.

– С бразильской «диаспорой» уже познакомились?

– Да, она здесь не такая большая, как в «Шахтёре». Жусилея помню по выступлениям за «Коринтианс», а вот о Жоау Карлосе и Эвертоне раньше не слышал. Но не беда – они оказались приятными в общении людьми.

– Не опасаетесь, что переход в «Анжи» отдалит вас ещё больше от сборной Бразилии?

– Нет. Насколько я знаю, наш главный тренер Луих Фелипе Сколари и его помощники внимательно следят за игроками, выступающими в Европе. Сделаю всё возможное, чтобы попасть в сборную на домашний чемпионат мира. Это моя мечта! А чтобы она стала реальностью, я должен играть в России не менее ярко, чем на Украине.

– Кто, по-вашему, сейчас лучший бразильский футболист?

– Неймар.

– А в прошлом?

– Роналдо и Роналдиньо.

– А кого вообще считаете лучшим на сегодняшний день?

– Аргентинца Месси – он неподражаем.

От курочки тоже не откажусь

– Чем вы обычно занимаетесь в свободное время?

– Слушаю музыку, смотрю фильмы, хожу в торговые центры, люблю «гулять» по Интернету, обожаю видеоигры.

– Какие именно?

– Футбольные. Нравится и в «войнушку» поиграть.

– У вас большая семья?

– Жена Ванесса и две дочурки-близняшки – Мануэлла и Валентина. Им, кстати, 9 февраля исполнилось по годику.

– Вы собираетесь привезти их в Москву?

– Конечно. Когда подыщу жильё и когда на улице будет теплее. И обязательно привезу с собой отца – Северину. Он мой лучший товарищ!

– Вы довольно часто меняете причёску: то отращиваете волосы, то стрижёте, то сплетаете их в косички…

– Ношу причёску по настроению. Иногда приходится подстраиваться под погоду: зимой, к примеру, когда приходится тренироваться и играть в шерстяной шапочке, длинные волосы очень трудно заправить.

– Если бы вы не стали футболистом, по какой стезе пошли бы?

– Наверное, выучился бы на музыканта. А ещё обязательно поступил бы в университет.

– Вы играете на каком-нибудь музыкальном инструменте?

– На гитаре.

– А готовить умеете?

– Нет-нет, это не для меня.

– Ваши любимые блюда?

– Как и у многих других бразильцев – рис, фасоль, мясо. Не откажусь и от курочки.

– Русская кухня вам по вкусу?

– Пока не знаю. Многое из украинской кухни нравилось. Но в еде я неприхотлив. Если уж привык к японской, то меня мало чем ещё можно удивить.