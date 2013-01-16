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В детстве мне не хватало денег на хлеб

№ 1(343) от 17.01.2013 [«Аргументы Недели », Константин НАСТИН, Санкт-Петербург – Москва ]

В детстве мне не хватало денег на хлеб
Фото ИТАР-ТАСС

26-летний форвард «Зенита» и сборной Бразилии Халк встретил католическое Рождество на родине, в штате Параиба, в кругу семьи. Ему было о чём поговорить с близкими за бокалом шампанского – минувший год оказался у него удивительно богатым на события. И радостные, и грустные.

Всей семьёй обживаемся в Питере

– Летом 2012-го я перешёл в «Зенит», и это, пожалуй, главное событие года. Открывать новую страницу в своей футбольной биографии – всегда волнительно, а здесь ещё пришлось ехать в совершенно незнакомую страну, которая заметно отличается не только от Бразилии, но и от Португалии, где я провёл последние годы, – рассказывает Халк.

– Действительно, ваше решение переехать в Россию для многих стало неожиданным. Что побудило вас пойти на этот шаг?

– Мне захотелось сменить обстановку. За четыре года в «Порту» я добился почти всего, что только можно, – трижды был чемпионом Португалии, столько же раз выигрывал Кубок и Суперкубок страны, побеждал в Лиге Европы. Как раз в это время и последовало предложение «Зенита». Очень, кстати, заманчивое. Грех было не согласиться.

– О да, о сумме вашего трансфера знает, пожалуй, весь мир. Любопытно, а что вообще для вас, миллионера, значат деньги?

– Достижение, если хотите – завоевание. Я родился в очень бедной семье, нам не всегда хватало денег на одежду и хлеб. Слава богу, родители вырастили меня, дали образование, но что такое нужда, я знаю не понаслышке. В конце концов, не от хорошей жизни я в 15 лет подался в Португалию, но пристроиться там в какой-нибудь серьёзный клуб мне с первого раза не удалось – пришлось возвращаться домой. Так что уверяю вас: я знаю цену деньгам.

– На что вы их тратите?

– Стараюсь не транжирить их, а вкладывать в серьёзные проекты. Век футболиста недолог, поэтому уже сейчас нужно думать о том, что будет после окончания карьеры. Ну и не забывайте, что у меня двое детей. Кому как не мне позаботиться о том, чтобы они выросли образованными и счастливыми?! Не забываю и о благотворительности. Накануне Нового года, к примеру, принял участие в родном штате в матче звёзд, все доходы от которого пошли на нужды больных детей.

– Вы уже привыкли к жизни в России?

– Осваиваюсь потихоньку. У вас всё по-другому, не так, как в Японии и Португалии, где я выступал прежде. И тем более не так, как в Бразилии. Холодновато, снег, приходится надевать тёплую одежду, к чему я, откровенно говоря, не привык. Но я не жалуюсь. Не вижу особых проблем ни в быту, ни в чём-то другом.

– Можно ли сказать, что вы уже знаете Санкт-Петербург?

– Нет, конечно. Пока я сосредоточен в основном на жизни команды, делаю всё возможное, чтобы лучше подготовиться к матчам «Зенита». Но думаю, дело скоро дойдёт и до городских достопримечательностей.

– А вообще вас интересуют история, культура, традиции тех стран, где вы выступаете?

– Безусловно. Особенно если это касается такого великого государства, как Россия. Санкт-Петербург знают во всём мире, и было бы неразумно с моей стороны не воспользоваться пребыванием в этом городе.

– После зимних каникул вновь повезёте семью в Санкт-Петербург?

– Да, мои сынишки Ян и Тиагу ходят в школу, учат русский и английский. Жена Ира постоянно заботится о них. А отец – Жилван – всегда был мне опорой, мне с ним очень легко, где бы я ни был. Хотя времени на общение с родными у меня не так и много – тренировки, игры, разъезды.

Восхищён зенитовской торсидой

– А сестру Анжелику, которую осенью похитили в Бразилии злоумышленники, не собираетесь у себя в Санкт-Петербурге приютить?

– Ох, лучше не напоминайте мне о той истории – столько нервов истрепал! Самое обидное, что ничем не мог помочь ей, находясь за тысячи километров от неё. Впрочем, и полиция просила нас не предпринимать никаких шагов, чтобы не навредить операции по освобождению Анжелики. Слава богу, что всё закончилось благополучно. Но мы с отцом поняли, что нам надо быть бдительными, не расслабляться в плане безопасности… А вот перевезти 22-летнюю сестру в Россию у меня возможности нет: она самостоятельный человек, работает в фирме, специализирующейся на диетологии. У неё своя жизнь, и я желаю ей только добра. А вот в гости – добро пожаловать!

Слышал, что вы коллекционируете подаренные вам футболки, это правда?

– Да. Мне кажется, когда-нибудь, через много-много лет, будет приятно перебирать все эти майки, вспоминая ребят, с которыми или против которых я в своё время играл. Ведь это наверняка будут лучшие годы моей жизни.

– Назовите фамилии хотя бы нескольких игроков, чьи футболки хранятся у вас дома...

– О, их так много! Причём среди этих людей немало моих друзей. К примеру, Криштиану Роналду, Робинью, Неймара. Впрочем, есть и майки не очень известных игроков, но они мне от этого не менее дороги.

– А футболки российских игроков в вашей коллекции тоже есть?

– Да – с недавних пор. Предложений обменяться футболками у меня хватает – чуть ли не после каждой игры. Только не спрашивайте меня, чьи это майки! Читать по-русски я ещё не научился, а в лицо знаю немногих ваших футболистов. Да и те в большинстве своём играют за «Зенит».

– С кем в «Зените» вы наиболее дружны?

– У меня со всеми хорошие отношения. А проще всего общаться, само собой, с теми, кто говорит по-португальски, – Данни, Бруну Алвешем, Витселем. Люблю поболтать и с Кришито – на смеси итальянского, испанского и португальского. Время от времени мы ходим вместе в ресторан.

– По-вашему, Данни – оптимальный капитан для «Зенита»?

– Несомненно. Он классный игрок и замечательный человек. Данни говорит по-русски, обладает лидерскими качествами, умеет объединить коллектив.

– В 1/16 финала Лиги Европы «Зениту» предстоит встретиться с «Ливерпулем». Вы довольны жребием?

– Вполне, эту команду знают во всём мире, а значит, сразиться с ней будет очень интересно. Не так давно с англичанами в этом же турнире играл «Анжи» – и победил их дома. Получается, и у нас есть хорошие шансы выиграть. А в том, что стадион набьётся под завязку, у меня даже сомнений нет.

– Как вам вообще зенитовская торсида?

– Супер! Она фанатично верит в нашу команду, горячо поддерживает её от первой до последней минуты. И мы, игроки, чувствуем эту энергию на поле. Меня такое боление заводит. Думаю, и остальных тоже.

– Кто ваш самый преданный болельщик?

– Дети, жена, отец. Они молятся о том, чтобы травмы обходили меня стороной и чтобы моя команда всегда выигрывала.

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