//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Спорт Футбол

Выиграют ли бразильцы первое золото

№ 29(321) от 02.08.2012 [«Аргументы Недели », Анатолий САДОВНИКОВ ]

Выиграют ли бразильцы первое золото

В субботу олимпийский футбольный турнир вступает в стадию плей-офф, которая завершится 11 августа, когда в Лондоне на стадионе «Уэмбли» состоится финал соревнований. Главными фаворитами считаются бразильцы, ещё ни разу не выигрывавшие Олимпиаду.

Затмить Аргентину

Собственно, выиграют ли наконец бразильцы, представляющие страну, главная сборная которой владеет пятью мировыми титулами, Олимпийские игры – главная интрига турнира. Удивительно, но из чемпионов мира лишь Германия и Бразилия пока ни разу не познали вкуса победы на Олимпиадах. Немцев на Играх в Англии нет, поэтому взоры прикованы к бразильцам, которым пока остаётся лишь завидовать соседям по континенту – аргентинцам. Те дважды подряд побеждали на ОИ – в Афинах в 2004 году и в Пекине в 2008-м. Причём четыре года назад в полуфинале сборная Аргентины разгромила бразильцев со счётом 3:0. Но, как и немцы, аргентинцы на Олимпиаду не пробились, тем самым облегчив Бразилии задачу. Пока же латиноамериканцы, состав которых пестрит количеством молодых звёзд – Неймар, Пато, Халк, Тьягу Сильва, Марсело, Рафаэль, Ромуло (новичок московского «Спартака»), с лёгкостью вышли в четвертьфинал из группы 3.

В бой идут старики

Звёзд и звёздочек хватает и в других командах, что делает олимпийский турнир если не столь же представительным, как чемпионаты мира или континентов, то, во всяком случае, близко к этому. Не будем забывать, что по регламенту в составе сборных могут быть футболисты не старше 23 лет, а также три игрока без ограничения в возрасте.

Особый восторг публики на стадионах неизменно вызывает знаменитый валлиец-полузащитник «Манчестер Юнайтед» 38-летний Райан Гиггз. Трудно поверить, но это первый для него крупный турнир на уровне сборных. Британцы хотели видеть в составе также Дэвида Бекхэма, но главный тренер Стюарт Пирс оставил английскую мегазвезду без домашних Игр. Может быть, зря.

Кроме Гиггза, в составе британцев (в отличие от чемпионатов мира и Европы, на Олимпиаде не могут выступать отдельно команды Англии, Ирландии или Северной Ирландии) есть Крейг Беллами из «Ливерпуля», Дэниэл Старридж из «Челси», его одноклубник Райан Бертран и представитель чемпиона Англии «Манчестер Сити» Мика Ричардс.

Уругвайцы привезли на Игры лидера «Ливерпуля» Луиса Суареса и звезду «Наполи» Эдисона Кавани, мексиканцы – Джованни Дос Сантоса из «Тоттенхэма», испанцы – чемпионов мира и Европы Хорди Альбу, Хуана Мату и Хави Мартинеса. Ворота «Красной Фурии» защищает голкипер «Манчестер Юнайтед» Дэвид де Хеа. Но в первых двух турах это не помогло – сборная Испании уступила сначала Японии (0:1), а затем Гондурасу (0:1).

Крах Испании

Вылет испанцев, конечно же, расстроил тех, кто мечтал о финале Испания – Бразилия. И если поражение от японской сборной было расценено как досадная случайность, то проигрыш гондурасцам – как позор. Альба, Лопес, Мата, Муньяин и компания умудрились запороть пару десятков моментов, пропустив гол уже на седьмой минуте.

Теперь вряд ли кто помешает Бразилии взять олимпийское золото. До сих пор бразильцы дважды становились третьими – в 1996 году в Атланте и в 2008 году в Пекине, и дважды вторыми – в 1984 году в Лос-Анджелесе и в 1988 году в Сеуле, когда в финале они уступили сборной СССР. Для нашей же команды тот турнир был последним – 24 года подряд она не может добраться до финального этапа.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

«Нам ни в коем случае нельзя усиливать Украину!»

«Нам ни в коем случае нельзя усиливать Украину!»

Москва будет добиваться от Киева заключения краткосрочного договора на транзит газа в Европу после 2019 г., чтобы выиграть время для завершения строительства газовых магистралей. О поистине теплом будущем Украины размышляет Игорь КОРОТЧЕНКО.

//В мире

СМИ: близкий к президенту США сенатор сорвал санкции в отношении "Северного потока – 2"

СМИ: близкий к президенту США сенатор сорвал санкции в отношении "Северного потока – 2"

В СМИ сегодня появилась информация о том, что близкий к президенту США Дональду Трампу сенатор Рэнд Пол помешал принять закон, который вводит санкции против газопровода "Северный поток – 2".

//Общество

Страна государственной дезинформации?

Страна государственной дезинформации?

«Дезинформация действительно превратилась в государственную политику. Если человек не сделал то, что требуется, он начинает врать», - говорит в интервью главному редактору «Аргументов недели» Андрею Угланову доктор экономических наук и профессор Василий Симчера.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

МИД Украины выразил протест из-за поездки Дмитрия Медведева в Крым

МИД Украины выразил протест из-за поездки Дмитрия Медведева в Крым

МИД Украины выразил протест из-за поездки Дмитрия Медведева в Крым. Он в Крым на два дня. 28 июля Медведев в Севастополе принял участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня Военно-морского флота России.

//В мире

Эксперт прокомментировал обращение Зеленского к предстоятелям церквей Украины

Эксперт прокомментировал обращение Зеленского к предстоятелям церквей Украины

Российский эксперт Роман Силантьев прокомментировал призыв президента Украины Владимира Зеленского к диалогу между предстоятелями церквей на Украине. Зеленский сегодня поздравил всех верующих с Днём Крещения Руси.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Косенькие зеркала успехов

Косенькие зеркала успехов

Цензуры, понятно, у нас нет. Можно выйти на площадь и смело сказать, что американский президент дурак. И украинский – дурак! А грузинский – тот еще дурак! Про остальных тоже можно. Но в зависимости от политического момента. А про наших чиновников так говорить нельзя, потому что они умные!

//Общество

Пожары в Сибири видны из космоса. Опубликовано видео

Пожары в Сибири видны из космоса. Опубликовано видео

Пожары в Сибири видны даже из космоса. Леса горят в Красноярском крае, Новосибирской и Иркутской областях. В Сибири и на Дальнем Востоке горит территория, по площади сравнимая с Бельгией.

//Общество

«Я была о нём лучшего мнения». Какие поступки известных людей меняют отношение к ним?

«Я была о нём лучшего мнения». Какие поступки известных людей меняют отношение к ним?

Иногда популярность портит людей. Кто-то хамит и оскорбляет окружающих, кто-то нарушает правила дорожного движения. Чаще всего знаменитостям такие поступки сходят с рук. Но имеют ли известные люди право так себя вести?

//Шоу-бизнес

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

В жизни Инны Ульяновой были только кино и театр. Она даже замужем была единственный раз и всего полтора года. Поэтому главной проблемой и самой сильной болью для нее стало одиночество.

//Новости партнеров

//Общество

О Кудрине в роли Дон Кихота

О Кудрине в роли Дон Кихота

Россия вот уже 30 лет живёт от выборов до выборов. И все судьбоносные – от муниципальных до президентских. Одни выборы сменяют другие, и всё время кажется, что нашим руководителям – от сельского старосты до президента – и делать больше нечего, как думать об участии в следующих выборах. А иной раз говорить, что думает о преемнике всё время – с первого дня при власти.

//Политика

Интервью с Путиным номинировали на "Эмми"

Интервью с Путиным номинировали на "Эмми"

Интервью главы России Владимира Путина 2018 года с журналистом американского телеканала Fox News Крисом Уоллесом номинировано на премию "Эмми" для документальных и новостных передач.

//Новости СМИ2

//Шоу-бизнес

СМИ: у Ирины Шейк новый роман - с экс-супругом Дженнифер Энистон

СМИ: у Ирины Шейк новый роман - с экс-супругом Дженнифер Энистон

В соцсетях по всему миру продолжают обсуждать "любовный треугольник", в котором оказались Ирина Шейк, Брэдли Купер и Леди Гага. На днях инсайдеры сообщили о новом повороте в жизни звезд.

//Армия

В воды Персидского залива вошел эсминец ВМС Британии

В воды Персидского залива вошел эсминец ВМС Британии

Эсминец военно-морских сил Великобритании HMS Duncan ("Дункан") зашел в акваторию Персидского залива. Об этом в воскресенье, 28 июля, сообщил новостной телеканал ОАЭ Al Arabiya.

//Хайтек

В Сети обсуждают новую оптическую иллюзию с фото

В Сети обсуждают новую оптическую иллюзию с фото

В соцсетях набирает популярность черно-белое фото, которое кажется цветной за счет сетки, наложенной поверх изображения. Снимок был опубликован на Reddit и быстро разлетелся по интернету.

//В мире

Принц Гарри и Меган Маркл опровергли информацию о правилах для соседей

Принц Гарри и Меган Маркл опровергли информацию о правилах для соседей

Королевская чета Меган Маркл и принц Гарри опровергли информацию о строгих правилах для соседей, согласно которым тем, кто живет рядом с загородной резиденцией супругов, нельзя здороваться с ними.

//Происшествия

Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил критическую отметку

Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил критическую отметку

Уровень воды в реке Ия в городе Тулун Иркутской области поднялся до отметки 708 см, то есть превысил критический уровень на 8 см. Об этом сообщили в дежурной диспетчерской службе Тулуна.

//Политика

Правящая партия Израиля вывесила на штаб-квартире плакат с изображением Путина

Правящая партия Израиля вывесила на штаб-квартире плакат с изображением Путина

Правящая в Израиле партия "Ликуд" в преддверии выборов украсила свою многоэтажную штаб-квартиру в Тель-Авиве гигантской фотографией с изображением президента России Владимира Путина.

//Новости партнеров

//Здоровье

Врач объяснил тягу людей к интимной жизни

Врач объяснил тягу людей к интимной жизни

Эксперты провели опрос среди трёх тысяч пользователей секс-игрушек для того, чтобы объяснить тягу людей к занятию любовью. Оказалось, 49% опрошенных людей хотят таким образом укрепить отношения, 45% — улучшить настроение, а 43% — справиться со стрессом.

//Армия

Стало известно о грузе уничтоженных в Ливии украинских Ил-76

Стало известно о грузе уничтоженных в Ливии украинских Ил-76

Два украинских военно-транспортных самолета Ил-76, которые накануне были уничтожены в результате ракетного обстрела в воздушном пространстве Ливии, перевозили оружие из Объединенных Арабских Эмиратов.

//Общество

Специалист рассказал о высокой токсичности норвежской семги

Специалист рассказал о высокой токсичности норвежской семги

В Норвегии рассказали, что страдают от «русского лосося». Глава ассоциации охотников и рыболовов также подчеркнул, что вопросом необходимо заняться на национальном уровне, поскольку «русский лосось» способен заменить многие виды рыб.

//Шоу-бизнес

Александр Олешко: "Я не пародист"

Александр Олешко: "Я не пародист"

Актер и телеведущий Александр Олешко на своей странице в соцсети создал рубрику "спрашивали - отвечаем". Подписчики задают артисту вопросы, а Олешко отвечает на самые интересные из них.

//Происшествия

В Петербурге экс-чемпиона по кикбоксингу Сергея Карпенко нашли мертвым

В Петербурге экс-чемпиона по кикбоксингу Сергея Карпенко нашли мертвым

В Санкт-Петербурге экс-чемпиона по кикбоксингу Сергея Карпенко нашли мертвым. На теле Карпенко обнаружены следы огнестрельного ранения. Труп 51-летнего мужчины был обнаружен в реке Мойка.

//В мире

Видео: Лас-Вегас атакован полчищами кузнечиков

Видео: Лас-Вегас атакован полчищами кузнечиков

Дождливая зима и прохладная весна стали причиной нашествия кузнечиков в американском Лас-Вегасе, штат Невада. Об этом сообщают местные телеканалы, публикуя десятки видеороликов очевидцев.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Актриса Мария Порошина обратилась к бывшему мужу, а он ответил: "Машуля, я твой раб"
2

«Я была о нём лучшего мнения». Какие поступки известных людей меняют отношение к ним?
3

Возле базы ВМФ России в Сирии пропал военный самолет США
4

Актриса Инна Макарова празднует день рождения, ей исполнилось 93 года
5

Посольство США в России обратилось к теннисистке Светлане Кузнецовой

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры