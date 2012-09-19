Голеадор на заглядение

Про самого звёздного новичка премьер-лиги этого лета – форварда «Зенита» Халка, который обошёлся клубу в 60 млн. евро, – «АН» рассказал его соотечественник. Аилтон в те же сроки перешёл в «Терек» за смешные по нынешним временам 2 миллиона. Но, в отличие от дорогущего Халка, уже успел забить гол.

Матч в Петербурге, состоявшийся в прошлую пятницу, завершился сенсацией. Мало того, что «Терек» победил «Зенит» со счётом 2:0 (второе подряд поражение питерцев на Петровском – при Лучано Спаллетти такого не бывало!) и возглавил турнирную таблицу. Так ещё и сине-бело-голубых новобранцев Халка и Витселя (общая стоимость – 100 млн. евро!) затмил новоиспечённый грозненец Аилтон. Относительно известный в Европе, но совершенно нераскрученный бомбардир. Бразилец, прежде игравший на Кипре за клуб АПОЭЛ, обвёл едва ли не половину игроков «Зенита», включая непроходимого Денисова, и стал автором красивейшего мяча!

Плохих в Бразилии не держат

– Улк – классный игрок, других сборной Бразилии не держат, – Аилтон называет соотечественника на бразильский манер, именно так там кличут зелёного гиганта, персонажа американских комиксов, в честь которого получил прозвище футболист «Зенита». – В матче с нами Улк доказал, что способен на поле на многое. Желаю ему успехов в дальнейшем!

– Можете более подробно охарактеризовать игру Халка против «Терека»?

– Концентрировался только на себе, изо всех сил старался помочь новой команде и не думал об игре соперников. В любом случае Улк – суперзвезда мирового футбола. Он ещё себя в Петербурге покажет!

– Успели с ним поболтать после игры?

– Просто поприветствовали друг друга и пожелали удачи. Мы ведь уже были знакомы. В Лиге чемпионов мой АПОЭЛ играл против «Порту».

– Многие критикуют «Зенит» – дескать, за Халка и Витселя заплатили бешеные деньги. А что думаете вы?

– Раз за них столько заплатили, значит, они стоят этих денег, а у «Зенита» была возможность заплатить. Что тут обсуждать? Там вообще хватает сильных игроков. Данни, Бруну Алвеш. Они тоже дорого стоили в своё время.

– Вы забивали и «Порту» с Халком, и «Зениту» без Халка. Выходит, этот клуб и этот игрок – ваши клиенты?

– Мои обязанности – забивать всем и всегда, – улыбается Аилтон. – Вот и в Санкт-Петербурге я был уверен, что моменты появятся. Но победа – не только моя заслуга. «Терек» показал – он заслуженно занимает высокое место. Более того, я верю, мы сумеем остаться наверху турнирной таблицы.

Грозный – хорошее место

– Трудно вам далось неочевидное решение перейти в «Терек»?

– Честно говоря, пока не могу забыть мой прежний клуб ­АПОЭЛ. У нас был фантастический сезон, мы играли в плей-офф Лиги чемпионов, ранее становились чемпионами и победителями Кубка Кипра... В то же время не покидало ощущение – хочу расти. Российская лига – отличный вариант, она одна из мощнейших в Европе. Так что я сделал шаг вперёд.

– Что думаете о Грозном?

– Приехал туда всего пару недель назад, но уже увидел, как много делается для его развития. Хорошее место, красивейший город, где новые современные здания растут как грибы после дождя.

– Традиционная встреча новичка с президентом «Терека» и Республики Чечня Рамзаном Кадыровым уже состоялась?

– Пока нет, но хочу, чтобы это случилось поскорее. О Кадырове я слышал очень много хорошего.

Черчесов лезгинку не танцевал

– А что скажете про тренера Станислава Черчесова?

– Насколько мне известно, переход – инициатива Черчесова. Незадолго до трансфера я получил небольшую травму, но «Терек» это не смутило, а обследование показало: я полностью здоров. Так что не сомневаюсь: тренер верит в меня и знает, как меня правильно использовать на поле. Я люблю играть в нападении и благодарю за доверие голами.

– После одной из побед Черчесов станцевал в раздевалке народный кавказский танец – лезгинку. После успеха в Питере он тоже плясал?

– Нет, танцующего Черчесова пока не видел. После 2:0 с «Зенитом» он спокойно нас всех поздравил – и всё.

– Неужели кроме «Терека» никуда не звали?

– Знаю, ко мне ещё был интерес из Испании, Франции, Португалии. Но из-за финансового кризиса в Европе немногие клубы от разговоров готовы были перейти к конкретике. А «Терек» перешёл.

– Для многих бразильцев беда – свыкнуться с образом жизни в Европе. Но для вас ведь это не проблема, верно?

– Да, я с 19 лет играю в Европе, до Кипра выступал в Швеции. Там, к примеру, впервые увидел снег. Так что холодами меня давно не удивишь. К европейской кухне тоже привык. Тем более традиционные бразильские блюда мне регулярно привозят с родины. Попасть в Европу всегда было мечтой. Я начинал карьеру в маленьком городке и хотел стать профессиональным футболистом, чтобы выбраться из бедности и провинции. И как только представился шанс уехать из Бразилии, моментально им воспользовался.