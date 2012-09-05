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Габулов с Капелло пока не знаком
№ 34(326) от 06.09.2012 [«Аргументы Недели », Дмитрий ШАБЛОВСКИЙ ]
Сразу после выхода ФК «Анжи» в групповой этап Лиги Европы и незадолго до старта национальной команды России в отборе на чемпионат мира – 2014 интервью «АН» дал голкипер клуба и сборной.
Летом в жизни ГАБУЛОВА началась светлая полоса. Его «Анжи» уверенно начал чемпионат страны и добился исторического достижения – пробился в групповую стадию еврокубка. А на блестяще играющего вратаря пришёл вызов в сборную, которую теперь возглавляет итальянец Фабио Капелло.
Малафеев сам знает, что ему важнее
– Как вы отреагировали на вызов? Вас ведь не приглашали с весны, и на товарищескую игру с Кот-д’Ивуаром Капелло тоже не позвал.
– Отреагировал спокойно. Никаких сильных эмоций у меня это не вызвало. С тренерским штабом пока не общался и с Капелло не знаком.
– Первоначально дон Фабио рассчитывал на четырёх вратарей, но Вячеслав Малафеев неожиданно заявил, что уходит из сборной. Как вы отреагировали на решение Вячеслава?
– Тоже спокойно. Каждый футболист имеет право расставлять приоритеты и принимать такие решения. Слава сам знает, на чём ему в данный момент нужно сконцентрироваться.
– Вам хочется отомстить Дику Адвокату за то, что не взял на чемпионат Европы? В теории «Анжи» может встретиться в Лиге Европы с его ПСВ, и тогда...
– Нет. Я совершенно не думаю об этом.
– Ваши впечатления от Евро?
– Видел не все матчи – начало пропустил из-за различных поездок. Приятных эмоций от турнира не получал. Наблюдал не как болельщик, а скорее для собственного развития, подмечал разные тактические вещи. И не ставил себя во время просмотра ни на чьё место.
В трудное время помогла семья
Владимир – человек довольно скрытный, когда дело касается его внутренних переживаний. О своих чувствах после непопадания в заявку на чемпионат Европы – 2012 Габулов-старший предпочитает не говорить. Именно поэтому корреспондент «АН» обратился к его младшему брату Георгию, который тоже выступает за «Анжи», на позиции полузащитника.
– Непопадание на Евро-2012 стало ударом для Владимира?
– Он воспринял ситуацию как веление судьбы. А наша дружная семья как могла поддерживала Володю. Я, естественно, вижу Владимира на первых ролях во всех командах. Но у Дика Адвоката мнение своё. Некоторые матчи на Евро мы с братом смотрели вместе. На происходящее он реагировал сдержанно. Потому что думал не о прошлом, а о будущем: как с пользой провести время, как лучше подготовиться к сезону, чтобы достичь новых вершин с «Анжи». Брат неоднократно ездил в горы. Набирался там перед новым сезоном сил.
– Признайтесь, брат сыграл в вашем воссоединении в «Анжи» важную роль?
– У нас с Владимиром была давняя мечта – сыграть в одной команде. Раньше мы выступали только друг против друга. Это случилось 15 мая 2010-го. Моя «Алания» в Химках противостояла Володиному «Динамо» и уступила – 0:2. Забить хотелось страшно! Я нанёс три удара в створ его ворот. А Володя все отбил! Два взял намертво, а третий перевёл в перекладину.
– Решение поехать в горы в июне возникло спонтанно, с утра отправились туда из Моздока, жарили шашлык, – рассказывает Габулов-старший. – Но в одно место так и не добрались. Называется оно Куртатинское ущелье, находится в России, но совсем рядом с Грузией, на высоте более двух тысяч метров над уровнем моря. Там – родовое село Габуловых. Не просто красиво – природа фантастическая! Снежные шапки на горах, леса, скалы, бурные реки... В те места мало кто добирается. Да, многие люди в Осетии едут летом в горы. Но то ущелье гораздо дальше. Хотел попасть туда дважды, но сначала поздно заказал пропуск, который необходим для проезда, а во второй раз машина подвела. Но надежду добраться в Куртатинское ущелье не оставляю.
Вылет ЦСКА стал огромной неожиданностью
О клубных делах Габулов-старший говорит куда охотнее. Понятно почему. В Лиге Европы «Анжи» выиграл шесть поединков – против венгерского «Хонведа», голландских «Витесса» и АЗ – с общим счётом 15:0! Уникальная статистика! Особенно для вратаря – шесть «сухих» матчей подряд. Но Габулов считает, что заслуга – всей команды.
– Во всех матчах мы грамотно действовали тактически, проявили терпение, бережно отнеслись к голевым моментам, – объясняет он причины успеха. – Мы понимали, как важно не пропустить. И наши защитники сыграли на отлично!
– Гус Хиддинк – лучший тренер в карьере?
– Вы меня огорошили своим вопросом. Надо поразмыслить, прежде чем отвечать. Но для меня как вратаря важно, что Гус много внимания уделяет защите. Надеюсь, с каждым матчем будем благодаря его работе играть ещё лучше!
– Что скажете о вылете из еврокубков не чужого для вас ЦСКА (армейцы по сумме двух встреч уступили шведскому АИК. – Прим. ред.)?
– Для меня это стало огромной неожиданностью! Невероятно жаль, что Россия потеряла ещё одного участника еврокубков. Увы, это поражение подтверждает истину, что слабых соперников в Европе не бывает. И тем ценнее наше с «Анжи» достижение.
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