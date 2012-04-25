//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Спорт Футбол

Кто на выход?

№ 16(308) от 26.04.2012 [«Аргументы Недели », Константин ПУГАЧЕВ ]

Кто на выход?

Чемпионат России по футболу завершится в середине мая, и после его окончания может состояться серия громких отставок главных тренеров команд первой восьмёрки. «АН» попытались разобраться, кто уйдёт наверняка, кто, возможно, останется, а кто наверняка сохранит свой пост.

Практически обречённые?

Сергей Силкин, «Динамо» (Москва) – вероятность отставки 100%.

Только чудо может позволить наставнику бело-голубых остаться во главе «Динамо». Специалист, пришедший в команду в 2012-м в тяжёлые времена после отставки черногорца Миодрага Божевича, вывел её в число претендентов на медали и на попадание в Лигу чемпионов. Однако руководство клуба никогда особо не скрывало, что Силкин – фигура временная и что для выполнения серьёзных задач будет приглашён тренер с мировым именем.

«Шансов остаться у Силкина нет, – считает футбольный эксперт Александр Бубнов. – У него конфликт с ведущими легионерами. Для Воронина и Кураньи Силкин не авторитет, а бывший директор школы «Динамо». Руководство клуба это прекрасно понимает. Кандидат на место главного тренера известен – Дик Адвокат, который после Евро-2012 не намерен продолжать работу со сборной России».

Добавим, что контракт Силкина с «Динамо» истекает после окончания сезона.

Валерий Карпин, «Спартак» (Москва) – 50%. Судьба Карпина, который совмещает в «Спартаке» посты главного тренера и генерального директора, решится 13 мая. Так, во всяком случае, обещает владелец клуба Леонид Федун.

«С Карпиным в команде не будет прогресса, – считает Бубнов. – Это понятно тем, кто был в Лужниках на матче «Спартака» против «Анжи» (40-й тур, 0:3). Мы увидели отсутствие игры, безволие и грубейшие ошибки в обороне».  «Нестабильность – вот ключевое слово к игре «Спартака», – считает футбольный эксперт Евгений Ловчев. – Порой ты не можешь быть уверен, что после феерической победы над главным конкурентом «Спартак» не проиграет аутсайдеру. Должен ли тренер знать причины такого перепада? Безусловно. Но Карпин говорит, что он не знает ответа на вопросы. Правдивые высказывания, безусловно, делают ему честь, но, на мой взгляд, наставник всё же должен понимать, в чем суть «хвори» подопечных. Моё глубокое убеждение, что «Спартаку» нужен опытный тренер, добивавшийся больших побед и умеющий за короткий период времени ставить команде игру».

Контракт Карпина истекает летом, а потому судьба главного тренера «Спартака» будет зависеть от места, которое займёт команда: вторая или третья строка в таблице позволит Карпину остаться.

Леонид Слуцкий, ЦСКА – 80%. «Когда Слуцкого только пригласили в ЦСКА, я сказал, что это тренер не того уровня и не тех задач, которые ставит клуб, – говорит Бубнов. – Команда продолжает играть, как играла ещё при Валерии Газзаеве. То есть прогресса нет! Кроме того, у Слуцкого нет авторитета среди игроков, отсюда и конфликты, которые не могут не сказываться на игре. Прошлым летом у ЦСКА была разница в очках плюс семь по отношению к «Зениту», сейчас – минус 15!»

«На мой взгляд, вопрос о том, увольнять или оставлять Слуцкого, вообще не должен стоять, – соглашается Ловчев. – Команда впала в ступор уже довольно давно и с каждым матчем становится только хуже. Шанс попасть в тройку есть только при одном условии: если все конкуренты будут терять очки».

Контракт ЦСКА со Слуцким был заключён в октябре 2009 года по схеме 3 плюс 2. То есть осенью 2012 президент ЦСКА Евгений Гинер должен решить, останется ли Слуцкий в команде ещё на два сезона. Скорее всего, до осени президент ждать не будет.

Не безнадёжен, но…

Жозе Коусейру, «Локомотив» (Москва) – 30%.

«Профессионал, в курсе всех новейших тенденций. Имея хороший подбор игроков, он их верно использует. Найден общий язык с футболистами», – таково мнение о Коусейру президента «Локомотива» Ольги Смородской. А вот мнения экспертов «АН» разделились. «Португалец не совсем понимает, что делать дальше, – считает Ловчев. – Ведь команда близка к тому, чтобы показать результат сезона
2010 – пятое место. Игра у железнодорожников не выстроена. Команда в плохом смысле этого слова непредсказуема – непонятно, как она проведёт следующий матч».

«С Коусейру знаком давно, ещё по Португалии, – говорит бывший вратарь «Локо» и «Бенфики» Сергей Овчинников. – Мне нравится футбол, в который при нём играет «Локомотив». Но выйдет из этого результат или нет, покажет время. В «Локомотиве» нужно давать результат. Если Коусейру не займёт место на пьедестале, в клубе его долго терпеть не будут».

Контракт португальского тренера с «Локомотивом» действует ещё сезон.

Они ещё поработают

Контракт наставника «Зенита» Лучано Спаллетти продлён до 2015 года (и где ещё будут платить 4,5 миллиона евро в год?!). Голландец Гус Хиддинк задержится в «Анжи», как минимум, ещё на сезон. Румына Дана Петреску не собираются отпускать из «Кубани» до 2014-го.

Проблемы возможны лишь у «вечного» Курбана Бердыева, при котором «Рубин» дважды становился чемпионом России. В конце января 2012 года он успешно отбил атаки новых руководителей клуба, попытавшихся вмешаться в трансферную политику, но кто знает, что приготовили ему недоброжелатели в случае неудачного выступления. Ждать – до середины мая.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

?>

//В мире

В разговоре с Трампом Зеленский сыграл роль придворного

В разговоре с Трампом Зеленский сыграл роль придворного

Действующий президент США Дональд Трамп уже начал предвыборную борьбу со своим основным конкурентом Джо Байденом, бывшим вице-президентом страны. И пусть предстоящие выборы пройдут только через год, по мнению правительства Соединённых Штатов Америки, Трамп прибегает к силовому давлению на сына Байдена через представителей украинской власти, а именно Владимира Зеленского.

//Интервью

Россия – Европа: вместе не можем, порознь нельзя

Россия – Европа: вместе не можем, порознь нельзя

На фоне затянувшегося процесса выхода Великобритании из Евросоюза, робких попыток ведущих стран Европы возобновить диалог с Россией, куда движется Европа и как нам с ней быть? Об этом читателям «Аргументы недели» расскажет Громыко Алексей Анатольевич, директор Института Европы РАН, член-корреспондент РАН

//В мире

Два возможных сценария завершения войны в Донбассе раскрыл политолог из Киева

Два возможных сценария завершения войны в Донбассе раскрыл политолог из Киева

Киевский политический эксперт Михаил Погребинский обозначил два вероятных сценария прекращения вооруженного конфликта на территории Донбасса. По данному вопросу аналитик высказался, выступая в телеэфире.

//Интервью

Депутат Николай Панков о проблемах российской глубинки и зажравшейся элите

Депутат Николай Панков о проблемах российской глубинки и зажравшейся элите

В ходе беседы политик рассказал «АН», зачем ему нужен Telegram-канал, о конкретных проектах, реализующихся в Саратовской области, и есть ли светлое будущее у опустевших и пьющих российских сел.

//Общество

В России самые дорогие авиабилеты: реальность или миф?

В России самые дорогие авиабилеты: реальность или миф?

Аналитики известного туристического поисковика Aviasales заявили о подорожании авиабилетов. Эксперты обещают, что по итогам года стоимость перелётов в целом вырастет примерно на 9-10%. Почему цена авиаперевозок России продолжает расти, и действительно ли за границей летать дешевле? Разбирались «Аргументы Недели».

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

«Кому должен, всем прощаю»

«Кому должен, всем прощаю»

Среди беспокойных российских регионов выделяется небольшая Карелия, население которой немногим более 600 тысяч человек. В 2006 году тут произошли прогремевшие на всю страну беспорядки в городе Кондопога.

//Здоровье

Три способных вызвать рак кишечника продукта перечислили специалисты

Три способных вызвать рак кишечника продукта перечислили специалисты

Эксперты в сфере здравоохранения обозначили три продукта питания, употребление которых может привести к образованию злокачественной опухоли в кишечнике. Данной теме посвящена публикация, появившаяся в сети.

//Шоу-бизнес

"Режим самоуничтожения": таролог предсказала Бузовой судьбу Заворотнюк

"Режим самоуничтожения": таролог предсказала Бузовой судьбу Заворотнюк

Таролог Марианна Абравитова заявила, что образ жизни известной телеведущей и певицы Ольги Бузовой может привести её к трагическим событиям. По её мнению, "звезда" повторит судьбу Анастасии Заворотнюк и Жанны Фриске.

//Здоровье

Врачи рассказали, как избежать рака груди

Врачи рассказали, как избежать рака груди

Врачи рассказали, как можно избежать рака груди. По мнению американских специалистов, определенный образ жизни помогает женщинам предотвратить более 30% случаев развития онкологии.

//Новости партнеров

//В мире

СМИ: текст жалобы разведчика на разговор Трампа с Зеленским рассекречен

СМИ: текст жалобы разведчика на разговор Трампа с Зеленским рассекречен

Рассекречен текст жалобы неизвестного сотрудника разведки Соединенных Штатов, который обратился к руководству с просьбой проверить разговор президента Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским.

//Экономика

В правительстве рассказали, в какую сумму обойдется российский аналог "Википедии"

В правительстве рассказали, в какую сумму обойдется российский аналог "Википедии"

В России в течение трёх лет выделят порядка 1,7 миллиардов рублей на создание отечественного аналога «Википедии». Проект получит название «Большая Российская энциклопедия».

//Новости СМИ2

//Общество

Самой старой женщине в Москве в этом году 119 лет

Самой старой женщине в Москве в этом году 119 лет

Самая старая пенсионерка в Москве родилась в 1900 году.

//В мире

Александр Лукашенко заявил о готовности отправить военных Белоруссии в Донбасс

Александр Лукашенко заявил о готовности отправить военных Белоруссии в Донбасс

Александр Лукашенко сообщил о готовности отправить белорусских военных в зону конфликта в Донбассе. С соответствующим заявлением президент бывшей советской республики выступил на сегодняшней пресс-конференции.

//Шоу-бизнес

Астропсихолог уверена в "ранней смерти" Заворотнюк

Астропсихолог уверена в "ранней смерти" Заворотнюк

Астропсихолог Валентина Виттрок рассказала о заболевании актрисы Анастасии Заворотнюк. По её словам, информация в изданиях об онкологии знаменитости преувеличена.

//Авто

В России могут начать класть дороги с подогревом

В России могут начать класть дороги с подогревом

В РосдорНИИ предложили использовать теплопроводящий бетон, чтобы зимой избежать обледенения и сугробов на дорогах. Предполагается, что таким образом удастся избежать пробок и аварий.

//В мире

Зеленский сообщил об обещании Трампа помочь Украине с «возвращением» Крыма

Зеленский сообщил об обещании Трампа помочь Украине с «возвращением» Крыма

Дональд Трамп пообещал помочь Киеву «вернуть» Крым, который с весны 2014 года является российским регионом. О том, что Трамп сделал подобное заявление, рассказал украинский лидер Владимир Зеленский.

//Происшествия

В Норвегии затонуло горевшее российское судно

В Норвегии затонуло горевшее российское судно

В четверг, 26 сентября, в норвежском Тромсё затонул траулер Мурманского тралового флота "Бухта Наездник", который горел на протяжении 22 часов. Информация о возгорании поступила во вторник днём.

//Новости партнеров

//В мире

Какие территории купили США и что отдали друзьям СССР и Россия за последний век?

Какие территории купили США и что отдали друзьям СССР и Россия за последний век?

Президент США Дональд Трамп неоднократно говорил о желании США купить у Дании территорию Гренландии. Неужели опасается, что его опередят китайцы? Купили же японцы большую часть Австралии, чтобы в случае гибельного землетрясения было где разместить свою страну.

//Общество

В Гидрометцентре рассказали о погодных аномалиях предстоящей зимой

В Гидрометцентре рассказали о погодных аномалиях предстоящей зимой

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что этой зимой во всех регионах страны ожидаются температурные аномалии. При этом одних будет ждать сильное потепление, а других – серьезные холода.

//Спорт

Адвоката Кокорина нашли мертвым на даче

Адвоката Кокорина нашли мертвым на даче

Адвокат Андрей Ромашов, представлявший интересы нападающего «Зенита» Александра Кокорина в резонансном деле о драке в центре столицы, найден мертвым в собственном дачном доме.

//Непознанное

«Библейское пророчество» о начале конца света в 2021 году напомнили в интернете

«Библейское пророчество» о начале конца света в 2021 году напомнили в интернете

В сети напомнили о предсказании о конце света, которое сделал умерший в 2016 году глава Всемирного библейского общества Кентон Бешор. Соответствующий материал появился некоторое время назад в блогосфере.

//В мире

Супруга Зеленского посетила обед первых леди в Нью-Йорке в жилетке на голое тело

Супруга Зеленского посетила обед первых леди в Нью-Йорке в жилетке на голое тело

Супруга президента Украины Елена Зеленская поделилась с подписчиками своим образом с участия в ежегодном обеде первых леди "Fashion 4 Development" в Нью-Йорке. Пользователи восхитились её нарядом.

//Политика

Зюганов заговорил о революции

Зюганов заговорил о революции

Лидер партии КПРФ коммунист Геннадий Зюганов рассказал, как должна проходить революция, о которой ранее упоминал глава «Сбербанка» Герман Греф. По словам Грефа, государственное управление необходимо реформировать.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Супруга Зеленского посетила обед первых леди в Нью-Йорке в жилетке на голое тело
2

"Верующий трансвестит с губищами портовой девки, которая еще и врет", интервью Собчак с Лободой получилось "не рыба не мясо"
3

Практически вся Россия является для американцев зоной ограничения доступа
4

На каких курортах в море сливают канализационные отходы?
5

Мать Нино Нинидзе высказалась о романе дочери с Максимом Виторганом

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры