//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Спорт Футбол

ЦСКА по силам стать чемпионом

№ 37(329) от 27.09.2012 [«Аргументы Недели », Дмитрий ШАБЛОВСКИЙ ]

ЦСКА по силам стать чемпионом

В конце прошлого лета армейцы лидировали в чемпионате-2011/12, но в итоге резко сдали и финишировали третьими. Год спустя команда Леонида Слуцкого после победы над «Волгой» в 9- м туре (3:2) вернулась на первое место и в свете проблем «Зенита», где бунтуют игроки, выглядит фаворитом турнира. А результат которую игру подряд обеспечивает 19‑летний форвард сборной Нигерии Ахмед МУСА.

Пусть Думбия скорее возвращается

Ситуация в линии атаки ЦСКА, казалось бы, аховая. В начале августа повредил позвоночник ивуариец Сейду Думбия. Лучший бомбардир минувшего первенства до сих пор на больничном. Чех Томаш Нецид сразу после Евро-2012 во второй раз в карьере порвал крестообразные связки колена – одна из тяжелейших травм в футболе! – и вернётся не раньше 2013-го. А новым нападающим красно-синие так и не обзавелись. Договор с аргентинцем Матиасом Суаресом из «Андерлехта» был фактически подписан, но на медобследовании у игрока обнаружили травму и отложили разговор о переходе до зимы. А замену ему найти не смогли или не успели. Единственным спасением стал Муса, хотя его брали, во-первых, на вырост, а во-вторых, на позицию крайнего форварда или хавбека.

– И нисколько мне в роли нападающего нетрудно! – утверждает, впрочем, Муса. – В сборной Нигерии тоже играю на острие. И никаких проблем! Да, в отличие от Думбия, у меня другой стиль. Но каждый игрок индивидуален. Мне, допустим, нравится, когда передачи отдают в свободную зону. А вот в том, чтобы принять мяч, находясь спиной к воротам, я не силён.

– Вы, наверное, без большой радости встретите Думбия, когда он оправится от травмы. Всё-таки ваш конкурент, получается.

– Неправда. Нам очень не хватает Сейду, и мы все до единого желаем ему скорейшего выздоровления. Никакой ревности у меня не будет – я готов играть где угодно. Лишь бы играть.

– В этом сезоне у вас на счету три гола в восьми матчах, плюс несколько результативных передач, в том числе в гостевом матче с АИК (1:0). Тогда как в предыдущем чемпионате вы отличились только раз за 11 встреч. Ставите себе конкретные голевые задачи на турнир?

– Цель у меня есть – забивать много! А 10 голов, 15 или 20 – не суть. Ну и хочется стать чемпионом, конечно. По жизни я оптимист. Очень радовался, что ЦСКА вышел на первое место, и уверен, что нам по силам удержаться на нём.

На друзей не обижаюсь

ЦСКА выиграл в чемпионате шесть матчей подряд и в пяти из них оставил ворота «сухими». Но серию омрачило домашнее поражение от скромного шведского АИК (0:2), которое оставило армейцев без еврокубков. Для клуба это настоящая трагедия – красно-синие девять лет подряд не пропускали групповую стадию. К тому же вылет «стоил» им, как минимум, 1,5 миллиона евро, которые можно было заработать в Лиге Европы.

– В той игре и меня, и всю команду будто преследовал злой рок, мы упускали момент за моментом, – вспоминает Муса. – Даже не знаю, чем объяснить наше невезение. После той неудачи очень долго не мог прийти в себя, плохо спал. Ведь именно я загубил наибольшее количество голевых шансов…

– Скажу откровенно: вам такие ошибки свойственны. Сергей Игнашевич недавно написал на своём сайте: «По ходу матча еле сдерживаю себя, когда Муса упускает очередной голевой момент». А в конце первого тайма с «Волгой» на вас накричал Зоран Тошич.

– Ссоры между футболистами – тоже часть игры. Не знаю, почему так много претензий предъявляют именно мне, но в любом случае стараюсь проявлять понимание и терпение. Все игроки ЦСКА – мои друзья! Мы делаем общее дело. А на друзей, как известно, не обижаются!

Расизм в России есть, но…

Скоро исполнится год, как Муса перебрался в нашу страну. И пока ему в России всё нравится.

– У меня интересная жизнь, – рассказывает он. – Вместе с девушкой, которая живёт со мной, мы ходим по магазинам, а дома смотрим англоязычное ТВ и играем на приставке. Приятно, что в торговых центрах меня узнают – люди подходят за фотографиями и автографами, а я никому не отказываю. Иногда вечерами выбираюсь в ресторан – вместе с моим товарищем по ЦСКА Секу Олисе. А вот с футболистами из других клубов контакт не поддерживаю. А когда много выходных или отпуск, обязательно лечу на родину. Путь занимает шесть часов, если рейс прямой, или порядка 11, если с пересадкой.

– Главное, что отпугивает в России темнокожих спортсменов, – расизм. Вы наверняка с ним сталкиваетесь…

– Я приехал играть в футбол и не обращаю внимания на глупости. Если расизм где в России и есть, то не на стадионах, а в других местах. В аэропортах, к примеру. Из-за цвета кожи, как мне кажется, меня часто подвергают дополнительному и очень долгому досмотру, задерживают на лишних два-три часа, а потом отпускают, извиняются. Но я же не преступник! Я футболист!

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

?>

//В мире

Экс-советник Путина предрек взрыв политсистемы Украины после возвращения Донбасса

Экс-советник Путина предрек взрыв политсистемы Украины после возвращения Донбасса

Возвращение непризнанных ДНР и ЛНР под киевскую юрисдикцию взорвет политическую систему Украины изнутри. С соответствующим прогнозом выступил Андрей Илларионов, бывший советник президента РФ Владимира Путина.

//Политика

Зеленский рассказал, чего ожидает от встречи в нормандском формате

Зеленский рассказал, чего ожидает от встречи в нормандском формате

В понедельник, 16 сентября, стало известно, чего президент Украины Владимир Зеленский ожидает от встречи в нормандском формате. Информацию политик предоставил во время разговора с журналистами.

//В мире

Опасные для Донбасса последствия воссоединения с Киевом предсказал чиновник ДНР

Опасные для Донбасса последствия воссоединения с Киевом предсказал чиновник ДНР

Возвращение в состав украинского государства будет иметь опасные последствия для республик Донбасса. Такое мнение высказал Артем Ольхин, заместитель министра информации самопровозглашенной ДНР.

//Общество

В России планируют провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В России планируют провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В Минтруде намерены в ближайшее время провести совещание, в рамках которого будет обсуждаться возможность проведения эксперимента по четырехдневной рабочей неделе на территории Российской Федерации.

//В мире

Россия сможет поставлять газ в страны Европы без нового контракта с Украиной

Россия сможет поставлять газ в страны Европы без нового контракта с Украиной

Россия сможет поставлять газ в Европу без нового контракта с Украиной в 2020 году. Стало известно, что Украина взяла на себя обязательство придерживаться принятых в ЕС правил работы в энергетическом секторе.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Минобороны РФ дало старт масштабным учениям «Центр-2019»

Минобороны РФ дало старт масштабным учениям «Центр-2019»

Минобороны дало старт учениям «Центр-2019». Военные отработают вопросы применения группировок войск для обеспечения безопасности на Центрально-Азиатском направлении и борьбы с международным терроризмом.

//В мире

Беззащитные страны Прибалтики

Беззащитные страны Прибалтики

Российско-белорусские учения «Щит Союза - 2019», проходят на Мулинском полигоне Нижегородской области 13-19 сентября, сообщили в Минобороны РФ. На учениях планируется отработать задачи разного спектра.

//Шоу-бизнес

"Эту болезнь ничем не вылечишь, она на сегодняшний день неизлечима", - сказал о диагнозе Анастасии Заворотнюк отец Жанны Фриске

"Эту болезнь ничем не вылечишь, она на сегодняшний день неизлечима", - сказал о диагнозе Анастасии Заворотнюк отец Жанны Фриске

Актриса Анастасия Заворотнюк, по последним данным, находится в глубокой коме.Отец Жанны Владимир Борисович Фриске посоветовал родным Заворотнюк принести в больницу к актрисе ее маленькую дочку.

//Происшествия

Пермского экс-чиновника обвинили в убийстве четырёх собак

Пермского экс-чиновника обвинили в убийстве четырёх собак

Бывшего заместителя министра Пермского края Виктор Усенко обвинили в убийстве четырёх собак. По словам хозяина, он обнаружил своих питомцев мёртвыми. В Минприроды сообщили, что не оставят ситуацию без внимания.

//Новости партнеров

//Общество

Поклонская двояко отнеслась к предложению назвать Крым "Тавридой"

Поклонская двояко отнеслась к предложению назвать Крым "Тавридой"

Наталья Поклонская неоднозначно отреагировала на инициативу переименовать Республику Крым, дополнительно добавив историческое название «Таврида». Депутат Госдумы читает, что Крым нужно оставить Крымом.

//Происшествия

В Кемерово кот заперся в квартире и не давал хозяевам войти

В Кемерово кот заперся в квартире и не давал хозяевам войти

В Кемерово хозяевам пришлось вызывать спасателей и взламывать дверь, потому что их "темпераментный" кот заперся в квартире. Отмечается, что инцидент произошёл в одной из квартиры на Сосновском бульваре.

//Новости СМИ2

//Спорт

«Ростов» вырывает волевую победу над «Ахматом» 2:1

«Ростов» вырывает волевую победу над «Ахматом» 2:1

Сегодня, 16 сентября, состоялся последний матч девятого тура, «Ростов» на своем поле «Ростов-Арена» принял «Ахмат» в рамках девятого тура российской Премьер-лиги. Арбитр поединка Николай Волошин.

//В мире

Захарова посчитала «фантастикой» разговоры о слежке россиян за ФБР

Захарова посчитала «фантастикой» разговоры о слежке россиян за ФБР

Мария Захарова назвала «фантастическими» заявления о том, что российские дипломаты могли использовать свои американские «дачи» для слежки за сотрудниками ФБР.

//Общество

Названы желаемые для путешествий страны среди российских туристов

Названы желаемые для путешествий страны среди российских туристов

Эксперты аналитического центра НАФИ составили рейтинг стран, в которых российские туристы хотят побывать больше всего. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование.

//Армия

Путин предложил властям Саудовской Аравии купить у России С-300 или С-400

Путин предложил властям Саудовской Аравии купить у России С-300 или С-400

Российский президент Владимир Путин предложил властям Саудовской Аравии после атаки дронов на нефтедобывающие объекты закупить у России ЗРК С-300 или С-400 для защиты государства.

//Здоровье

Тринадцать возможных симптомов появления раковой опухоли обозначили онкологи

Тринадцать возможных симптомов появления раковой опухоли обозначили онкологи

Онкологи перечислили тринадцать симптомов, которые могут свидетельствовать о появлении в человеческом организме злокачественного новообразования. Об этом идет речь материале, который выложили в блогосфере.

//Шоу-бизнес

Ольга Прокофьева попросила не трогать семью Заворотнюк

Ольга Прокофьева попросила не трогать семью Заворотнюк

Российская актриса Ольга Прокофьева и коллега Анастасии Заворотнюк по сериалу "Моя прекрасная няня" прокомментировала сообщение о тяжёлом заболевании знаменитости. Прокофьева посоветовала оставить семью Заворотнюк в покое.

//Новости партнеров

//В мире

На Украине расстреляли экс-ополченца ДНР

На Украине расстреляли экс-ополченца ДНР

В понедельник, 16 сентября, в доме на улице Воинов-освободителей в украинском Мариуполе неизвестный расстреляли бывшего ополченца самопровозглашенной Донецкой народной республики Романа Джумаева.

//В мире

Приходько отказалась от политики в пользу музыки

Приходько отказалась от политики в пользу музыки

Украинская певица Анастасия Приходько, которая в 2009 году выступала на Евровидении от России, решила закончить свою политическую карьеру и вернуться к музыке.

//Шоу-бизнес

Боярский не верит, что у Заворотнюк онкология

Боярский не верит, что у Заворотнюк онкология

Известный музыкант и актёр Михаил Боярский отреагировал на сообщение о заболевании Анастасии Заворотнюк. По его словам, он впервые услышал об онкологии знаменитости.

//Шоу-бизнес

Шепелев обратился к семье Заворотнюк

Шепелев обратился к семье Заворотнюк

Телеведущий Дмитрий Шепелев дал совет родным Анастасии Заворотнюк. Недавно в СМИ появилась информация о том, что у актрисы та же болезнь, от которой умерла жена Шепелева певица Жанна Фриске.

//Здоровье

Шесть правил защиты от рака перечислили эксперты в области здравоохранения

Шесть правил защиты от рака перечислили эксперты в области здравоохранения

Специалисты в сфере медицины назвали шесть правил, которым необходимо следовать, чтобы избежать образования злокачественной опухоли. Данная информация содержится в публикации, выложенной в блогосфере.

//Шоу-бизнес

Джеки Чан по-русски извинился перед своими фанатами

Джеки Чан по-русски извинился перед своими фанатами

Всемирно известный актер Джеки Чан в понедельник извинился перед российскими поклонниками, что не сможет посетить Москву. Актёр не смог приехать из-за неожиданных изменений в рабочем графике.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Тамара Глоба предсказала Хабаровску «интереснейший период»
2

Срок разгрома армии Украины в случае начала войны с Россией рассчитал эксперт
3

Анастасия Заворотнюк прервала молчание в соцсетях после слухов о болезни
4

Эммануил Виторган высказался о свадьбе Собчак
5

Боярский не верит, что у Заворотнюк онкология

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры