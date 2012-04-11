«Зенит» почти в своем зените

После 38-го тура чемпионата России представители ведущих клубов премьер-лиги, скрепя сердце, начинают признавать превосходство «Зенита». Петербуржцы в гостях одержали волевую победу над «Локомотивом» (1:0). Матч ЦСКА с «Анжи» завершился невыразительной ничьей (0:0). Армейцы сохраняют лишь теоретические шансы догнать питерцев в золотой гонке.

Нас не догонят?

Ещё полмесяца назад главный тренер железнодорожников Жозе Коусейру призывал не спешить короновать лидера. В прошлую субботу «Локо» в очной схватке с фаворитом первенства сложил оружие. И тот же Коусейру заявил: «Не верю, что «Зенит» не будет чемпионом». Неделей раньше об этом же говорили руководители «Спартака» Леонид Федун и Валерий Карпин. Теперь же отрыв команды Лучано Спаллетти от идущего вторым ЦСКА составил одиннадцать очков. Отыграть такое отставание армейцы могут только теоретически, хотя такие прецеденты в мировой футбольной истории случались.

Например, в 2006 году ЦСКА сумел догнать оторвавшийся далеко вперёд «Локомотив», ликвидировать девятиочковое отставание и завоевать золотые медали российского первенства. В этом сезоне в чемпионате Испании головокружительную погоню за мадридским «Реалом» устроила «Барселона». Отставая по ходу турнира на одиннадцать очков, каталонцы смогли практически догнать королевский клуб. Двух испанских грандов ждёт очная встреча на поле легендарного стадиона «Камп Ноу», где «Барса» вполне может свести своё отставание до минимума. К тому же каталонцам предстоит провести больше матчей, нежели оставшиеся московским армейцам шесть игр…

Лицом к лицу

Плюс ко всему ЦСКА на данный момент собрал целый букет неприятностей, как считает экс-полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой: «Прежде армейцы во многом зависели от вдохновения бразильского форварда Вагнера Лав. Теперь – от того, в каком состоянии Думбья. Чуть что не так – и начинаются сбои. В отсутствие травмированного Хонды нет монолита в середине поля. Кроме того, сказываются перепады в игре Дзагоева, ещё и получившего травму. Отсутствие в воротах Акинфеева ведёт к потере уверенности у обороны. В общем, куда ни кинь – всюду клин».

Футбольный календарь как будто специально для болельщиков устроил в следующем туре встречу лицом к лицу ЦСКА и «Зенита». Провидение словно предлагает москвичам либо показать, на что они способны в борьбе за золото, либо окончательно сдаться. В случае победы ЦСКА призрак интриги в чемпионской гонке сохранится ещё на какое-то время. Если же верх одержит «Зенит», то его отрыв достигнет совсем запредельных 14 очков. И следующий матч, в котором питерцы сыграют 21 апреля с «Кубанью», станет для них золотым.

Что же касается спора за второе место, которое даёт право осенью сыграть в Лиге чемпионов, то здесь «всё смешалось в доме Облонских». Оказаться серебряным призёром по итогам первенства теоретически может любая команда из первой восьмёрки! Впрочем, реально на этот заманчивый кусок пирога претендуют сразу шесть клубов: отрыв идущего сейчас вторым ЦСКА от занимающего седьмое место «Анжи» составляет мизерные шесть очков. То есть тут интрига точно сохранится до последнего тура.

В отличие от положения дел в нижней части турнирной таблицы. Похоже, что здесь уже определились две команды, которые напрямую покинут премьер-лигу. «Томь» в этом сезоне выдала впечатляющий рывок, но в 38-м туре была разгромлена в Краснодаре. И топчется сейчас в восьми очках от четырнадцатой строчки, которая ещё оставляет возможность спастись, попав в стыковые матчи. Вот кто выглядит совсем уж безнадёжно, так это нальчикский «Спартак». Команда из столицы Кабардино-Балкарии нынешней весной проиграла все шесть проведённых встреч с соперниками. В итоге скатилась на самое дно, потеряв при падении ещё и главного тренера. Теперь спасительное чудо Нальчику нужнее даже больше, чем московским армейцам.