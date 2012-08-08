На разных полюсах

Никто не ожидал, что после первых трёх туров чемпионата России по футболу на одном полюсе окажутся «Спартак» и «Зенит», которые занимают в таблице первое и второе места, а на другом – ЦСКА и «Динамо – 14-е и 16-е соответственно. «АН» случайности в этом не обнаружили.

«Спартак»

Поклонники красно-белых настороженно встретили нового главного тренера команды испанца Уная Эмери. Однако трудные победы в первых двух турах над «Аланией» в гостях и «Волгой» на своём поле (обе – 2:1), а также разгром «Динамо» (4:0) показали, что команда извлекла уроки из отвратительного старта в прошлом сезоне, когда «Спартак» после 5-го тура шёл на последнем месте.

«Динамо» получило дополнительную нагрузку в матче Лиги Европы с «Данди Юнайтед» за два дня до встречи со «Спартаком», – говорит футбольный эксперт Александр Бубнов. – При таких обстоятельствах красно-белые, конечно, сделали ставку на высокий темп и постоянный прессинг. В этой игре мы не видели бестолковых длинных передач, как в матче с «Волгой» во втором туре. Вместо этого красно-белые показали настоящий комбинационный футбол с игрой в одно-два касания. Дзюбе и Эменике Эмери предпочёл свежих Ари и Веллитона. Стоит признать, что такой игры «Спартак» уже очень давно не показывал. Эмери прекрасно понимает, что впереди встреча с «Зенитом» и Лига чемпионов. К этим матчам красно-белые должны подойти в хорошем состоянии. Тот состав, который вышел с первых минут против «Динамо», вряд ли является оптимальным, но в дальнейшем Эмери вполне может отталкиваться именно от него при поиске сочетаний. При этом очень важно пока не делать далеко идущих выводов из этой победы и не впадать в эйфорию».

«Зенит»

Клуб из Санкт-Петербурга не сделал пока громких приобретений на трансферном рынке, но это не мешает ему давать стопроцентный результат.

«То, что сейчас происходит в «Зените», то, как играет команда, мне очень нравится, – говорит футбольный эксперт Евгений Ловчев. – У игроков есть своя мотивация. После Евро‑2012 зенитовцам досталось, и, на мой взгляд, справедливо. И вот сейчас футболисты дают понять, что и при новом тренере сборной намерены играть там первую скрипку. Полагаю, что в ситуации, когда у нас образовался итальянский дуэт Лучано Спаллетти – Фабио Капелло, так, наверное, и будет. На мой взгляд, в целом по составу если ЦСКА и уступает «Зениту», то ненамного. Другое дело, что у Спаллетти есть идея в данный момент, а у Леонида Слуцкого её нет».

ЦСКА

После окончания прошлого сезона главный тренер Леонид Слуцкий написал заявления об отставке, но армейское руководство оставило его на прежнем посту. Сегодня уход наставника выглядит неизбежным.

«На мой взгляд, ошибочно считается, что за провальный старт ЦСКА спрашивать надо исключительно со Слуцкого, – говорит Бубнов. – Он далеко не первый наставник ЦСКА за последние годы, кто не может добиться успеха. Почему совершенно забывают про президента клуба Евгения Гинера? Гинер несёт ответственность за то, что поставил Слуцкого – тренера, не готового к работе в топ-клубе и сейчас выполняющего роль козла отпущения для болельщиков. Очевидно, что этот специалист не может принимать самостоятельные решения. Менять тренера, оставляя президента, бессмысленно. На мой взгляд, акционерам необходимо снимать с работы и Слуцкого, и Гинера. А затем дать возможность новому президенту нанять нового тренера».

«Динамо»

Провальный старт «Динамо» явился словно продолжением столь же провального финиша прошлого сезона, когда бело-голубые, которых считали едва ли не претендентами на золото, завершили чемпионат лишь на четвёртом месте. В понедельник главный тренер «Динамо» Сергей Силкин подал в отставку.

«Силкину удалось поначалу сплотить футболистов, чего не было при его предшественнике Миодраге Божовиче, – считает бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец. – Игроки, объединившись, показывали очень интересный футбол. Чувствовалось, что в каждом матче команда пыталась показать всё, на что способна. Но тренерскому штабу не удалось заложить основы для будущих успехов. Это проявилось в последних матчах сезона-2011/2012, это продолжилось и в сезоне-2012/2013. Кроме того, нарушились отношения в коллективе. Мне кажется, Силкину не удалось сформировать настрой футболистов на достижение максимума. По сути, игроки довольствовались четвёртым местом и попаданием в Лигу Европы. Вызывала вопросы и подготовленность лидеров – Кураньи, Воронина, Семшова. Сегодня в «Динамо» нет ни Воронина, ни Самедова, а новые приобретения игру не усилили. Так что удивляться нечему».