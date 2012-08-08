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«СПАРТАК» на верном пути

№ 30(322) от 09.08.2012 [«Аргументы Недели », Константин ПУГАЧЁВ ]

«СПАРТАК» на верном пути

После крупной победы над «Динамо» в матче третьего тура чемпионата России по футболу московский «Спартак» возглавил турнирную таблицу. Последний раз такое случалось в 2007 году. Нападающий красно-белых Артём ДЗЮБА говорит, что это только начало.

Во встрече с «Динамо» в прошлое воскресенье Артём Дзюба вышел на поле на замену ближе к концу игры. Сказал потом, что сам не ожидал, что не попадёт в стартовый состав. Однако признал, что партнёры действовали очень удачно.

О крупной победе над «Динамо»

«Понятно, что у «Динамо» сейчас психологическая яма, его игроки надломлены, не уверены в себе. И первый гол, логичный, но ставший всё же следствием ошибки Антона Шунина, выбил их из колеи. Началась паника – второй пропустили. Нобоа удалили, и наступила полная анархия. Обыграть «Динамо» было уже делом техники. Но оно не должно сдаваться – всё только начинается, впереди много туров. Мы в прошлом году тоже были на последнем месте, а в итоге стали вторыми. Мне кажется, проблема «Динамо» в уходе лидеров – Самедова, Воронина. Жизнь за такое наказывает. Нечто подобное случилось в прошлом году с «Локомотивом», когда он избавился от Юрия Красножана».

О резвом старте

«Пока всё идёт неплохо – три победы в трёх турах. Но мы понимаем, что нельзя расслабляться, это только начало. 11 августа в Санкт-Петербурге состоится наш матч с «Зенитом», игра лидеров чемпионата. Многое будет от этой встречи зависеть. Если и её выиграем, наше положение станет очень хорошим. Вообще, надо продолжать совершенствовать свою игру – каждому в отдельности и команде в целом. Сегодня мы на верном пути. Много работаем, бегаем все 90 минут. Закладывается фундамент новой команды, готовой бороться за чемпионство. Очень важно было набрать очки в матчах первых двух туров с такими командами, как «Алания» и «Волга». В прошлом сезоне нам это не очень удавалось. Могли лучше играть, но проигрывали. Сейчас мы эти очки набираем».

О голевом плане на сезон

«В прошлом сезоне забил 11 голов, но тогда он (сезон) был в полтора раза длинней. В этом хотел бы забить 12–15 мячей. Был бы доволен таким результатом. Надо учитывать, что играю не на самом острие атаки. Если бы выходил на позиции центрфорварда, тогда поставил бы планку выше – 15 голов. Я постепенно привыкаю играть в оттяжке, хотя, конечно, чувствую себя не так комфортно, как в атаке. Главное – быть полезным команде. Приходится много бегать, особенно если имеем дело с играющей командой».

О количестве клубов в премьер-лиге

«Слышал мнения, что в премьер-лиге слишком много команд, что бывают проходные матчи. Мол, надо сократить премьер-лигу, тогда и борьба будет острей. Не считаю, что это правильно. В такой большой стране, как Россия, я бы, наоборот, увеличил до двадцати число команд в РФПЛ. В каждом городе матч, словно праздник. А если ещё и вкладывать серьёзные средства в инфраструктуру! Взять тот же Томск. Если там умрёт футбол, какие развлечения у людей останутся, учитывая, что другого спорта в регионе, по сути, нет? Так и впрямь дойдём до того, что чемпионат станут разыгрывать только 6–8 богатых клубов. По-моему, это глупо. Рассчитываю, что толчок развитию у нас футбола даст чемпионат мира 2018 года. Моё поколение этот турнир ещё зацепит, а для более молодых вообще сказка будет!»

Об играх с «Зенитом»

«В конце прошлого сезона мы немного подпортили праздник «Зениту» (торжества по случаю чемпионства питерского клуба пришлись на его матч 43 тура со «Спартаком» (2:3). – Прим. «АН»). Тогда против нас вышел боевой состав, поэтому было вдвойне приятно, что выиграли именно у основы «Зенита», да ещё и на его стадионе. Мы показали, что у каждого из нас есть характер и что мы – настоящая команда. Заставили замолчать критиков, которые говорили, что против «Зенита» у «Спартака» нет шансов. Я тот матч запомнил ещё и потому, что вышел на поле с капитанской повязкой. Конечно, матч на матч не приходится. В прошлом сезоне мы дважды уступили «Зениту», хотя перед каждой встречей подробно разбирали его игру и различные тактические варианты. Главное сыграть с полной самоотдачей и выполнить установку».

О Лиге чемпионов

«В конце прошлого сезона мы боролись не только за серебро чемпионата России, но и за право участвовать в Лиге чемпионов. Постараемся на европейской арене доказать, что достойны там выступать. И завоевать для России как можно больше рейтинговых очков. Я мечтал об этом, ведь до сих пор ни разу не сыграл в Лиге. Нам, всей России, надо сплотиться в еврокубках и обогнать Португалию с Францией. Считаю, наша премьер-лига сильнее этих чемпионатов».

О перспективах в сборной России

«Фабио Капелло – очень сильный тренер. Человек с твёрдым характером. Чего стоит хотя бы история, когда он заступился за Терри и дал понять англичанам, кто в сборной принимает решения (в феврале 2012 года Капелло покинул пост наставника сборной Англии в знак протеста против решения федерации футбола лишить Джона Терри капитанской повязки. – Прим. «АН»). Надеюсь сыграть под его руководством. Мои конкуренты в нападении – Павлюченко и Погребняк – превосходят меня в опыте, но могу точно сказать, что в остальном им не уступлю.

Перед Евро-2012 чувствовал, что хорошо готов. Но Дик Адвокат выбрал других. Голландец меня разочаровал. Как он себя перед командой вёл, как ставил задачу. Говорил, мы должны выйти в финал. На основании чего такое заявление? Испания и Германия и то такого не говорили. Доказывать свою состоятельность надо на поле. Нынешнее поколение игроков сборной много чего выиграло. И чемпионами становились, и Кубок УЕФА выигрывали, и на Евро медали брали. В то же время есть и достойная молодёжь. Если будут и дальше вызывать в сборную, хотелось бы получить шанс (15 августа сборная России проводит товарищеский матч с командой Кот д’Ивуар. – Прим. «АН»). Но уверен, никто не пойдёт на то, чтобы убрать всех старых и поставить новых. Играть за сборную – большая честь для меня. А если это ещё и поощряется материально, просто замечательно. Важно, чтобы платили только за решение определённой задачи, за выход из группы, к примеру».

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