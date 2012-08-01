Выиграют ли бразильцы первое золото

В субботу олимпийский футбольный турнир вступает в стадию плей-офф, которая завершится 11 августа, когда в Лондоне на стадионе «Уэмбли» состоится финал соревнований. Главными фаворитами считаются бразильцы, ещё ни разу не выигрывавшие Олимпиаду.

Затмить Аргентину

Собственно, выиграют ли наконец бразильцы, представляющие страну, главная сборная которой владеет пятью мировыми титулами, Олимпийские игры – главная интрига турнира. Удивительно, но из чемпионов мира лишь Германия и Бразилия пока ни разу не познали вкуса победы на Олимпиадах. Немцев на Играх в Англии нет, поэтому взоры прикованы к бразильцам, которым пока остаётся лишь завидовать соседям по континенту – аргентинцам. Те дважды подряд побеждали на ОИ – в Афинах в 2004 году и в Пекине в 2008-м. Причём четыре года назад в полуфинале сборная Аргентины разгромила бразильцев со счётом 3:0. Но, как и немцы, аргентинцы на Олимпиаду не пробились, тем самым облегчив Бразилии задачу. Пока же латиноамериканцы, состав которых пестрит количеством молодых звёзд – Неймар, Пато, Халк, Тьягу Сильва, Марсело, Рафаэль, Ромуло (новичок московского «Спартака»), с лёгкостью вышли в четвертьфинал из группы 3.

В бой идут старики

Звёзд и звёздочек хватает и в других командах, что делает олимпийский турнир если не столь же представительным, как чемпионаты мира или континентов, то, во всяком случае, близко к этому. Не будем забывать, что по регламенту в составе сборных могут быть футболисты не старше 23 лет, а также три игрока без ограничения в возрасте.

Особый восторг публики на стадионах неизменно вызывает знаменитый валлиец-полузащитник «Манчестер Юнайтед» 38-летний Райан Гиггз. Трудно поверить, но это первый для него крупный турнир на уровне сборных. Британцы хотели видеть в составе также Дэвида Бекхэма, но главный тренер Стюарт Пирс оставил английскую мегазвезду без домашних Игр. Может быть, зря.

Кроме Гиггза, в составе британцев (в отличие от чемпионатов мира и Европы, на Олимпиаде не могут выступать отдельно команды Англии, Ирландии или Северной Ирландии) есть Крейг Беллами из «Ливерпуля», Дэниэл Старридж из «Челси», его одноклубник Райан Бертран и представитель чемпиона Англии «Манчестер Сити» Мика Ричардс.

Уругвайцы привезли на Игры лидера «Ливерпуля» Луиса Суареса и звезду «Наполи» Эдисона Кавани, мексиканцы – Джованни Дос Сантоса из «Тоттенхэма», испанцы – чемпионов мира и Европы Хорди Альбу, Хуана Мату и Хави Мартинеса. Ворота «Красной Фурии» защищает голкипер «Манчестер Юнайтед» Дэвид де Хеа. Но в первых двух турах это не помогло – сборная Испании уступила сначала Японии (0:1), а затем Гондурасу (0:1).

Крах Испании

Вылет испанцев, конечно же, расстроил тех, кто мечтал о финале Испания – Бразилия. И если поражение от японской сборной было расценено как досадная случайность, то проигрыш гондурасцам – как позор. Альба, Лопес, Мата, Муньяин и компания умудрились запороть пару десятков моментов, пропустив гол уже на седьмой минуте.

Теперь вряд ли кто помешает Бразилии взять олимпийское золото. До сих пор бразильцы дважды становились третьими – в 1996 году в Атланте и в 2008 году в Пекине, и дважды вторыми – в 1984 году в Лос-Анджелесе и в 1988 году в Сеуле, когда в финале они уступили сборной СССР. Для нашей же команды тот турнир был последним – 24 года подряд она не может добраться до финального этапа.