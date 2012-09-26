Подайте рублик на помощь Денисову!

Внимание, мы начинаем сбор средств для полузащитника «Зенита» и капитана сборной России Игоря Денисова. С 28-летним футболистом случилась беда. И только вы можете его спасти. Да вы, гражданка в шляпе в метро. И вы, мужчина с яблоком. И ты, мальчик, идущий в школу. Подайте хотя бы рубль. Кто сколько сможет…

Почему так несправедлива жизнь?

Игорь не может выходить на поле. Чтобы он встал на ноги, необходимы деньги. Рубль, залежавшийся в вашем кошельке, очень нужен Игорю! Ваши деньги помогут ему снова гонять мяч и радовать болельщиков. Товарищи, у каждого человека есть мечта. Сбудется ли она у Игоря Денисова – зависит от нас с вами.

Реквизиты для помощи: «197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д. 16».

А теперь по сути. Игорь Денисов получает крайне мало в футбольном клубе «Зенит». По неофициальной информации, какие-то жалкие 2,5 миллиона евро. И это в год! Костлявая рука нужды протянулась к его горлу. Игорь – он же Гарик, он же Питбуль, он же Бульдог (его прозвища в спортивном мире) хочет получать 5 миллионов евро. Пусть даже в год.

У Денисова – четверо детей: Виктория, Игорь, Иван, Даниил. Он любит собак, шахматы, теннис. Как-то сыграл три партии в шахматы с гроссмейстером Петром Свидлером. Характеристика сугубо положительная. Правда, однажды Денисов весело праздновал день рождения в клубе «Лукоморье». Местные жители вызвали милицию, и тогда Игорь разделся до пояса, предложив лейтенанту Павлу Васильеву выяснить отношения на кулаках. Но это говорит только о его характере.

А в другой раз Игорь подрался с инструктором автошколы №3 РОСТО (ДОСААФ), который, уходя от столкновения с джипом футболиста, перегородил ему дорогу. Денисов сломал инструктору нос, а сам повредил ногу. Но это снова показывает, что у Игоря слишком обострённое чувство справедливости.

И в самом деле, почему все вокруг ездят на «Бентли», а он должен рулить джипом? Почему какому-то мутному Халку из Бразилии, по слухам, положили зарплату в 6,5 миллиона евро? Ну а Денисов – капитан сборной России. Отчего так несправедлива жизнь?

Халку – игнор

Судьба – нахалка, прислала Халка. А с ним и бельгийца Витселя. Нерусские приехали в «Зенит», чтобы отбирать рабочие места у простых пацанов. У Саньки Кержакова, у Володьки Быстрова, у Сашки Анюкова, а ведь и Славку Малафе­ева можно подсидеть. Причём у них тоже зарплата – два с половиной ляма. А в клубе на повышение не идут. Хотя хозяин – госкомпания «Газпром». Ну повысь цены на газ, взъерошь спонсора – деньги сразу найдутся, раз братва просит.

А если бабла нет – то у Игоря Денисова и мотивации нет, извините. Идти на поле в Самаре против «Крыльев Советов» – фиг тебе, итальянский тренер Лучано Спаллетти. Пусть дураки за такую зарплату пашут! Вот ты, рабочий в электричке, читающий эту заметку, – получаешь 20 тысяч рублей в месяц, но тут приходит какой-то таджик, и ему кладут 40 тысяч. Ты бы не возмутился, рабочий? Тогда пойми и ты Игоря, его принципиальную позицию.

На тренировке этот Халк что-то начал звездиться. То мяч пробросит, то пяткой сыграет. Игорек Денисов его осадил, взяв за грудки. Бразилец испугался дюже, поговорить просил через переводчика. Но питерская братва ответила ему суровым игнором.

Ещё несколько лет назад главный тренер «Зенита» Дик Адвокат говорил, что в его клубе не будет негров, потому что расстроятся болельщики и игроки. А Халк – почти что негр, только посветлее и из Бразилии. Так за что ему 6,5 миллиона евро вывалили? Никак не понять…

Вон из футбола!

Если серьёзно, то сравните цифры. Для того чтобы получить два с половиной миллиона евро, Игорю нужно 280 лет работать учителем иностранных языков, 140 лет – машинистом в метро, 90 лет – менеджером в крупной компании. Или один год с закрытым ртом отыграть в «Зените».

Наши спортсмены зажрались, Игорь Денисов – яркий тому пример. Одно дело, когда большие деньги платятся олимпийцам за медали или хоккеистам за победы на чемпионатах мира. Другое – когда их получают футболисты, которые не выиграли вообще ничего и никогда. Не считать же серьёзным успехом победу в чемпионате России?

Тот же Кержаков на чемпионате Европы не мог в рамку ворот попасть. В английском языке появился глагол «скержаковить» – значит, выставить себя полным лузером (а уже запущен в оборот глагол «сденисовить» – когда спортсмен ведёт себя как рэкетир).

Говорят, в раздевалке в перерыве матча с «Крыльями Советов» (2:2) Кержаков позволил себе в грубой форме наехать на Спаллетти за то, что тот определил Игорька Денисова в дубль, пытаясь погасить пожар на корабле.

Они вконец охамели. И вопрос с российским футболом нужно уже решать на государственном уровне. Надо высушить это болото. Изгонять из спорта таких рвачей. Пусть Денисов на даче сидит и разводит питбулей. В футболе ему делать нечего.