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Халкозакидательство

№ 36(328) от 20.09.2012 [«Аргументы Недели », Дмитрий СЕМЁНОВ ]

Халкозакидательство
Фото ИТАР-ТАСС

«Зенит» неожиданно начал свой путь в Лиге чемпионов с поражения в Малаге, даже ещё и крупного – 0:3. В свете последних дорогостоящих приобретений питерскому клубу предстоит теперь выдержать шквал критики.

«Зенит» всенепременно выйдет из группы, причём, скорее всего, с первого места. «Милан» нынче не тот, «Малага» – командочка так себе, заведомого аутсайдера «Андерлехт» вообще не берём в расчёт. Примерно так звучал самый распространённый среди болельщиков и экспертов (как дружественных, так и не очень) прогноз, как сине-бело-голубые выступят в Лиге чемпионов. Полутора часов в Малаге хватило, чтобы тон высказываний сменился с торжественного на трагический или злорадный, а сами предсказания – на зловещие. Такими темпами не попадём в плей-офф... А вдруг и вовсе останемся четвёртыми?..

На самом же деле судить о перспективах «Зенита» по одной, стартовой, игре столь же бессмысленно, как оценивать только по этому матчу разумность инвестиций в Халка. Лига чемпионов лёгкой прогулкой быть не может по определению,и слабых соперников там нет. Лучано Спаллетти знает это лучше нас с вами, памятуя о прошлогоднем нарушителе спокойствия – кипрском АПОЭЛе, который оставил тогда за спиной и «Зенит», и «Порту» с «Шахтёром». «Малага» же – отнюдь не АПОЭЛ, впереди неё в чемпионате Испании только «Барселона». Так что закидать «курортную» команду шапками и халками могли болельщики, но уж никак не тренер и игроки.

Тем более что и счёт в матче – одновременно оправдан и обманчив. Да, так тоже бывает. При счёте 1:0 шестьдесят миллионов на ножках (то есть тот самый Халк) попали в перекладину. Пропустив два быстрых мяча после резвых хозяйских контратак, «Зенит» проявил силу воли и духа и вплоть до середины второго тайма разъярённо рвался к чужим воротам, давил, создал несколько моментов... К примеру, перед самым перерывом, нанося удар в упор, промахнулся Кержаков. Увы, россияне так и не забили. А стань счёт 2:1, «Малага» точно не избежала бы нервной концовки и, возможно, очковых потерь. По «Зениту» видно, что команда даже на выезде и даже горя 0:2, хочет действовать с позиции сильного, фаворита, гегемона – как в чемпионате России привыкла. Совпадает ли желание с возможностями – дело второе.

Другой вопрос, что неудачи в этой Лиге «Зениту» не простят ни при каких раскладах.И всё из-за Халка. Знамя всеобщей ненависти, которое Питер ненадолго дал подержать «Анжи», снова вернулось к детищу «Газпрома». В российском футболе, так повелось, не любят богатых и знаменитых, которые тратят очень много денег. Узнав, что «Зенит» выкупил у «Порту» Халка, а у «Бенфики» Витцеля в общей сложности за сотню миллионов, Нева негодования вышла из берегов и нахлынула на Питер, хотя клуб-то ничем не удивил. После двухлетнего затишья на трансферный рынок вернулся наш старый знакомый – безудержный в утолении своих желаний мот. Когда-то он платил 30 млн. «Динамо» за Данни, 20 – за Тимощука, 22 – за Бруну Алвеша, 12 – за Бухарова, вырывал со слезами и кровью у «Динамо» и «Спартака» Семшова и Быстрова...

В принципе нет ничего страшного, если тебе настолько понравился автомобиль твоего соседа, что ты платишь за него соседу втридорога без большого вреда для своего кошелька (как известно, годовой бюджет «Газпрома» равен 80 с лишним Халкам). Важен результат. Ездишь ты на машине долго и счастливо – значит, потратил деньги не зря. Но если она регулярно ломается и тебе приходится ходить пешком – значит, инвестиции не оправдались.

Только сейчас, по прошествии пары сезонов и лет, можно уже с полной уверенностью сказать – «Зенит» ошибся с Бруну Алвешем, который газпромовскими стараниями едва не стал самым дорогим защитником мира. В Малаге оборона играла ужасно (положа руку на сердце, счёт мог с равным успехом стать как 2:1, так и 5:0), и Бруну Алвеш был в ней худшим. Неудивительно, что летом с ним пытались расстаться, а всю весну португалец сидел в запасе под ныне травмированным Губочаном. Те же слова, к сожалению, можно сказать и про форварда Бухарова – замах (цена) на рубль, удар (голевая отдача) на копейку. А ведь если бы экс-рубиновец заиграл так, как должен играть форвард за 12 млн., вполне возможно, «Зениту» сейчас не понадобился бы Халк.

Станет бразилец для «Зенита» новым Данни или новым Бухаровым? Правдивого ответа, не замешанного на эмоциях, придётся ждать, как минимум, год, а может, и больше. Пока же незыблемы только три вещи: ноль очков, последнее место в группе и немало соотечественников, которые ждут от чемпиона России новых осечек. Но в «Газпроме», полагаю, понимали, чем рискуют и на что шли.

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