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Сёмин хочет работать в России

№ 3(345) от 24.01.2013 [«Аргументы Недели », Дмитрий ШАБЛОВСКИЙ ]

Сёмин хочет работать в России

Знаменитый российский тренер Юрий СЁМИН, который дважды приводил к чемпионству «Локомотив» и работал со сборной России, рассказал «АН» о своих планах и поделился своим мнением о развитии нашего футбола.

Пока свободен

– На сегодня свободен, – говорит Сёмин, который покинул киевское «Динамо» по решению его президента Игоря Суркиса в сентябре. – Каким должно быть предложение, чтобы заинтересовать? Главное – хорошая мотивация. Причём не только и не столько финансовая, а спортивная! И ещё хотелось бы, чтобы на эту команду ходило как можно больше болельщиков. Если трибуны пустые, работать неинтересно. И ещё, продолжить карьеру хотелось бы в России. А уж где – кто знает...

– Расставание с киевским «Динамо» стало неожиданным? И насколько важную роль сыграла в нём пресса, которая вас рьяно критиковала?

– Когда впервые возглавил «Динамо», я, москаль, вроде бы всех устраивал. А во второй приход разонравился.

Расставание и правда неприятно удивило. Хотя после поражений в двух важных играх кряду, ещё и с разгромным счётом, этого можно ожидать. Равно как и после любого проигрыша киевского «Динамо» «Шахтёру».

Даже несмотря на очевидное: «Шахтёр» объективно сильнее не только киевского «Динамо», но и кого угодно на постсоветском пространстве. Это одна из мощнейших команд на континенте. Такой атаки, как у «Шахтёра», полагаю, нет ни у кого в Европе. В недавней Лиге чемпионов все мы видели тотальное преимущество горняков в матчах с «Челси» и убедительную игру в Турине против «Ювентуса». Донецкий клуб по всем составляющим – гранд европейского футбола. И в Лиге чемпионов способен пройти далеко.

У «Динамо» же не получилось нормального предсезонного сбора из-за отъезда многих игроков на Евро-2012. Пришло немало новичков. Психологическое напряжение для меня и игроков оказалось слишком сильным. У нас было немало травмированных, а уровень готовности – недостаточно высок.

Посещаемость в Украине выше

– В чём главное отличие чемпионата России от украинского первенства?

– Этих отличий немало. Во-первых, украинские клубы – частные. Там президент и владелец – одно лицо, он платит собственные деньги. Тот же Суркис – хозяин-барин, футбольный человек. Решил расторгнуть контракт – какие претензии, если он так видит ситуацию? Во всём этом нет политики. То же самое относится к Ринату Ахметову и другим. Они строят стадионы, инфраструктуру, отвечают перед болельщиками за результат. На них давления нет. А вот у нас оно присутствует. Команды сверху периодически доносятся: того назначить, того убрать.

Во-вторых, посещаемость стадионов на Украине, мне кажется, выше. Большой толчок дало строительство новых арен. Приезжают в другие города «Динамо», «Шахтёр», Металлист», «Днепр» – там трибуны почти всегда полные. Да и дома на эти команды народ валит. Старт сезона – на «Динамо» 57 тысяч! По ходу чемпионата – около тридцати. Игра с «Днепром» собрала 67 тысяч! В Донецке не приходит меньше сорока. В Одессе, где арена похожа на черкизовскую, всегда 28 тысяч, под завязку.

– За время вашего отсутствия в российском футболе случилось многое. Ваше мнение о системе «осень – весна» и смягчении лимита на легионеров?

– Преимуществ новой системы пока не увидел. Футболисты стонут – им не нравится играть в декабре на морозе. В Европе выступаем все на том же уровне. Но раз уж перешли, надо строить современные стадионы. Что касается лимита, то неплохо было бы прислушаться к тренеру национальной сборной. Возможно, стоило бы ограничить количество иностранцев не на поле, а в заявке.

Когда «Локо» был един…

– Вас расстраивают турнирные неудачи не чужого вам «Локомотива»?

– Все в турнирной таблице – на своих местах. Изменить ведь мы всё равно ничего не можем! Только говорить…

– Недавно президент «Локо» Ольга Смородская нелестно отозвалась о чемпионстве 2002 года: «Все же знают, как оно было завоевано...»

– Не хотел говорить на эту тему… Но отвечу: «Локомотив» по праву взял золото в 2002-м. В те времена в «Локо» было единство: и внутри клуба, и в отношениях с болельщиками, сами игроки очень хорошо работали. А высказывание нынешнего руководителя клуба могу объяснить одним – она пытается отвлечь внимание от реальных проблем «Локо». А их много…

Например, поле в Черкизове – самое ужасное из всех, что видел! В прошлом году команда заняла седьмое место, сейчас идёт восьмой. Из Кубка вылетели. Зрители перестали ходить на «Локомотив», с болельщиками у руководства проблемы. РЖД создаёт отличные условия, но результата нет и нет… Вот и хочет этот руководитель поговорить о прошлом, а не о насущном. Мы в 2002 году подняли планку очень высоко, и удержать её сложно. И мне совершенно непонятно, почему руководитель «Локомотива» отказалась отметить 10-летие первого чемпионства клуба, на чём настаивали болельщики…

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