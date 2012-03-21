Поляки обещают Евро без сучка и задоринки

Сегодня трудно поверить, но ещё два-три года назад Европейский футбольный союз (УЕФА) всерьёз рассматривал возможность лишить Польшу права провести чемпионат Европы – 2012. Сейчас в стране почти всё готово для Евро, до которого осталось меньше трёх месяцев. В этом корреспондент «АН» убедился, побывав в Варшаве, которая наряду с Вроцлавом, Гданьском и Познанью примет летом матчи лучших сборных Европы.

То ли корзина, то ли корона

Самое главное – стадион «Национальный», основная польская арена Евро-2012, готов хоть сегодня принять матчи любого уровня. Его строительство обошлось в 1 млрд. 840 млн. злотых (всего на проекты, связанные с Евро, Варшава потратила около 17 млрд. злотых, 1 злотый = 10 рублей). Сумма колоссальная, но если судить по самому стадиону, деньги не были выброшены на ветер: надёжная крыша от непогоды, идеальный газон, уютные трибуны близко к полю, над центром которого на растяжках, словно инопланетный корабль, парит четырёхстороннее электронное табло. «Национальный» был официально открыт 29 января, а первый матч на нём был сыгран месяцем позже – 29 февраля. Польша и Португалия разошлись миром (0:0) в товарищеской встрече, собравшей аншлаг – 58 тысяч зрителей.

«Национальный», похожий то ли на корзину, то ли на корону – мнения варшавян разделились, вырос на месте «Стадиона Десятилетия», который, как когда-то московские «Лужники», служил базаром, говорят, крупнейшим в Европе. Из центра до него 5 минут на электричке, 10 – на трамвае или автобусе. А можно и пешком махнуть через мост Юзефа Понятовского, с которого открывается живописный вид на Старую Варшаву.

«Национальный» удобен, гостеприимен и... до конца не достроен: не работает раздвижная крыша, которая должна накрывать арену во время концертов. К июню поляки обещают все недостатки устранить, чтобы Евро прошёл, как обещает президент Польского футбольного союза, легендарный нападающий сборной Польши 70-х–80-х годов прошлого века Гжегож Лято, без сучка и задоринки.

Скандальное видео

Для Лято успешное проведение Евро и удачное выступление национальной сборной – вопрос если не жизни и смерти, то, наверное, чести и репутации. Сегодня в Польше мало кто вспоминает о коррупционном скандале, разразившемся в ноябре прошлого года. Тогда на собрании ПФС было показано видео, где человек, похожий на Лято, якобы договаривался о результатах тендера на строительство новой штаб-квартиры для федерации. Польские журналисты считают, что нынешний президент в неё вряд ли въедет, но, если Евро пройдёт гладко, о видео, скорее всего, забудут.

Без кальяна

На «Национальном» сборной России предстоит провести два матча – 12 июня с поляками и 16 июня с греками (первый – с чехами – 8 июня во Вроцлаве). От стадиона рукой подать до 5-звёздочной гостиницы «Бристоль», где во время Евро остановятся российские футболисты.

На входе в лобби «Бристоля», что находится в центре Варшавы – рядом с президентским дворцом, одну из стен украшают несколько десятков табличек из золотистого металла. На табличках выгравированы имена королей и политиков, учёных и художников, писателей и музыкантов, манекенщиц и спортсменов, которые в разное время жили в «Бристоле». Кто знает, может быть, после Евро рядом с именами Пабло Пикассо, Майкла Джексона, Наоми Кэмпбелл, Елизаветы II, принца Чарльза, Демиса Руссоса, Збигнева Бжезинского, «Роллинг Стоунз», Гарри Каспарова и других известных и заслуженных появятся таблички с надписями «Аршавин», «Жирков», «Кержаков» или «Павлюченко».

Чем-то похожий на московский «Националь», «Бристоль» выглядит совсем не пафосно, но очень солидно. Серый мрамор на стенах и в номерах, массивная мебель в лобби, золото и дорогое дерево в лифтах. Всё изысканно и красиво, но, пожалуй, слишком чопорно и холодно, хотя приветливые улыбки не покидают лиц портье, официантов и горничных.

Президентский дворец по соседству выглядит сонным. Его нынешний хозяин Бронислав Коморовский появляется там редко, предпочитая другие резиденции, что, впрочем, не меняет графика смены караула на входе. Зато напротив, через дорогу от «Бристоля», жизнь кипит и днём и ночью. Там находится знаменитая на всю Варшаву круглосуточная рюмочная. Рюмка водки – 4 злотых, любая закуска – 8 злотых. Кальяна в заведении нет...

Надежда на русских

Злачных мест в Варшаве и без этой рюмочной хватает, и поляки понимают, что во время Евро не просто будет обеспечить спокойствие и порядок. Но они надеются, что основная часть болельщиков будет собираться в фан-зоне у подножья удивительно похожего на московские сталинские небоскрёбы Дворца науки и культуры.

Со смотровой площадки на 30-м этаже Дворца (114 метров над землёй) будущая фан-зона на площади Дефилад кажется маленькой. На самом деле это 120 тысяч квадратных метров с двумя сценами, пятью большими экранами, официальным магазином Евро-2012 и городским пресс-центром, на которых могут свободно разместиться около 100 тысяч болельщиков. А работать фан-зона будет с полудня и до часу ночи, а в дни наиболее интересных матчей – до 4 утра.

Поляки, чья сборная оказалась в «славянской группе», крайне заинтересованы в том, чтобы как можно больше русских приехало к ним в дни Евро. И разумеется, потратило как можно больше злотых. На чехов и тем более греков надежд мало – кризис, а потому для наших соотечественников – режим упрощённого получения виз. Если коротко: визу получат все обладатели билетов на матчи. В общем, «Witamy w Polsce!», или «Добро пожаловать в Польшу!»