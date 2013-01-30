Хиддинк хотел сделать Вагнеру Лаву российский паспорт

Главный тренер «Анжи» в интервью «АН» подвёл итог первому сбору команды и оценил её перспективы в борьбе за чемпионство.

Махачкалинцы вышли из отпуска самыми первыми из команд российского чемпионата. Наравне с «Зенитом» и «Рубином» у них раньше всего начнётся 2013-й футбольный год. Уже 14 февраля этим командам стартовать в плей-офф Лиги Европы, тогда как чемпионат России возобновится только 10 марта. Первый тренировочный сбор – с 10 по 20 января – «Анжи» провёл в Дубае, оккупировав один из самых престижных отелей ОАЭ Park Hyatt Hotel, который занимает 49-е место в мировом рейтинге гостиниц по версии авторитетного туристического журнала, а в 2012-м получил титул «Лучший отель Ближнего Востока». Вокруг – поля для гольфа, торговые центры, яхт-клуб. Погода в Эмиратах стояла идеальная для тренировок – плюс 20–25 градусов, лёгкий ветерок, тепло, но не слишком жарко. Сбор прошёл успешно, если бы не одно «но».

В отпуске никто не растолстел

– В единственном контрольном матче против узбекистанского «Пахтакора», в котором мы уступили 0:1, некоторые игроки выглядели усталыми и не реализовали много моментов, – признал Хиддинк в разговоре с корреспондентом «АН» за несколько часов до отлёта в Москву. – Но сейчас меня это не беспокоит. Намного важнее, что команда уже в хорошей форме, особенно если сравнить с прошлым годом, когда я только принял «Анжи». Это и было нашей целью за восемь-девять дней сбора форму набрать. Особенно порадовало, что в отпуске никто не растолстел. Даже те, кто в принципе склонен к полноте.

– Следующий сбор «Анжи» пройдёт в Испании, но там команда понесёт потери. Ряд игроков на несколько дней поедут в сборную России на товарищескую встречу против Исландии. Вы не пытались отговорить вашего коллегу Фабио Капелло, чтобы не вызывал игроков?

– Естественно, мне бы хотелось, чтобы никто не отлучался и мы вместе готовились к матчам Лиги Европы против немецкого «Ганновера». Но реальность такова: есть официальные окна для матчей сборных, и мы обязаны отпускать туда своих футболистов. Несколько недель назад обсудили ситуацию с Фабио Капелло. И я очень рад, что сборная России, по его решению, будет и тренировки, и матч проводить именно в Испании, где в те же сроки тренируется много команд. Это очень мудрый выбор. Игрокам не придётся терять время на перелёты. В мою бытность главным тренером сборной мы тоже старались зимой собирать команду в Турции, где в тот момент находились клубы.

ЦСКА – фаворит чемпионской гонки

– В ЦСКА вернулся Вагнер Лав. Как считаете, армейцы теперь фавориты чемпионской гонки?

– ЦСКА лидирует в чемпионате, а значит, эта команда – по умолчанию фаворит. Мы же – в роли догоняющих. Да и в принципе «Анжи» выступил лучше, чем ожидали. Но благодаря Вагнеру перспективы ЦСКА ещё более светлые. Я наслаждался игрой этого бразильца, когда работал тренером сборной России и видел много матчей с его участием. Шутил с людьми из РФС: «Сделайте ему российский паспорт! Он мне нужен!» Вагнер – прекрасный игрок и очень опасный форвард.

– Кто сильнее – ваш Это’О или цеэсковский Вагнер?

– Невозможно сравнить, они по стилю очень разные. Но оба невероятно опасны как в штрафной, так и за её пределами.

«Анжи» нужен ещё один игрок

– Как оцените дебют собственного новичка – защитника Андрея Ещенко, который перешёл из «Локомотива»?

– «Анжи» – клуб, у которого мудрая стратегия развития и своя философия. Хотим, чтобы у нас было не просто одиннадцать игроков основного состава, а широкий выбор и серьёзная конкуренция, ведь мы выступаем в трёх турнирах сразу. Ещенко поможет эту конкуренцию создать. Он опытный игрок, однако по-прежнему голоден до успехов и способен сыграть в обороне как слева, так и справа. Возможно, это не самый громкий трансфер, но я очень рад, что Ещенко теперь с нами. Матч против «Пахтакора» показал, что защитник быстро адаптировался в «Анжи». Это неудивительно. Ещенко – умный игрок.

– Вас не смущает, что новобранцу уже почти 29 лет?

– Это возраст, когда игрок находится на пике, а накопленный опыт сочетается с физической готовностью. Ещенко в отменной форме и будет нам полезен на протяжении многих лет.

– Много ли ещё будет изменений в составе «Анжи» до начала сезона?

– Пока трансферное окно открыто, произойти может всё что угодно. Нам нужен не только подходящий для команды, но и доступный для покупки игрок. Мы не собираемся делать глупости. Но один новичок «Анжи» точно не помешает. Надеюсь, в ближайшие недели он у нас появится. Подробнее не спрашивайте – всё равно ничего не скажу.

Между тем, по данным «АН», прямо на сборе в ОАЭ руководители «Анжи» вели переговоры с «Зенитом» по поводу перехода бельгийского защитника Николаса Ломбертса. Правда, пока стороны не сошлись в цене.