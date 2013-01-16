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Вагнер Иванович: третье пришествие

№ 1(343) от 17.01.2013 [«Аргументы Недели », Егор БОЛДИНСКИЙ ]

Вагнер Иванович: третье пришествие

Фанаты ЦСКА ликуют. Начало года принесло им радостное известие: в их любимый клуб в очередной раз возвращается Вагнер Лав. Самый культовый и одновременно самый высококлассный футболист красно-синих в их новейшей истории. Он-то точно поможет армейцам вернуться на чемпионскую стезю! По крайней мере с такой мыслью болельщики будут жить ближайшие месяцы.

Иностранцев, которых окружают в нашей футбольной среде особой теплотой, награждают «отчеством» Иванович. Так было с Гусом Хиддинком (который, правда, с некоторых пор поменял его на «Магомедович»). К Вагнеру пока по отчеству не обращаются – молод ещё. Но если доведётся обратиться, то Иванович будет без всякой натяжки. Ибо его бразильского папу именно так, на русский манер, и зовут – Иван. А теперь уже и Иван Лав – потому что папаша решил и себе взять эту звонкую кличку. Так сказать, я тебе передаю фамилию, а ты мне – прозвище. В расчёте.

Кстати, о кличке. Вагнера ещё в младенчестве звали Лавиньо – Любимчик. С самого юного возраста он всех вокруг очаровывал. Потом, по мере взросления, это прозвище сошло на нет. Но от судьбы не уйдёшь. Едва начав карьеру в большом футболе, Вагнер прославился лихими любовными похождениями, приобрёл репутацию отвязного ловеласа, а с ней и короткий, но выразительный довесок к имени – Лав. Однажды он оборзел до того, что привёл в мужской монастырь – клубную тренировочную базу – очередную подругу и стал с ней там жить. Небывалая по дерзости выходка стоила ему места в «Палмейрасе» – его тогдашней команде.

Первая жена Мартинья так и не смогла отвадить пылкого Вагнера от приключений на стороне. Пришлось подавать на развод. От их брака у Вагнера осталось три сына. Одного из них он назвал в честь себя любимого – Лавиньо. Уже почти два года он живёт гражданским браком с блондинкой по имени Лусилен и вроде как в мире и согласии. Впрочем, и на посторонние связи уже распыляется гораздо реже. Может, возраст берёт своё. А может, нашёл «свою» женщину.

От судьбы определённо не уйдёшь. Коль уж по паспорту ты Иванович, предначертано тебе играть в России. Все последние восемь лет Вагнер разрывается между двумя полярными во многих отношениях странами. Россия щедра и хлебосольна, но уж больно далека и холодна. Бразилия – родная стихия, там душа и сердце, однако ж с финансами зачастую беда. Вот бы их взять и сложить вместе… Но такого, увы, не бывает. Приходится метаться между полюсами.

В 2009 г., после пятилетней непрерывной «службы» в ЦСКА, вконец соскучившийся по карнавалам и самбе Вагнер уговорил президента Евгения Гинера отпустить его в аренду. «Лафа» Лава продолжалась без малого год («Палмейрас», затем «Фламенго»), а затем его снова вызвали отбывать «воинскую повинность» на климатически суровой второй родине. В январе 2012-го в ситуации наступил коренной перелом: «Фламенго» поднатужился, наскрёб по сусекам 10 миллионов долларов и выкупил у ЦСКА его трансфер.

Вагнер ликовал. «Я буду биться за титулы ради вас! Я готов умереть за «Фламенго»! Нет фанатов преданнее, чем вы, в России мне не хватало вашей страсти!» – вдохновенно вещал он год назад на собственной презентации, растрогав всех до слёз.

Он наивно полагал, что «демобилизовался» раз и навсегда. Увы и ах… Финансы «Фламенго» совсем скоро запели романсы, клуб сумел перечислить ЦСКА только четверть оговорённой суммы, а остальное отдавать стало уже не из чего. Единственным выходом из положения было отправить Вагнера Иваныча назад, в Москву. Откуда ему, сдаётся, уже никогда не выбраться….

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