Оставить нельзя отменить

Отмена лимита на легионеров стала одной из самых обсуждаемых в последнее время тем наряду с перипетиями баталий за чемпионский титул в футбольной премьер-лиге. Одни требуют в интересах нашего футбола снять все ограничения, другие, по тем же соображениям, – оставить всё как есть. «АН» решили разобраться, кто прав.

11 иностранцев

Сегодня уже мало кто помнит, но первым легионером в России стал 18 лет назад сириец Ассаф Аль-Халифа, выступавший за сочинскую «Жемчужину». В 1994 го­ду его появление стало сенсацией, но спустя всего 11 лет в командах российской премьер-лиги выступали уже более 200 игроков из дальнего зарубежья. Лимит на иностранцев существовал и тогда, но руководители клубов легко преодолевали любые препятствия. Чашу терпения и властей, и поклонников футбола переполнило в 2005 году появление в стартовом составе московского «Динамо» сразу 11 легионеров.

Своё слово замолвил по этому поводу и «главный болельщик». «Их (легионеров) слишком много, – заявил тогда Президент России Владимир Путин. – Нужно это количество ограничивать, потому что, когда составляется национальная сборная, собирать её не из кого». Разумеется, тогдашний президент Российского футбольного союза Виталий Мутко немедленно принял меры. Благодаря главе РФС сегодня в матчах команд премьер-лиги на поле одновременно могут находиться не более шести иностранцев, а нарушение лимита карается техническим поражением со счётом 0:3.

Дорогие таланты

И Мутко, и сторонники лимита говорили тогда, что его введение создаст благодатную почву для роста молодых талантливых российских футболистов, которым с каждым годом становилось всё труднее конкурировать с матёрыми легионерами. Спустя семь лет можно сказать, что талантов, если судить по сборной России, намного больше не стало (система поиска и подготовки кадров в России далека от совершенства), зато суммы контрактов и зарплаты россиян выросли на порядок.

«После ужесточения лимита на легионеров спрос на российских игроков заметно вырос, – вспоминает бывший генеральный директор московского «Спартака» Сергей Шавло. – И некоторые футболисты этим воспользовались. Их агенты прямым текстом говорили: «Добавьте парню денег, у него же российский паспорт! А то уйдёт в другую команду».

Один пример. Полузащитник Дмитрий Торбинский, получавший в «Спартаке» 60 тысяч долларов в год, после перехода в «Локомотив» в 2008-м стал получать в 20 (!) раз больше.

Сегодня зарплаты российских футболистов в 2–3 миллиона евро уже никого не удивляют. Но удивляет качество их игры, которое явно не соответствует зарплатам, если сравнивать с доходами игроков в ведущих чемпионатах Европы.

«Лимит на легионеров действительно привёл к резкому росту зарплат российских футболистов, – считает футбольный агент Алексей Сафонов. – Наш чемпионат уже входит в пятёрку богатейших в Европе. При этом, скажем, португальские клубы, которые намного успешнее по сравнению с нашими выступают в Лиге чемпионов и Кубке УЕФА, не в состоянии платить своим игрокам так много. Да и большинство клубов из Англии, Испании и Италии не потянут зарплаты футболистов сборной России».

Яблоки вместо бананов

Нынешнее положение уже не устраивает ведущие клубы России. ЦСКА и «Зенит» выступают за отмену лимита, часть клубов предлагают его смягчить (семь легионеров плюс четыре россиянина), и лишь «Спартак» – категорически против. При этом ни одна из команд российской премьер-лиги не испытывает проблем из-за лимита: почти все клубы не добирают до верхней планки, и лишь «Динамо», как правило, выпускает на поле всех шестерых разрешённых иностранцев.

Впрочем, благополучие это мнимое. И в ЦСКА, и в «Зените», и в «Рубине» средний возраст ведущих российских футболистов подходит к 30 годам, а равноценной замены лидерам что-то не видно.

«Спартак» очень серьёзно вложился в подготовку доморощенных футболистов, так же как и «Локомотив». И все разговоры о том, чтобы расширить лимит, несут непоправимый ущерб особенно в преддверии чемпионата мира в 2018 году в России», – говорит президент «Спартака» Леонид Федун.

Президент РФС Сергей Фурсенко его пока поддерживает, но давление столь велико, что лимит в его нынешнем виде вряд ли продержится долго.

«Мы негативно относимся к ныне существующему лимиту на легионеров и считаем, что эту систему надо отменять, причём в самое ближайшее время», – говорит генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов. Его поддерживает и президент ЦСКА Евгений Гинер, который выступает противником ограничений с момента их введения.

«Предлагаю тем, кто за жёсткий лимит на легионеров, запретить есть цитрусовые и бананы, а разрешить только яблоки, это ведь тоже фрукты», – пишет в своём твиттере хозяин «Краснодара» Сергей Галицкий.

Скорее всего, богатые клубы изменят лимит в свою пользу. Но вот пойдёт ли это на пользу российскому футболу, сказать сегодня сложно. У нас ведь все «хотят как лучше, а получается как всегда».