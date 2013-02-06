Ещенко хочет в Бразилию!

Всего за год мало кому известный защитник совершил карьерный прорыв. В конце 2011-го он ещё выступал в Нижнем Новгороде, а теперь стал основным игроком сборной России и этой зимой перешёл из «Локомотива» в «Анжи».

Мечтал вернуться в Россию

Судьба футболиста Ещенко – это череда взлётов и падений, как спортивных, так, увы, и жизненных. В девять лет Андрей потерял родителей в автокатастрофе и попал в детский дом. Вскоре выбрал своей дорогой большой футбол и на первых порах получал лестные отзывы и огромные авансы. В середине нулевых Россия и Украина, равно как и ведущие клубы двух стран, бились за то, чтобы привлечь талантливого паренька под свои знамёна. Но в итоге Ещенко долго менял команды как перчатки, не оправдывал больших надежд и, казалось, окончательно осел на Украине, где выступал за клуб-середняк –киевский «Арсенал».

– Летом 2011 года решил – во что бы то ни стало вернуться в Россию, – вспоминает Ещенко. – Меня уговаривали остаться, предлагали больше денег. Но я отвечал: «Не, ребят, ухожу». И уехал в «Волгу» на худшие финансовые условия. Моя цель была – попасть в абсолютно любую российскую команду, чтобы показать, на что я способен.

– В итоге всё было стремительно: полгода в «Волге», год в «Локомотиве», где впервые получили вызов в сборную России, и теперь вот претендент на чемпионство «Анжи». Согласитесь, это круто!

– Конечно, круто! Для любого это мечта – с такими футболистами, как Это’О, Роберто Карлос и Жирков, поиграть бок о бок. Что ни имя, то звезда. Попробовать себя на их фоне – большой шаг. Поэтому я и перешёл в «Анжи»! Надо постоянно ставить для себя большие цели, чтобы дальше расти. Если, условно говоря, позовёт «Барселона», «Манчестер Юнайтед» или другой топ-клуб, надо соглашаться не раздумывая. Хотя сейчас это только фантазии. У меня трёхлетний контракт с «Анжи».

Встал на стул и спел «Nosa Nosa»!

– Как вас приняли махачкалинские звёзды?

– Отлично. Роберто Карлос был в детстве моим кумиром. Я не ожидал, что в жизни он окажется таким открытым и общительным. Даже чересчур. Поразил Это’О. Никакого «звездняка». Каждое утро на завтраке со всеми здоровается, желает приятного аппетита. Он лидер на поле и всегда поможет с проблемами в быту.

– Многие ваши молодые товарищи не помнят Гуса Хиддинка усатым. А вы?

– И я не помню. В юности футбол по телевизору практически не смотрел. Разве что финалы какие-то. Хиддинка узнал, уже когда он работал со сборной России. Гус в раздевалку заходил, когда я в составе молодёжной команды побеждал Португалию. «Ну что, пацаны, вы молодцы!» – сказал тогда Хиддинк и стал всем руки жать. Было очень приятно.

– Говорят, в «Анжи» какая-то особая процедура посвящения новичков.

– Да, причём надо мной подшутили. Сказали, что надо при всей команде встать на стул и что-то спеть. Хотя на самом деле достаточно просто сказать пару приветственных слов о том, как ты рад оказаться в «Анжи». Я же воспринял всё всерьёз. Выучил куплет из хита Мишеля Тельо «Nosa Nosa». Залез на табуретку и начал петь. Понял, что меня провели, только когда увидел, что ребята достали телефоны и снимают видео. Но было уже поздно. Да я и не в обиде на шутников.

– У вас есть традиция – делать новую татуировку после каждого перехода. Верно?

– Да. За каждую команду изображаю на теле звезду. Звезда «Анжи» не за горами.

Надеюсь, не будут освистывать

– Насколько тяжело вам далось решение покинуть «Локомотив» – команду, где вы, по сути, сделали себе имя?

– Перед Новым годом проводил отпуск в Таиланде. Мне позвонили, рассказали об интересе «Анжи». Я ответил, что вариант привлекательный. Пусть договариваются клубы между собой. Раз я в «Анжи», значит, быстро договорились. С тренером «Локо» Славеном Биличем созвонились, и он сказал: «Жаль расставаться, но это твой выбор. Раз хочешь расти – иди».

– После того как в «Анжи» перешёл Юрий Жирков, его больше полугода яростно освистывали фанаты московских клубов. Не опасаетесь повторить его судьбу?

– Если будут свистеть, то что ж... Хотя, когда переходил, в голове всё это крутилось-вертелось. А как болельщики отреагируют? А если не поймут? Но читал, в Интернете болельщики про меня пишут: «Андрюха, тебе респект и уважуха». Вроде даже порадовались за меня, потому что поняли причины моего решения.

– Неужели «Локомотив» не пытался удержать?

– Какая уже разница. Президент клуба Ольга Смородская сказала на прощание: «До свидания!» И поблагодарила за проделанную работу. В «Локомотиве» мне нравилась сплочённость коллектива, отношение тренера к игрокам. Билич учит, что надо перебарывать трудности, даже если дела идут совсем нехорошо. Билич сделал большой вклад в мой прогресс. Это же я при нём попал в сборную! А сыграть за Россию, наверное, мечтает любой футболист...

– 2012 год стал самым успешным в карьере. Всё, что запланировали, сбылось. Какие цели на 2013-й?

– Закрепиться в составе «Анжи» и со сборной пробиться на чемпионат мира в Бразилию. А ещё через год непременно там сыграть. В подсознании всегда есть мысль, что Фабио Капелло рядом, наблюдает за моей игрой. Это подстёгивает. Хотя каждый футболист прежде всего мотивирует себя сам.