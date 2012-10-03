Этот горячий парень Алан Дзагоев

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев вспылил, ударив по лицу защитника «Динамо» Люка Уилкшира. «Аргументы неделi» разбираются в скандальном эпизоде, снова погружаясь с головой в болото российского футбола. И приходят к выводу: какая у нас жизнь, такой и футбол.

Надо было съесть его сердце

Слушайте, что тут удивительного? Счёт был 2:0 в пользу «Динамо». Матч клонился к закату. Уилкшир снова жёстко подкатился под Дзагоева. А тот вскочил на ноги и не врезал даже сопернику, а пихнул его в грудь.

Это же российский футбол, вы что? Тут фанаты «Торпедо» поджигают стадион, и за всё – лишь техническое поражение. Причём не тем, кто поджигал. Тут потрошат сейфы РФС, как тушку курицы, а потом исчезают на туманных островах, не приезжая на исполком УЕФА в Санкт-Петербург. Тут говорят: «Ваши ожидания – это ваши проблемы», шокируя всю страну, а потом на эту же страну рекламируют товары массового потребления.

Вот если бы Дзагоев ударил Уилкшира, а потом отрубил ему голову лазерным мечом как в «Звёздных войнах» («Умри же, джедай Люк!»), да ещё съел его сердце, – вот тогда бы российские болельщики сказали: «Это что-то новенькое. Ну-ка, ну-ка» и потянулись за попкорном.

Футболист женился – забудь о нём на полгода

Сейчас можно разбирать игровой эпизод, морщить лоб, журить Дзагоева, которого дисквалифицировали на три матча. Как раз в тот момент, когда ЦСКА очень в нём нуждается. Да и главный тренер сборной России Фабио Капелло готовит состав к решающему матчу против Португалии в отборе на чемпионат мира – 2014. А тут итальянец уже потерял баловня судьбы Игоря Денисова, который потребовал прибавку к жалованию в «Зените», и теперь остался без парня, лучшего в нашей сборной на Евро-2012.

Но сильнее всех моральное состояние Дзагоева описал телекомментатор Василий Уткин: «Один мой товарищ говорил: футболист женился – забудь о нём на полгода. Голова занята другим. Сто раз убеждался, и сейчас вот с Дзагоевым тоже».

Аккурат 7 июля этого года Алан женился на артистке московского ансамбля «Алания», выпускнице Московской государственной юридической академии Зареме Абаевой. Когда полгода пройдёт? В общем, позвоните Дзагоеву в православное Рождество. Тогда он вернётся в себя.

Эпоха безнаказанности

Кстати, о свадьбах. Происшествие с Дзагоевым удивительно совпало со скандалом, когда по центру Москвы ехал кортеж из «феррари», «мерседеса», «лексуса», BMW, «Порше Кайена». Гости высовывались из окон и стреляли по машинам тех, кто пытался их обогнать. Для усмирения дагестанцев был вызван экипаж ГИБДД, но решить вопрос удалось только подкреплением ОМОНа.

Потом уже задержанные объясняли, что стреляли лишь из травматического, а не боевого оружия. И что это традиция в Дагестане – палить в воздух на свадьбах. Я не знаю, чем всё закончится. Но трудно представить, что владельца «феррари» в России упекут за решётку. Скорее тоже пожурят или выпишут техническое поражение мэру Москвы Сергею Собянину. Хотя он-то здесь при чём?

Мы живём в эпоху безнаказанности. Алан Дзагоев уже вторую красную карточку получил за 10 матчей. Но вряд ли это заставит парня изменить поведение. Потому что он – горячий осетин, и в этом темпераменте вся его игра. Дзагоев – лидер сборной, а после Евро им заинтересовался лондонский «Арсенал», готовый выложить 13 миллионов фунтов за трансфер. ЦСКА хочет сохранить футболиста, собираясь повысить ему годовую зарплату до 3 миллионов евро. А на этого Уилкшира все чихать хотели. Откуда он, кстати? Из Уэльса? Австралии? Вот пусть туда и едет.

А вы смотрели КХЛ? Александр Радулов, который по темпераменту даст Дзагоеву сто очков вперёд, в матче с «Трактором» подрался с соперниками на пятачке. В хоккее это дозволяется. Но потом Радулов поехал на разборки с арбитрами и одного пихнул в грудь. Это уже перебор.

Радулова удалили до конца матча, но КХЛ не выписала ему дисквалификацию. Вообще никак. Позже президент лиги Александр Медведев объяснил: «Горячий парень, что вы от него хотите?»

А в самом деле, что мы хотим? Мы ведь не полиция нравов и не моралисты, а обычные болельщики, которым нужно зрелище. Может, и вправду лучше бы Дзагоев отрубил голову Уилкширу лазерным мечом?