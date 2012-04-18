Весенняя мясорубка

Сегодня уже никто не сомневается в том, что «Зенит» во второй раз подряд станет чемпионом России по футболу. Но вот кто займёт второе место, дающее право выступить в Лиге чемпионов, – загадка. «АН» оценили шансы команд.

Чисто математически «Зенит», набравший после 39 туров 80 очков, ещё могут обогнать и «Спартак» (68), и «Динамо» (66), и ЦСКА (66). Но кто в здравом уме поверит, что команда Лучано Спаллетти проиграет все пять оставшихся матчей, а её преследователи все пять выиграют?

«По-моему, такого отрыва у лидера не было со времён чемпионств «Спартака» в 90-е годы, – говорит футбольный эксперт Евгений Ловчев. – Всё справедливо: Питер больше всех выиграл и забил, меньше всех пропустил. К «Зениту» немало претензий. Мол, команда любима властью, у неё много денег. Но я бы обратил внимание на футбольные составляющие её успеха. Главная из них – тренеры. И Властимил Петржела, и Дик Адвокат, и Лучано Спаллетти выводили команду на новый уровень. Что бы в «Зените» ни происходило, у него есть стержень – тренер, уровень которого позволяет давать результат».

«Сила «Зенита» – в его полузащите, – считает знаменитый нападающий ЦСКА 70-х годов прошлого века Борис Копейкин. – В этой линии такого звёздного набора исполнителей больше нет ни у кого: Денисов, Широков, Зырянов, Быстров, Семак, Файзулин, Аршавин… Забить из них способен кто угодно, не говоря уже о Кержакове. «Зенит» сыгран, стабилен, надёжен. Про остальные команды первой восьмёрки этого не скажешь, вот и устроили между собой мясорубку».

«Спартак»

За пять туров до завершения чемпионата наибольшие шансы на выживание в этой мясорубке – у московского «Спартака», хотя его главный тренер Валерий Карпин на перспективы команды смотрит философски. «Всё может случиться, тем более что соперники все серьёзные, – говорит наставник красно-белых. – Никто не думает о Лиге чемпионов, все мысли о предстоящей игре (22 апреля против «Анжи». – Прим. «АН»). А где в итоге окажемся, там и окажемся».

«Любая осечка теперь опускает клуб в турнирной таблице на несколько мест. А любая победа, наоборот, – даёт определённые шансы на итоговый успех, – соглашается с Карпиным бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев. – Но после побед над «Кубанью» (2:0) и «Рубином» (2:0) команда почувствовала, что ей по силам завершить чемпионат на мажорной ноте. Главное – не расслабляться и продолжать работу над исправлением недостатков. Но это нормальное явление. Ошибки допускают даже игроки «Барселоны».

«Динамо»

После победы над «Анжи» (1:0 в 38-м туре) бело-голубые вытеснили из первой тройки ЦСКА, но разговоры о кризисе в команде вовсе не утихли.

«Если в начале года перспективы команды на медали самого высокого достоинства представлялись мне хорошими, то теперь «Динамо» не выглядит уверенным, – говорит бывший главный тренер «Динамо» и сборной России Анатолий Бышовец. – Команда испытывает проблемы, связанные с качеством игры, прежде всего в обороне. Кризис в «Динамо» очевиден, особенно на фоне прошлого сезона. Как можно Семшова и Воронина выпускать на поле всего на 10–15 минут? Даже если есть проблемы во взаимоотношениях, таких футболистов в их возрасте и с их опытом уже не воспитывают».

ЦСКА

Армейский клуб, как и «Динамо», переживает не лучшие моменты в нынешнем сезоне. Даже возвращение спустя почти 8 месяцев восстановившегося после травмы голкипера Игоря Акинфеева не добавило сил его заметно сдавшим в последнее время партнёрам (поражение от «Зенита» 0:2).

«К Акинфееву – никаких претензий! – говорит Ловчев. – В пропущенных голах нет его вины. И проблемы ЦСКА даже не в отсутствии основных центральных защитников – Игнашевича и Василия Березуцкого. В обороне армейцы сыграли не хуже, чем в предыдущих матчах. На мой взгляд, проблемы ЦСКА в нападении. Без травмированных Дзагоева и Хонды лучший нападающий команды Думбия в атаке не столь эффективен, а Нециду ещё более необходим подыгрывающий футболист. Судя по таблице, команда Леонида Слуцкого может даже не попасть в тройку».

«Пока лидеры были в строю, не сомневался, что ЦСКА будет вторым, – говорит Копейкин. – А теперь возможно всё. Но какие претензии к Слуцкому? Игроков наперечёт. Запусти сегодня в ЦСКА Моуринью, будет то же самое».

«Локомотив», «Рубин», «Анжи»

«Не слишком верю в то, что кто-то из тройки «Локо», «Анжи» или «Рубин» обойдёт конкурентов в борьбе за второе место, – говорит Ловчев. – Тренер «Локомотива» Жозе Коусейру, на мой взгляд, не совсем понимает, что делать дальше. Сегодня команда близка к тому, чтобы показать результат образца конца сезона-2010 – пятое место. Игра у железнодорожников не выстроена, команда в плохом смысле этого слова непредсказуема. Непонятно, как она проведёт следующий матч. В «Анжи» говорят, что уже удовлетворены местом в восьмёрке. Но это – слова. Конечно, вложив огромные деньги, хотели попасть в еврокубки. Но редко бывает, что деньги приносят скорый результат. «Рубин» же весь сезон занимался перестройкой, но до сих пор её не завершил».