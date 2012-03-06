ЦСКА продолжит погоню

Центральный матч 33-го тура чемпионата России по футболу между ЦСКА и «Зенитом» никого не оставил равнодушным. Это была одна из лучших встреч сезона, ничья в которой (2:2) оставила армейцам шансы побороться за золото. «АН» оценили игру звезды «Зенита» Андрея Аршавина, дебют 16-летнего вратаря ЦСКА Сергея Ревякина и новую, без Вагнера Лава, атаку армейцев.

После матча главные тренеры ЦСКА и «Зенита» – Леонид Слуцкий и Лучано Спаллетти – не скрывали, что результат их не устроил. Со Слуцким понятно: победа позволила бы его команде приблизиться к лидирующему «Зениту» (сейчас отрыв в турнирной таблице составляет шесть очков). Со Спаллетти сложнее: благодаря ничьей питерцы сохранили отрыв в чемпионате, но итальянец категорически отверг предположение, что его команда была настроена именно на такой результат. Действительно, «Зенит» отрыл счёт уже через 20 секунд после начала матча (Александр Кержаков), заставив ЦСКА бросить все силы в атаку. Возможно, именно поэтому игра получилась на удивление – всё-таки первый матч после зимнего перерыва! – острой и зрелищной. По ходу встречи ЦСКА отыгрывался ещё раз (на голы Кержакова армейцы ответили точными ударами Алана Дзагоева и Ахмеда Муссы) и даже мог добиться победы, попади Кейсуке Хонда не в перекладину, а чуть ниже.

Словом, всё было так, как и должно быть в матче лучших команд страны, разочаровал лишь Андрей Аршавин, для которого это была первая игра в чемпионате России после возвращения из Англии.

Нужен ли Аршавин «Зениту»?

«Аршавин с ЦСКА сыграл неважно, – считает футбольный эксперт Евгений Ловчев. – Не секрет, что Спаллетти без восторга встретил его в «Зените». Матчем в Дании (сборная России выиграла товарищескую встречу у датчан со счётом 2:0, а Аршавин забил второй гол. – Прим. «АН»)? Аршавин доказал обоснованность своих претензий на место в составе. Но в «Лужниках» мы увидели, почему он потерял место в основе «Арсенала». Каждый матч надо играть так, как в Дании!

Важный момент – замена Аршавина. Было понятно, что матч он проваливает. Спаллетти мог заменить его ещё в перерыве, и тогда стало бы понятно, что этим итальянец показывает своё нерасположение к Аршавину. Но сделал замену Спаллетти только минут через 10 после возобновления игры, дав понять тем самым, что рассчитывает на него. Мудрое решение!»

«Не сомневаюсь, что Аршавин принесёт пользу команде, – соглашается коллега Ловчева Александр Бубнов. – Он уже играл в «Зените», и поэтому ему не надо налаживать связи. Все игроки восприняли его возвращение хорошо. Для него самого это оптимальный вариант. Однако прежнего статуса у него уже не будет. Спаллетти сказал, что он должен играть на команду. Аршавину нужно будет отрабатывать в обороне и прессинговать. Это очень тяжело, и если Аршавин не будет готов к этому функционально, он не будет играть».

Молодой, но не ранний

Другим футболистом, чьего дебюта ожидали с неменьшим интересом, чем возвращения Аршавина, был 16-летний вратарь ЦСКА Сергей Ревякин. При этом в запасе у армейцев сидел…15‑летний голкипер Илья Помазун (основной страж ворот ЦСКА Игорь Акинфеев восстанавливается после травмы, а его дублёр Сергей Чепчугов пропускал игру против «Зенита» из-за дисквалификации). Впрочем, для футболистов ЦСКА в этом не было ничего удивительного.

«Мы ещё в январе знали, что так будет, – говорит капитан армейцев защитник Сергей Игнашевич. – Руководство заявило, что вратаря покупать не будет, поэтому мы были готовы к такому сюжету в матче с «Зенитом». С Ревякиным всю подготовительную работу провёл наш тренер по вратарям Вячеслав Чанов. Настал час Х, и ничего объяснять ему уже было не надо. Единственное – мы попросили его не разыгрывать мяч в случае прессинга со стороны «Зенита», чтобы не создавать нервозность у своих ворот. Поэтому Сергей сразу выбивал от ворот вперёд».

«В голах нет вины Ревякина, – говорит президент ЦСКА Евгений Гинер. – Считаю, что наш 16‑летний голкипер ошибок не допускал. Не волновался за него. Просто такие матчи очень часто бывают определяющими в судьбе футболиста. Вытащи всё – и взлетишь к звёздам, но пусти пару «бабочек» – и ты в подземелье. А я не люблю крайности. К счастью, Сергей с честью выдержал сложное испытание. Да и команда ему очень помогла».

Добавим, что Ревякин, который впервые вышел в стартовом составе ЦСКА, стал самым молодым голкипером в истории премьер-лиги. До него достижение принадлежало Акинфееву, который в дебютном матче был на 83 дня старше Ревякина.

Без Вагнера не хуже

За последние три года ЦСКА впервые не проиграл «Зениту» на своём поле. И заслуга в этом не только юного Ревякина, но и обновлённой атаки армейцев. Она выглядела неожиданно мощной, несмотря на опасения, что без бразильца Вагнера Лава, уехавшего на родину, прежняя острота впереди будет утеряна. Эти опасения подкреплялись ещё и тем, что лидер атак ЦСКА Сейду Думбия во время зимнего перерыва выступал на Кубке Африки и провёл в составе команды всего один контрольный матч.

«Мне кажется, Думбия тяжело даётся переход на игру с одним нападающим, – говорит Игнашевич. – Он у нас полтора года – всё это время мы играли в два форварда. На сборах его не было – из-за Кубка Африки он сыграл за нас только контрольный матч с «Шахтёром». Но не сомневаюсь, за счёт тренировок и постоянной игровой практики он выйдет на прежний уровень».

«ЦСКА показал, что он не настолько зависим от Вагнера, как многие думали, – считает Бубнов. – Дзагоев, Хонда и Мусса, в меньшей степени Тошич, очень неплохо выглядели в атаке, не боялись идти в штрафную «Зенита». Думбия пока не в форме, но когда он прибавит, думаю, нападение ЦСКА будет выглядеть, возможно, даже сильнее, чем с Вагнером».