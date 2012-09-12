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Аршавин, это уже твои проблемы!

№ 35(327) от 13.09.2012 [«Аргументы Недели », Александр ДУБИНИН ]

Аршавин, это уже твои проблемы!
Фото ИТАР-ТАСС

Футболист Андрей Аршавин доигрался до того, что не нужен ни «Арсеналу», ни «Зениту», ни сборной России. Человеку всего 31 год, а его спортивная карьера на закате. Никто не заплачет, если Андрюша повесит бутсы на гвоздь. Перефразируя классическое, «это уже не наши, а его проблемы».

…И чипсы летели с трибун

Вот как одна фраза может загубить карьеру человека. Ещё в июне Андрей Аршавин был капитаном сборной России, которая с помпой ехала на Евро. Но случился казус – мы проиграли решающий матч никакущим грекам (0:1). Андрей стал одним из лучших диспетчеров чемпионата, и вряд ли на него свалились бы все шишки. Скорее на голландского пройдоху Дика Адвоката, который рубил деньги в РФС, как кемеровский шахтёр, но готовил тесто состава на старых дрожжах и не проводил двухразовые тренировки.

Но Аршавин оказался слишком болтлив и недалёк, поэтому изрёк в мобильный телефон внимательно делающего запись депутата-провокатора Антона Белякова: «Ваши ожидания – это ваши проблемы».

И понеслась… Если бы Андрейка сейчас проводил прощальный матч – такой же, как у Егора Титова, – то на стадион пришли бы три-четыре болельщика. Они бы оглушительно свистели и кидали с трибуны чипсы и малосольные огурчики. В микрофон пел бы Михаил Боярский. А матч непременно завершился бы со счётом 0:1. Как со Словенией и Грецией…

В «Динамо»ни ногой!

Недавно захлопнулось трансферное окно. Хорошо прибарахлился на рынке «Зенит», которым владеет «Газпром». За 100 млн. евро в Португалии были куплены бразилец Халк и бельгиец Витсель.

Но «Зенит» вообще не претендовал на Андрея Аршавина. Появился слух о том, что он предлагал «Арсеналу» за трансфер кумира Санкт-Петербурга аж 10 млн. евро. Но это не нашло подтверждения. Скорее все поверили информации, согласно которой Аршавин мог перейти в московское «Динамо»… вообще бесплатно.

Вот мы ругаем парня, а он заработал 17 млн. фунтов стерлингов для России. Ведь за такую сумму «Зенит» продал звезду в «Арсенал». А теперь лондонский клуб хотел отдать полузащитника даром куда угодно – лишь бы разгрузить зарплатную ведомость. Аршавин, несмотря на румяные щёки и бодрый вид, не проходит в состав «Арсенала» ни тушкой, ни чучелом. И что с ним делать прикажете?

Претензии динамовцев подтвердил главный тренер Дан Петреску: «Руководство клуба спросило меня, нужен ли нам Аршавин. Я сказал, что хочу видеть его в команде». Но сам Андрей ответил отказом на переход в «Динамо».

Вот так…

По-человечески Аршавина можно понять. В августе в его семье родился третий ребёнок – сын. Хочется пожить тихо в Лондоне, в уютном родовом гнезде. А не ехать в Россию, где трибуны пламенно освистывают каждое твоё появление на поле (так случилось в товарищеском матче с Кот-д’Ивуаром).

Но с точки зрения спорта Андрей Аршавин оказался на обочине.

Пляски злопыхателей

Новый главный тренер сборной России, подтянутый итальянец Фабио Капелло, умеющий по-деловому решать вопросы а-ля Дон Корлеоне, не вызвал Аршавина на отборочные матчи с Северной Ирландией и Израилем. И вокруг жертвенного костра начали плясать злопыхатели.

– Аршавин докатился до того, что не нужен никому. Видите, как в жизни бывает: сегодня ты король, а завтра нищий, – сказал Герман Зонин в интервью «Советскому спорту».

– Аршавин потерял влияние в сборной. Его отсутствие в команде – уже никакая не сенсация. Он был плохо готов, когда работал Адвокат, но всё равно получал место в составе и поцелуй в лоб. Но сейчас другие времена… Аршавин больше не главный, он не может диктовать состав, он не неприкасаемый. И это здорово. Отсутствие Аршавина – повод остальным корифеям из «Зенита» и ЦСКА задуматься над игровой формой и поведением в сборной, – вторил Александр Бубнов, Кассандра нашего футбола.

– В последнее время Аршавин словно застыл на одном уровне, совсем не таком как перед отъездом в «Арсенал». В Англию уезжал совсем другой игрок, лидер. А сейчас он резервист «канониров», редко выходящий на поле. Может, такое положение вещей его и устраивает. Но не нас! – воскликнул Валерий Петраков.

А вслед бежали ещё десятки экспертов, которые точили ножи и представляли Аршавина поджаренным, на серебряном блюде с яблоком во рту и розочкой за ухом. Но сам Андрей не вступил в полемику, заявив только, что не удивлён невызовом в сборную: «Всё логично, у меня нет игровой практики в клубе».

После чего наш герой лёг на дно, как подводная лодка. На его официальном сайте (какой ещё футболист может похвастаться наличием собственной пресс-службы?) колышется одинокое объявление: «В конце августа Андрей Аршавин совершил рабочий визит в Санкт-Петербург». В таком духе последний раз писали о Леониде Брежневе. Я не знаю, были ли рядом члены Политбюро – Слюньков, Зайков, Рыжков, Шеварднадзе и энергичный Горбачёв?

Все гении с чудинкой

Как теперь сложится карьера Аршавина? Капелло пообещал вызвать Андрея в сборную, если только он будет стабильно играть за клуб. Но в «Арсенале» это нереально, а возвращаться в лютую Россию форвард не захотел. Меж тем Аршавину уже 31 год, и моложе он не становится. На прощальном матче Егора Титова главный тренер того «Спартака» Олег Романцев сказал: «Егор, ты слишком рано ушёл из спорта. Но все гении с чудинкой…» Похоже, это относится и к Андрею.

Аршавин – гений. Мы помним его потрясающий футбол в матче Россия – Голландия на Евро-2008. Но мы знаем, как гениально форвард растратил свой талант. Замариновал, будто банку огурчиков от бабушки. Своими словами и поступками. И кто теперь скажет о нём доброе слово?

Мы советуем Андрею вернуться к первоистокам. Вот в детстве помимо футбола он увлекался шашками, получил юношеский разряд в Доме пионеров и школьников Василеостровского района. Может, пойти в шашисты?

Ещё известно, что Аршавин участвует в соревнованиях по техасскому покеру. Можно зарабатывать на жизнь картами. Или вспомнить, как в 17 лет перспективный футболист получал образование дизайнера верхней одежды в Санкт-Петербургском институте технологии и дизайна.

Возможно, в Андрее томится второй Валентин Юдашкин. А мы его улюлюканьем гоним на футбольное поле. Одумайтесь, люди!

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