«Зенит» или ЦСКА? А может быть, «Динамо»?

3 марта после зимнего перерыва возобновляются матчи чемпионата России по футболу. Гвоздём 33-го тура в премьер-лиге станет встреча «Зенита» и ЦСКА – главных претендентов на чемпионское звание. Впрочем, эксперты «АН» считают, что в борьбу за титул могут вмешаться и другие команды первой восьмёрки.

Прошлым летом казалось, что ЦСКА, показывающий стабильную игру и оторвавшийся от преследователей на 6 очков, вряд ли растеряет преимущество. Однако в ноябре 2011-го после окончания второго круга армейцы уже отставали от «Зенита» на 6 очков, да и «Динамо» со «Спартаком» начали наступать на пятки команде Леонида Слуцкого. А «Локомотив», «Рубин», «Анжи» и «Кубань», хотя и отстали настолько, что мало кто верит в их чемпионство, отобрать очки могут у любого соперника.

«Думаю, все команды – от «Зенита» до «Локомотива» – примерно равны в качестве игроков, в потенциале, в возможностях, так что основная борьба впереди. Что в преддверии Евро-2012 не может не радовать», – считает бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец.

«Зенит»

«Зенит» в отличие от ЦСКА сумел сохранить прошлогодний чемпионский уровень и даже немного прибавить, – говорит футбольный эксперт Александр Бубнов. – Поэтому шансы на повторение прошлогоднего успеха у клуба с берегов Невы очень высоки. Я, правда, ожидал, что команда получит солидное усиление, соответствующее высоким задачам, но «Зенит» взял только Андрея Аршавина. Да и то во многом из-за того, что серьёзную травму получил португалец Данни. «Зенит» и без него остаётся фаворитом, хотя уже далеко не явным. «Спартак» и «Динамо» в еврокубках не участвуют, целенаправленно готовятся к возобновлению первенства, укрепляют составы. И хотя их отставание от первого места достаточно велико, они способны создать «Зениту» проблемы».

«Возвращение Аршавина в «Зенит» абсолютно логично, – полагает Бышовец. – Переход в родной клуб даёт ему возможность восстановить своё реноме после неудачного сезона в «Арсенале» и сыграть на предстоящем чемпионате Европы. Впрочем, «Зенит» самодостаточен и без Аршавина. У этой команды есть всё, чтобы выиграть чемпионат России».

ЦСКА

«Уход Вагнера во «Фламенго», а также неважная форма Кейсуке Хонды, мечтавшего перейти в «Лацио» (трансфер сорвался, так как клубы не сошлись в цене. – Прим. «АН»), заставили ЦСКА перестроить свои атакующие действия – это было видно уже по матчу с «Реалом» (1:1 в 1/8 Лиги чемпионов. – Прим. «АН»), – считает Бышовец. – Неслучайно армейцы приобрели у голландского «Венло» молодого и перспективного форварда Ахмеда Муссу. Есть у ЦСКА ещё Сейду Думбия, а также внутренние резервы, за счёт которых армейцы могут оказаться конкурентоспособными весной. Например, можно перевести в нападение Алана Дзагоева, имеющего опыт выступления в этом амплуа».

«Динамо»

«Динамо», которое ведёт погоню за «Зенитом» и ЦСКА, удалось решить стратегическую задачу – сохранить лидеров, у которых заканчивались контракты, – утверждает Бубнов. – Ещё до Нового года отношения с бело-голубыми продлили Александр Самедов и Игорь Семшов. Кроме того, в усиление приобрели у «Рубина» эквадорца Кристиана Нобоа и у «Анжи» – венгра Балоша Джуджака. Оба – полузащитники, чей класс сомнения не вызывает. Правда, теперь «Динамо» столкнётся с проблемой лимита на легионеров. В прошлом году стабильное место в стартовом составе бело-голубых имели пять иностранцев – Уилкшир, Фернандес, Ломич, Воронин и Кураньи. С появлением Нобоа и Джуджака число легионеров, претендующих на попадание в стартовый состав, увеличится до семи человек, тогда как по регламенту их может быть только шесть».

«Спартак»

«После фиаско в Лиге Европы (2:2, 2:3 против польской «Легии». – Прим. «АН») спартаковцы сосредоточились на национальном первенстве, что вкупе с небольшой занятостью красно-белых в сборной России принесло свои плоды – второй круг чемпионата «Спартак» провёл лучше всех, – говорит Бубнов. – Однако не уверен, что тенденция сохранится».

«Многое зависит от того, насколько впишется в состав Динияр Билялетдинов, – считает футбольный эксперт Евгений Ловчев. – Игрок он хороший, к тому же «Спартаку» важен его российский паспорт. Но чудес от него не жду. Редки случаи, когда футболист, сидевший на скамейке запасных европейского клуба, сразу показывает в России стабильно высокий уровень игры. Я бы сказал, что в «Спартаке» Билялетдинов начинает с нуля».

«Рубин»

«Напряжённость в отношениях между главным тренером команды Курбаном Бердыевым и руководителями клуба может стать причиной больших проблем для «Рубина», – говорит Ловчев. – Бердыев должен перестать считать, что всё решает только он, и договориться о разграничении ответственности в трансферных и финансовых вопросах. Что же касается игры, то, как и прежде, у «Рубина» заметен дисбаланс между защитой и атакой. Это было видно по матчам против «Олимпиакоса» (0:1, 0:1 в 1/16 Лиги Европы . – Прим. «АН»). Если обороняются казанцы организованно, то в нападении зачастую действуют по наитию. В России подобный стиль приносит порой дивиденды, но в еврокубках этого недостаточно».

«Локомотив»

«Судя по матчам с «Атлетиком» (2:1, 0:1 в 1/16 Лиги Европы), зимний перерыв не повлиял в лучшую сторону на созидательный потенциал команды, – считает Бубнов. – В этом смысле вряд ли исправит ситуацию и приобретение Романа Павлюченко, крайне зависимого от поддержки полузащитников. Козырем в атаке остаётся индивидуальное мастерство нападающих, и, вероятно, в ближайшее время главному тренеру Жозе Коусейру предстоит посвятить себя нахождению оптимальных сочетаний в передней линии и налаживанию взаимодействий между форвардами. Но есть и положительный момент – довольно надёжная игра пары центральных защитников – Тараса Бурлака и Максима Беляева».

«Анжи»

«Думаю, подоплёка всего, что происходит в «Анжи», – в экономической области, – говорит Бышовец. – Однако сложно оценить, насколько покупка того или иного игрока или приглашение Гуса Хиддинка на пост главного тренера вместо Юрия Красножана целесообразны. Да, можно предположить, что с приходом Хиддинка в клуб потянутся футболисты, которые не пришли бы к Красножану, но я не уверен, что приток звёзд даст результат».

«Кубань»

«Кубань», конечно, не претендует на самые высокие места, – считает Бышовец. – Но не стоит недооценивать краснодарцев. Против них всегда играть сложно, потому что команда действует от своих ворот. Организация игры «Кубани», плотность и расположение игроков создают немало проблем для любого соперника. Краснодарцы и в физическом плане очень хорошо подготовлены. Да и по подбору исполнителей во всех линиях они не уступают другим клубам из первой восьмёрки. Не сомневаюсь, что «Кубань» окажет влияние на окончательное распределение мест наверху».