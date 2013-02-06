//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Спорт Футбол

Ещенко хочет в Бразилию!

№ 5(347) от 07.02.2013 [«Аргументы Недели », Дмитрий ШАБЛОВСКИЙ ]

Ещенко хочет в Бразилию!
Фото РИА Новости

Всего за год мало кому известный защитник совершил карьерный прорыв. В конце 2011-го он ещё выступал в Нижнем Новгороде, а теперь стал основным игроком сборной России и этой зимой перешёл из «Локомотива» в «Анжи».

Мечтал вернуться в Россию

Судьба футболиста Ещенко – это череда взлётов и падений, как спортивных, так, увы, и жизненных. В девять лет Андрей потерял родителей в автокатастрофе и попал в детский дом. Вскоре выбрал своей дорогой большой футбол и на первых порах получал лестные отзывы и огромные авансы. В середине нулевых Россия и Украина, равно как и ведущие клубы двух стран, бились за то, чтобы привлечь талантливого паренька под свои знамёна. Но в итоге Ещенко долго менял команды как перчатки, не оправдывал больших надежд и, казалось, окончательно осел на Украине, где выступал за клуб-середняк –киевский «Арсенал».

– Летом 2011 года решил – во что бы то ни стало вернуться в Россию, – вспоминает Ещенко. – Меня уговаривали остаться, предлагали больше денег. Но я отвечал: «Не, ребят, ухожу». И уехал в «Волгу» на худшие финансовые условия. Моя цель была – попасть в абсолютно любую российскую команду, чтобы показать, на что я способен.

– В итоге всё было стремительно: полгода в «Волге», год в «Локомотиве», где впервые получили вызов в сборную России, и теперь вот претендент на чемпионство «Анжи». Согласитесь, это круто!

– Конечно, круто! Для любого это мечта – с такими футболистами, как Это’О, Роберто Карлос и Жирков, поиграть бок о бок. Что ни имя, то звезда. Попробовать себя на их фоне – большой шаг. Поэтому я и перешёл в «Анжи»! Надо постоянно ставить для себя большие цели, чтобы дальше расти. Если, условно говоря, позовёт «Барселона», «Манчестер Юнайтед» или другой топ-клуб, надо соглашаться не раздумывая. Хотя сейчас это только фантазии. У меня трёхлетний контракт с «Анжи».

Встал на стул и спел «Nosa Nosa»!

– Как вас приняли махачкалинские звёзды?

– Отлично. Роберто Карлос был в детстве моим кумиром. Я не ожидал, что в жизни он окажется таким открытым и общительным. Даже чересчур. Поразил Это’О. Никакого «звездняка». Каждое утро на завтраке со всеми здоровается, желает приятного аппетита. Он лидер на поле и всегда поможет с проблемами в быту.

– Многие ваши молодые товарищи не помнят Гуса Хиддинка усатым. А вы?

– И я не помню. В юности футбол по телевизору практически не смотрел. Разве что финалы какие-то. Хиддинка узнал, уже когда он работал со сборной России. Гус в раздевалку заходил, когда я в составе молодёжной команды побеждал Португалию. «Ну что, пацаны, вы молодцы!» – сказал тогда Хиддинк и стал всем руки жать. Было очень приятно.

– Говорят, в «Анжи» какая-то особая процедура посвящения новичков.

– Да, причём надо мной подшутили. Сказали, что надо при всей команде встать на стул и что-то спеть. Хотя на самом деле достаточно просто сказать пару приветственных слов о том, как ты рад оказаться в «Анжи». Я же воспринял всё всерьёз. Выучил куплет из хита Мишеля Тельо «Nosa Nosa». Залез на табуретку и начал петь. Понял, что меня провели, только когда увидел, что ребята достали телефоны и снимают видео. Но было уже поздно. Да я и не в обиде на шутников.

– У вас есть традиция – делать новую татуировку после каждого перехода. Верно?

– Да. За каждую команду изображаю на теле звезду. Звезда «Анжи» не за горами.

Надеюсь, не будут освистывать

– Насколько тяжело вам далось решение покинуть «Локомотив» – команду, где вы, по сути, сделали себе имя?

– Перед Новым годом проводил отпуск в Таиланде. Мне позвонили, рассказали об интересе «Анжи». Я ответил, что вариант привлекательный. Пусть договариваются клубы между собой. Раз я в «Анжи», значит, быстро договорились. С тренером «Локо» Славеном Биличем созвонились, и он сказал: «Жаль расставаться, но это твой выбор. Раз хочешь расти – иди».

– После того как в «Анжи» перешёл Юрий Жирков, его больше полугода яростно освистывали фанаты московских клубов. Не опасаетесь повторить его судьбу?

– Если будут свистеть, то что ж... Хотя, когда переходил, в голове всё это крутилось-вертелось. А как болельщики отреагируют? А если не поймут? Но читал, в Интернете болельщики про меня пишут: «Андрюха, тебе респект и уважуха». Вроде даже порадовались за меня, потому что поняли причины моего решения.

– Неужели «Локомотив» не пытался удержать?

– Какая уже разница. Президент клуба Ольга Смородская сказала на прощание: «До свидания!» И поблагодарила за проделанную работу. В «Локомотиве» мне нравилась сплочённость коллектива, отношение тренера к игрокам. Билич учит, что надо перебарывать трудности, даже если дела идут совсем нехорошо. Билич сделал большой вклад в мой прогресс. Это же я при нём попал в сборную! А сыграть за Россию, наверное, мечтает любой футболист...

– 2012 год стал самым успешным в карьере. Всё, что запланировали, сбылось. Какие цели на 2013-й?

– Закрепиться в составе «Анжи» и со сборной пробиться на чемпионат мира в Бразилию. А ещё через год непременно там сыграть. В подсознании всегда есть мысль, что Фабио Капелло рядом, наблюдает за моей игрой. Это подстёгивает. Хотя каждый футболист прежде всего мотивирует себя сам.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//В мире

Украинский политолог раскрыл единственную возможность завершить войну в Донбассе

Украинский политолог раскрыл единственную возможность завершить войну в Донбассе

Украинский политический эксперт Михаил Погребинский рассказал, какие действия необходимо предпринять Киеву, чтобы завершить войну в Донбассе. По данному вопросу аналитик высказался в разговоре со СМИ.

//В мире

Аксенов призвал Зеленского выходить из "экранного образа" и пригласил в Крым

Аксенов призвал Зеленского выходить из "экранного образа" и пригласил в Крым

Глава Республики Крым Сергей Аксенов посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому уже выйти из образа экранного героя Василия Голобородько из сериала "Слуга народа". И пригласил приехать в Крым.

//В мире

Украина опасается угрозы «вторжения» России

Украина опасается угрозы «вторжения» России

Официальный представитель Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий сделал странное заявление о том, что якобы Россия готовит «вторжение» на территорию Украины.

//новости партнеров

//Жаркое из блогов

Великая от Черного моря до Эгейского

Великая от Черного моря до Эгейского

В 80-е годы у нас в Старом Осколе было очень много болгар. Они по программе социалистической братской помощи занимались строительством. Ну как "занимались", получали две зарплаты, в Болгарии одну и в России вторую, и строили скажем так себе. Не лучше наших строителей. Но надо же было "кормить" чем то страны соцлагеря.

//В мире

Семь реалистичных сценариев конца света обозначили в зарубежных СМИ

Семь реалистичных сценариев конца света обозначили в зарубежных СМИ

Обозначены семь реалистичных сценариев гибели человечества. Данные варианты перечислил журналист Брайан Уолш, который является автором книги «Последние времена: краткий справочник по Концу Света».

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Экс-депутат Рады обнародовал документы о катастрофическом состоянии армии Украины

Экс-депутат Рады обнародовал документы о катастрофическом состоянии армии Украины

Алексей Журавко, бывший депутат Верховной Рады, обнародовал документы Минобороны Украины, свидетельствующие о катастрофическом состоянии армии страны. Об этом рассказывается в публикации, появившейся в СМИ.

//Шоу-бизнес

Собчак и Богомолов отпразднуют свадьбу с размахом. Приглашены 300 человек

Собчак и Богомолов отпразднуют свадьбу с размахом. Приглашены 300 человек

Ксения Собчак и Константин Богомолов отпразднуют свадьбу с размахом. Знакомые режиссера рассказали, что в день свадьбы, ровно через неделю, в пятницу, 13, им пришлют СМС с адресом и временем.

//Непознанное

Астрологи назвали пять знаков Зодиака, к которым придет счастье до конца 2019 года

Астрологи назвали пять знаков Зодиака, к которым придет счастье до конца 2019 года

Астрологи определили по звездам, какие пять знаков Зодиака могут стать необычайно счастливыми уже в ближайшие месяцы, до конца года.

//Шоу-бизнес

Любовь Успенская постаралась повторить образ молодой Брижит Бардо

Любовь Успенская постаралась повторить образ молодой Брижит Бардо

65-летняя певица Любовь Успенская призналась поклонникам, что всегда мечтала быть похожей на легендарную французскую актрису Брижит Бардо в ее молодые годы. Артистка постаралась повторить образ звезды.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Заворотнюк выбирает площадку, чтобы рассказать публике всю правду о своем заболевании

Заворотнюк выбирает площадку, чтобы рассказать публике всю правду о своем заболевании

Актриса Анастасия Заворотнюк выбирает площадку, чтобы рассказать всю правду о своем заболевании публике. С конца августа в Сети ходят слухи, что у Заворотнюк рак мозга.

//Политика

В Конгресс США внесена резолюция против возвращения РФ в G8

В Конгресс США внесена резолюция против возвращения РФ в G8

Член партии Демократов Альбио Сайрес внес в палату представителей США проект резолюции против возвращения к формату G8 с участием России. Документ опубликован на сайте конгресса.

//Новости СМИ2

//Футбол

Кадыров рассказал о заслугах Мамаева и Кокорина перед страной

Кадыров рассказал о заслугах Мамаева и Кокорина перед страной

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал условно-досрочное освобождение футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина. Кадыров считает, что не нужно было ломать жизнь спортсменам.

//Общество

Основателя автоконцерна "Рольф" арестовали заочно

Основателя автоконцерна "Рольф" арестовали заочно

Басманный суд вынес решение о заочном аресте основателя компании «Рольф» Сергея Петрова. Он проходит по делу о выводе 4 миллиардов рублей за рубеж. Об этом сообщает агентство ТАСС.

//Общество

Памфилова описала внешность человека, который напал на нее

Памфилова описала внешность человека, который напал на нее

Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова днем в пятницу, 6 сентября, описала внешность человека, который ранее сегодня совершил на нее нападение.

//В мире

Киевский оппозиционный политик назвал настоящих хозяев Украины

Киевский оппозиционный политик назвал настоящих хозяев Украины

Настоящими хозяевами Украины являются Соединенные Штаты. Такую точку зрения в разговоре с журналистами высказал Виктор Медведчук, депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

//Происшествия

В Крыму обнаружили тело пассажирки затонувшего прогулочного катера

В Крыму обнаружили тело пассажирки затонувшего прогулочного катера

Обнаружено тело женщины, пропавшей после опрокидывания прогулочного катера в районе побережья юго-восточного Крыма. Об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.

//В мире

Борис Джонсон верит в лох-несское чудовище, несмотря на отсутствие доказательств

Борис Джонсон верит в лох-несское чудовище, несмотря на отсутствие доказательств

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон верит в существование лох-несского чудовища даже после публикации результатов исследования новозеландских ученых, которые свидетельствуют об обратном.

//Новости партнеров

//Общество

Горячий ТОП региональных новостей: Мужчина заказал брендовые кроссовки, а получил домашние тапочки в Кирове

Горячий ТОП региональных новостей: Мужчина заказал брендовые кроссовки, а получил домашние тапочки в Кирове

Представляем вашему вниманию подборку региональных новостей уходящей недели. В ТОП вошли следующие резонансные происшествия: мошенники в Костроме, убийство в Ставропольском крае и многое другое. Читайте "Аргументы Недели" и будьте в курсе самых последних актуальных новостей.

//Происшествия

В Каменке вновь прогремели взрывы

В Каменке вновь прогремели взрывы

На сгоревшем складе боевых снарядов в Каменке произошла серия неконтролируемых взрывов. Сообщается, что в посёлке началась эвакуация местных жителей.

//Происшествия

Два человека погибли при пожаре в московской квартире

Два человека погибли при пожаре в московской квартире

В пятницу, 6 сентября, в квартире жилого дома на юге Москвы произошел пожар. Согласно последней информации сотрудников пресс-службы столичного МЧС, в результате случившегося погибли два человека.

//Шоу-бизнес

Бывшая жена Джонни Деппа удивила фанатов вторым подбородком и серым цветом лица

Бывшая жена Джонни Деппа удивила фанатов вторым подбородком и серым цветом лица

Бывшая жена Джонни Деппа удивила поклонников своим внешним видом. Папарацци на днях сделали несколько фотографий, на которых 33-летняя голливудская актриса Эмбер Херд выглядит не лучшим образом.

//Политика

Польский журналист: "Варшава - враг российской государственности"

Польский журналист: "Варшава - враг российской государственности"

Польша является врагом российской государственности, который не признает никаких правил. Такую точку зрения высказал журналист Матеуш Пискорский в статье еженедельника Myśl Polska.

//Кино

Человек-паук покинул киновселенную Marvel

Человек-паук покинул киновселенную Marvel

Совсем недавно поклонники кинокомиксов Marvel радовались воссоединению Человека-паука с другими супергероями киновселенной, как глава Sony Pictures Тони Винчикерра заявил о том, что компания больше не станет продюсировать фильмы о дружелюбном соседе.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Древний НЛО обнаружили в угольной шахте в России
2

Федор Конюхов не поехал в Хабаровск поддерживать Вику Цыганову
3

«Пророчество Ванги» о скором уничтожении Соединенных Штатов опубликовали в сети
4

Обнародован прогноз о «последнем инфаркте» Украины, который она не переживет
5

На Ставрополье подростки разбились на угнанной у родителей машине

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры