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Выборы, выборы…

№ 29(321) от 02.08.2012 [«Аргументы Недели », Константин ПУГАЧЁВ ]

Выборы, выборы…
Евгений ЛОВЧЕВ

Через месяц, 3 сентября, российский футбол получит нового главу. Именно в этот день пройдут выборы президента РФС, который займёт место Сергея Фурсенко, ушедшего сразу после провального чемпионата Европы. «АН» оценили шансы семерых претендентов на президентский пост.

Сергей Фурсенко ушёл со своего поста, так и не отчитавшись за проделанную работу. Никто не услышал от него объяснений, почему сборная России провалилась на чемпионате Европы в Польше и на Украине, куда она, по словам бывшего президента РФС, ехала за победой. Никто пока так и не знает, почему после себя Фурсенко оставил долг более чем в миллиард рублей, который тяжёлым камнем повис на РФС. Наконец, никто не понимает толком, что делать с наследием Фурсенко, который успел перевести чемпионат России на европейский календарь, заставив наши клубы играть зимой. Исправить положение обещают семь кандидатов на пост президента РФС. Эту компанию «АН» разделил на две неравные группы: неизбираемые, куда попали 5 человек, и реальные, в которую вошли двое.

Неизбираемые

Регистрация кандидатов в президенты РФС завершилась 26 июля. Как и положено по регламенту, за 40 дней до конференции футбольного союза, на которой пройдут выборы. Порулить РФС выразили желание семь человек, что можно назвать перебором, если вспомнить, как два года назад выбирали-назначали Фурсенко. Тогда кандидатов было всего трое, а победа Фурсенко сомнений не вызывала: наверху решили, кому быть президентом, и решение это довели до депутатов конференции.

Сегодня же о перспективах нашего футбола рассуждают политик Игорь Лебедев, сын лидера ЛДПР Владимира Жириновского, и бывший футболист, ныне эксперт и обозреватель одной из спортивных газет Евгений Ловчев. Глава Фонда развития футбола Алишер Аминов (он и два года назад выдвигался на выборах) и руководитель мини-футбольного клуба «Генерация» из Сыктывкара Валерий Белецкий (вам это что-то говорит?). Пятый из неизбираемых – бывший президент ФК «Газовик» Владимир Тумаев, который вошёл в Книгу рекордов Гиннесса как старейший профессиональный футболист России, забивший гол в возрасте 58 лет.

Все они высказывают в общем-то здравые мысли о необходимости развивать футбол в регионах, о поддержке детско-юношеского спорта, о важности контроля за расходами бюджета РФС и о многом другом, но футбольное сообщество, то, которое будет голосовать 3 сентября, никого из них не воспринимает всерьёз. Да и сами кандидаты не скрывают, что для них участие в выборах – прежде всего возможность высказаться и сделать рекламу себе любимым. Впрочем, Ловчев считает иначе: «Если бы был всенародный референдум и голосовали люди, то у меня сомнений нет в том, что я бы выиграл. Я человек публичный, заметный, в футбол поиграл, а для людей это важно, чтобы человек знал предмет, а не бросался красивыми фразами по поводу того, что в 2018 году мы будем чемпионами мира, или не делал бы такие процедуры, как Кодекс чести». С Ловчевым, пожалуй, можно согласиться, но выбирать президента РФС будет профессиональное футбольное сообщество, а у его членов могут быть иные соображения, чем у поклонников самой популярной игры. И этому сообществу придётся выбирать, скорее всего, между бывшим президентом Профессиональной футбольной лиги, ныне исполнительным директором Олимпийского комитета России Николаем Толстых и бывшим сотрудником КГБ, ныне президентом Российской футбольной премьер-лиги Сергеем Прядкиным.

Реальные

Ещё несколько лет назад Прядкин, похожий на полковника, которого в середине 90‑х задержали было за торговлю оружием и крадеными машинами, носил бумаги за тогдашним президентом РФС Виталием Мутко. Год назад Прядкин был уличён в агентской деятельности (торговал футболистами), несовместимой с работой руководителя РФПЛ. В конце августа дело будет рассмотрено в Спортивном арбитражном суде в Лозанне, пока же Прядкин, по мнению руководителей клубов РФПЛ, чист и безгрешен. Он, безусловно, пользуется поддержкой ведущих клубов премьер-лиги и готов отстаивать прежде всего их интересы, хотя в предвыборной программе наверняка будут фигурировать красивые слова о необходимости развивать футбол в регионах.

Позиция Прядкина настолько прозрачна, что даже министр спорта Виталий Мутко, в своё время двинувший его наверх, оказался по другую сторону баррикад. В последние дни он не раз повторял, что необходимо ограничить влияние крупного капитала на отечественный футбол. «Чтобы всё сделать по уму, надо выбрать президента футбольного союза из футбольных людей и разогнать весь исполком РФС, – говорит футбольный эксперт Александр Бубнов. – На этот пост не должны претендовать те, кто пришёл со стороны. Из всех кандидатур на пост президента всего двое «своих» – Толстых и Ловчев. Когда 16 клубов премьер-лиги поддерживают нынешнего главу РФПЛ, я спрашиваю: что это за премьер-лига? Мы оказались над пропастью, и неправильный выбор президента РФС приведёт к тому, что мы будем плакать в 2018 году. Так сейчас стоит вопрос, который я назвал бы вопросом государственной важности. Иначе бардак будет продолжаться, и кончится всё это футбольной катастрофой».

Мутко также считает, что бразды правления футболом надо отдать Толстых, который может занять принципиальную позицию и вступить в открытое противостояние с окружением Прядкина. Безусловно, Толстых, покинувший РФС из-за разногласий с Фурсенко, попытается навести порядок в этой организации и лишить Гинера, Керимова и иже с ними влияния на российский футбол. И скорее всего, хозяева ведущих клубов сделают всё, чтобы на посту президента оказался не независимый человек, а удобный во всех отношениях (и замаранный, а потому управляемый) Прядкин. Борьба обещает быть интересной.

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