ЦСКА по силам стать чемпионом

В конце прошлого лета армейцы лидировали в чемпионате-2011/12, но в итоге резко сдали и финишировали третьими. Год спустя команда Леонида Слуцкого после победы над «Волгой» в 9- м туре (3:2) вернулась на первое место и в свете проблем «Зенита», где бунтуют игроки, выглядит фаворитом турнира. А результат которую игру подряд обеспечивает 19‑летний форвард сборной Нигерии Ахмед МУСА.

Пусть Думбия скорее возвращается

Ситуация в линии атаки ЦСКА, казалось бы, аховая. В начале августа повредил позвоночник ивуариец Сейду Думбия. Лучший бомбардир минувшего первенства до сих пор на больничном. Чех Томаш Нецид сразу после Евро-2012 во второй раз в карьере порвал крестообразные связки колена – одна из тяжелейших травм в футболе! – и вернётся не раньше 2013-го. А новым нападающим красно-синие так и не обзавелись. Договор с аргентинцем Матиасом Суаресом из «Андерлехта» был фактически подписан, но на медобследовании у игрока обнаружили травму и отложили разговор о переходе до зимы. А замену ему найти не смогли или не успели. Единственным спасением стал Муса, хотя его брали, во-первых, на вырост, а во-вторых, на позицию крайнего форварда или хавбека.

– И нисколько мне в роли нападающего нетрудно! – утверждает, впрочем, Муса. – В сборной Нигерии тоже играю на острие. И никаких проблем! Да, в отличие от Думбия, у меня другой стиль. Но каждый игрок индивидуален. Мне, допустим, нравится, когда передачи отдают в свободную зону. А вот в том, чтобы принять мяч, находясь спиной к воротам, я не силён.

– Вы, наверное, без большой радости встретите Думбия, когда он оправится от травмы. Всё-таки ваш конкурент, получается.

– Неправда. Нам очень не хватает Сейду, и мы все до единого желаем ему скорейшего выздоровления. Никакой ревности у меня не будет – я готов играть где угодно. Лишь бы играть.

– В этом сезоне у вас на счету три гола в восьми матчах, плюс несколько результативных передач, в том числе в гостевом матче с АИК (1:0). Тогда как в предыдущем чемпионате вы отличились только раз за 11 встреч. Ставите себе конкретные голевые задачи на турнир?

– Цель у меня есть – забивать много! А 10 голов, 15 или 20 – не суть. Ну и хочется стать чемпионом, конечно. По жизни я оптимист. Очень радовался, что ЦСКА вышел на первое место, и уверен, что нам по силам удержаться на нём.

На друзей не обижаюсь

ЦСКА выиграл в чемпионате шесть матчей подряд и в пяти из них оставил ворота «сухими». Но серию омрачило домашнее поражение от скромного шведского АИК (0:2), которое оставило армейцев без еврокубков. Для клуба это настоящая трагедия – красно-синие девять лет подряд не пропускали групповую стадию. К тому же вылет «стоил» им, как минимум, 1,5 миллиона евро, которые можно было заработать в Лиге Европы.

– В той игре и меня, и всю команду будто преследовал злой рок, мы упускали момент за моментом, – вспоминает Муса. – Даже не знаю, чем объяснить наше невезение. После той неудачи очень долго не мог прийти в себя, плохо спал. Ведь именно я загубил наибольшее количество голевых шансов…

– Скажу откровенно: вам такие ошибки свойственны. Сергей Игнашевич недавно написал на своём сайте: «По ходу матча еле сдерживаю себя, когда Муса упускает очередной голевой момент». А в конце первого тайма с «Волгой» на вас накричал Зоран Тошич.

– Ссоры между футболистами – тоже часть игры. Не знаю, почему так много претензий предъявляют именно мне, но в любом случае стараюсь проявлять понимание и терпение. Все игроки ЦСКА – мои друзья! Мы делаем общее дело. А на друзей, как известно, не обижаются!

Расизм в России есть, но…

Скоро исполнится год, как Муса перебрался в нашу страну. И пока ему в России всё нравится.

– У меня интересная жизнь, – рассказывает он. – Вместе с девушкой, которая живёт со мной, мы ходим по магазинам, а дома смотрим англоязычное ТВ и играем на приставке. Приятно, что в торговых центрах меня узнают – люди подходят за фотографиями и автографами, а я никому не отказываю. Иногда вечерами выбираюсь в ресторан – вместе с моим товарищем по ЦСКА Секу Олисе. А вот с футболистами из других клубов контакт не поддерживаю. А когда много выходных или отпуск, обязательно лечу на родину. Путь занимает шесть часов, если рейс прямой, или порядка 11, если с пересадкой.

– Главное, что отпугивает в России темнокожих спортсменов, – расизм. Вы наверняка с ним сталкиваетесь…

– Я приехал играть в футбол и не обращаю внимания на глупости. Если расизм где в России и есть, то не на стадионах, а в других местах. В аэропортах, к примеру. Из-за цвета кожи, как мне кажется, меня часто подвергают дополнительному и очень долгому досмотру, задерживают на лишних два-три часа, а потом отпускают, извиняются. Но я же не преступник! Я футболист!