«Спартак» в погоне за серебром

Московский «Спартак» впервые в нынешнем сезоне вышел на третье место в чемпионате России по футболу. Ушедший в отрыв «Зенит», конечно, уже не достать, но побороться за второе место, дающее право выступить в Лиге чемпионов, красно-белые вполне способны. «АН» оценили шансы команды Валерия Карпина на серебро.

Лучший весенний матч

В минувшие выходные «Спартак» наконец-то вышел на третье место. Почему это так важно? Потому что ещё летом президент клуба Леонид Федун говорил, что, если команда завершит второй круг на третьем месте, её главный тренер Валерий Карпин сможет продолжить работу. В ноябре «Спартак» оказался лишь четвёртым, что, впрочем, не помешало Федуну выдать новый кредит доверия молодому (всего 43 года) специалисту. И вот третье место, и до ЦСКА всего очко (65 против 66). Правда, «Динамо», «Локо» и «Рубин» наступают на пятки, да и «Анжи» Гуса Хиддинка и Самуэля Это’О отнюдь не потерял шансы на место в Лиге чемпионов. И всё же шансы «Спартака», по мнению экспертов, выглядят предпочтительнее.

«Матч против «Кубани» (2:0, 38-й тур) стал для «Спартака» лучшим в весенней части чемпионата, – считает футбольный эксперт Александр Бубнов. – На то было сразу несколько причин. Во-первых, все футболисты наконец-то действовали на тех позициях, на которых могут показать максимум своих возможностей. Во-вторых, спартаковцы старались играть вперёд, отказавшись от бессмысленных поперечных передач и пасов назад, за которые в последнее время выслушали в свой адрес много критических замечаний. И в-третьих, «Спартак» не стал играть на удержание счёта даже после второго гола. Правда, на фоне лидера – «Зенита» – красно-белые выглядят не столь солидно. Но ничего удивительного в этом нет: по организации игры «Зенит» сегодня – лучшая команда в стране. Поэтому питерцы и не проиграли ещё ни одного матча после завершения перерыва в чемпионате».

Надежда на Дзюбу

«Сегодня ключевой фигурой в составе «Спартака» является нападающий Артём Дзюба, – говорит футбольный эксперт Евгений Ловчев. – Он мощно проводит весенние матчи, а в игре с «Зенитом» (1:2) выделялся особым настроем. Дзюба – спартаковский воспитанник, остро переживает по поводу затянувшегося кризиса в команде. Уверен, если «Спартак» и поднимется, то именно благодаря таким, как Дзюба. Неслучайно же голы в матчах с ЦСКА и «Зенитом» забивал именно он. Сегодня «Спартаку» нужен лидер, и ни один из иностранцев на эту роль не годится.­ В «Спартаке» все легионеры начинали хорошо – Де Зеув, Пареха, Кариока. Но со временем они перестали полностью выкладываться на поле. И это уже проблема тренера. Карпин для «Спартака» сегодня тормоз. Хотя и он со временем чему-то учится. Но если бы не Карпин был тренером, держало бы руководство другого человека три года с такими результатами? Сомневаюсь».

Заговор против «Спартака»

По мнению бывшего главного тренера сборной России Анатолия Бышовца, главная проблема «Спартака» – отсутствие стабильности.

«У этого клуба отсутствуют систематичность, продуманность, последовательность, – говорит Бышовец. – Купили, например, Динияра Билялетдинова. Но на поле он выходит эпизодически, постоянного места в составе не имеет, что отражается на взаимопонимании с партнёрами. А ведь он должен был усилить игру красно-белых этой весной. Кто-то говорит о заговоре против «Спартака», ставя в один ряд дисквалификацию Веллитона (в прошлом году нападающий нанёс травму вратарю ЦСКА Игорю Акинфееву. – Прим. «АН») и травму Андрея Диканя (голкипер «Спартака» получил в матче 37-го тура тяжёлые повреждения при столкновении с форвардом «Зенита» Александром Кержаковым, который никак не был наказан. – Прим. «АН»). Но, на мой взгляд, творящееся в «Спартаке» имеет прямое отношение к профессионализму в управлении клубом. Пока непонятно, удастся ли Карпину создать команду, способную бороться за титулы. И пока «Спартак» явно проигрывает «Зениту». Впрочем, остальные тоже.

Проблема в том, что клубы, которые имеют равные возможности и по подбору игроков, и по инфраструктуре, и по финансам, не могут стабильно подтверждать свой уровень. Речь идёт прежде всего о ЦСКА, «Динамо» и «Спартаке». Сегодня все они, а также «Локо», «Рубин» и «Анжи» имеют шансы на Лигу чемпионов. Подобная конкуренция обусловлена разделением чемпионата на восьмёрки. Именно борьба лучших с лучшими и приводит к тому, что пока ничего не ясно».

Забыть о чемпионстве

На пресс-конференции после матча 38-го тура против «Кубани» Карпин сказал, что шансы на чемпионство ещё не потеряны. Однако, по мнению бывшего нападающего сборной России и московского «Динамо» Сергея Кирьякова, это не более чем слова.

«Меня весенний «Спартак» не впечатляет, – говорит Кирьяков. – Мне кажется, ему в первую очередь не хватает командной скорости, быстрого выхода из обороны, агрессивности впереди. Игра «Спартака» тягучая – соперник успевает отойти назад и перекрыть все зоны. В этой связи у красно-белых появляются определённые проблемы. На мой взгляд, «Зенит» практически выиграл чемпионат. Помешать он может только сам себе. «Спартаку» же надо забыть о чемпионстве, но вот второе место вполне реально, даже несмотря на проблемы».