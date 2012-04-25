Кто на выход?

Чемпионат России по футболу завершится в середине мая, и после его окончания может состояться серия громких отставок главных тренеров команд первой восьмёрки. «АН» попытались разобраться, кто уйдёт наверняка, кто, возможно, останется, а кто наверняка сохранит свой пост.

Практически обречённые?

Сергей Силкин, «Динамо» (Москва) – вероятность отставки 100%.

Только чудо может позволить наставнику бело-голубых остаться во главе «Динамо». Специалист, пришедший в команду в 2012-м в тяжёлые времена после отставки черногорца Миодрага Божевича, вывел её в число претендентов на медали и на попадание в Лигу чемпионов. Однако руководство клуба никогда особо не скрывало, что Силкин – фигура временная и что для выполнения серьёзных задач будет приглашён тренер с мировым именем.

«Шансов остаться у Силкина нет, – считает футбольный эксперт Александр Бубнов. – У него конфликт с ведущими легионерами. Для Воронина и Кураньи Силкин не авторитет, а бывший директор школы «Динамо». Руководство клуба это прекрасно понимает. Кандидат на место главного тренера известен – Дик Адвокат, который после Евро-2012 не намерен продолжать работу со сборной России».

Добавим, что контракт Силкина с «Динамо» истекает после окончания сезона.

Валерий Карпин, «Спартак» (Москва) – 50%. Судьба Карпина, который совмещает в «Спартаке» посты главного тренера и генерального директора, решится 13 мая. Так, во всяком случае, обещает владелец клуба Леонид Федун.

«С Карпиным в команде не будет прогресса, – считает Бубнов. – Это понятно тем, кто был в Лужниках на матче «Спартака» против «Анжи» (40-й тур, 0:3). Мы увидели отсутствие игры, безволие и грубейшие ошибки в обороне». «Нестабильность – вот ключевое слово к игре «Спартака», – считает футбольный эксперт Евгений Ловчев. – Порой ты не можешь быть уверен, что после феерической победы над главным конкурентом «Спартак» не проиграет аутсайдеру. Должен ли тренер знать причины такого перепада? Безусловно. Но Карпин говорит, что он не знает ответа на вопросы. Правдивые высказывания, безусловно, делают ему честь, но, на мой взгляд, наставник всё же должен понимать, в чем суть «хвори» подопечных. Моё глубокое убеждение, что «Спартаку» нужен опытный тренер, добивавшийся больших побед и умеющий за короткий период времени ставить команде игру».

Контракт Карпина истекает летом, а потому судьба главного тренера «Спартака» будет зависеть от места, которое займёт команда: вторая или третья строка в таблице позволит Карпину остаться.

Леонид Слуцкий, ЦСКА – 80%. «Когда Слуцкого только пригласили в ЦСКА, я сказал, что это тренер не того уровня и не тех задач, которые ставит клуб, – говорит Бубнов. – Команда продолжает играть, как играла ещё при Валерии Газзаеве. То есть прогресса нет! Кроме того, у Слуцкого нет авторитета среди игроков, отсюда и конфликты, которые не могут не сказываться на игре. Прошлым летом у ЦСКА была разница в очках плюс семь по отношению к «Зениту», сейчас – минус 15!»

«На мой взгляд, вопрос о том, увольнять или оставлять Слуцкого, вообще не должен стоять, – соглашается Ловчев. – Команда впала в ступор уже довольно давно и с каждым матчем становится только хуже. Шанс попасть в тройку есть только при одном условии: если все конкуренты будут терять очки».

Контракт ЦСКА со Слуцким был заключён в октябре 2009 года по схеме 3 плюс 2. То есть осенью 2012 президент ЦСКА Евгений Гинер должен решить, останется ли Слуцкий в команде ещё на два сезона. Скорее всего, до осени президент ждать не будет.

Не безнадёжен, но…

Жозе Коусейру, «Локомотив» (Москва) – 30%.

«Профессионал, в курсе всех новейших тенденций. Имея хороший подбор игроков, он их верно использует. Найден общий язык с футболистами», – таково мнение о Коусейру президента «Локомотива» Ольги Смородской. А вот мнения экспертов «АН» разделились. «Португалец не совсем понимает, что делать дальше, – считает Ловчев. – Ведь команда близка к тому, чтобы показать результат сезона

2010 – пятое место. Игра у железнодорожников не выстроена. Команда в плохом смысле этого слова непредсказуема – непонятно, как она проведёт следующий матч».

«С Коусейру знаком давно, ещё по Португалии, – говорит бывший вратарь «Локо» и «Бенфики» Сергей Овчинников. – Мне нравится футбол, в который при нём играет «Локомотив». Но выйдет из этого результат или нет, покажет время. В «Локомотиве» нужно давать результат. Если Коусейру не займёт место на пьедестале, в клубе его долго терпеть не будут».

Контракт португальского тренера с «Локомотивом» действует ещё сезон.

Они ещё поработают

Контракт наставника «Зенита» Лучано Спаллетти продлён до 2015 года (и где ещё будут платить 4,5 миллиона евро в год?!). Голландец Гус Хиддинк задержится в «Анжи», как минимум, ещё на сезон. Румына Дана Петреску не собираются отпускать из «Кубани» до 2014-го.

Проблемы возможны лишь у «вечного» Курбана Бердыева, при котором «Рубин» дважды становился чемпионом России. В конце января 2012 года он успешно отбил атаки новых руководителей клуба, попытавшихся вмешаться в трансферную политику, но кто знает, что приготовили ему недоброжелатели в случае неудачного выступления. Ждать – до середины мая.