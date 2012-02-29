//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Спорт Футбол

«Зенит» или ЦСКА? А может быть, «Динамо»?

№ 8(300) от 01.03.2012 [«Аргументы Недели », Константин ПУГАЧЕВ ]

«Зенит» или ЦСКА? А может быть, «Динамо»?

3 марта после зимнего перерыва возобновляются матчи чемпионата России по футболу. Гвоздём 33-го тура в премьер-лиге станет встреча «Зенита» и ЦСКА – главных претендентов на чемпионское звание. Впрочем, эксперты «АН» считают, что в борьбу за титул могут вмешаться и другие команды первой восьмёрки.

Прошлым  летом казалось, что ЦСКА, показывающий стабильную игру и оторвавшийся от преследователей на 6 очков, вряд ли растеряет преимущество. Однако в ноябре 2011-го после окончания второго круга армейцы уже отставали от «Зенита» на 6 очков, да и «Динамо» со «Спартаком» начали наступать на пятки команде Леонида Слуцкого. А «Локомотив», «Рубин», «Анжи» и «Кубань», хотя и отстали настолько, что мало кто верит в их чемпионство, отобрать очки могут у любого соперника.

«Думаю, все команды – от «Зенита» до «Локомотива» – примерно равны в качестве игроков, в потенциале, в возможностях, так что основная борьба впереди. Что в преддверии Евро-2012 не может не радовать», – считает бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец.

«Зенит»

«Зенит» в отличие от ЦСКА сумел сохранить прошлогодний чемпионский уровень и даже немного прибавить, – говорит футбольный эксперт Александр Бубнов. – Поэтому шансы на повторение прошлогоднего успеха у клуба с берегов Невы очень высоки. Я, правда, ожидал, что команда получит солидное усиление, соответствующее высоким задачам, но «Зенит» взял только Андрея Аршавина. Да и то во многом из-за того, что серьёзную травму получил португалец Данни. «Зенит» и без него остаётся фаворитом, хотя уже далеко не явным. «Спартак» и «Динамо» в еврокубках не участвуют, целенаправленно готовятся к возобновлению первенства, укрепляют составы. И хотя их отставание от первого места достаточно велико, они способны создать «Зениту» проблемы».

«Возвращение Аршавина в «Зенит» абсолютно логично, – полагает Бышовец. – Переход в родной клуб даёт ему возможность восстановить своё реноме после неудачного сезона в «Арсенале» и сыграть на предстоящем чемпионате Европы. Впрочем, «Зенит» самодостаточен и без Аршавина. У этой команды есть всё, чтобы выиграть чемпионат России».

ЦСКА

«Уход Вагнера во «Фламенго», а также неважная форма Кейсуке Хонды, мечтавшего перейти в «Лацио» (трансфер сорвался, так как клубы не сошлись в цене. – Прим. «АН»), заставили ЦСКА перестроить свои атакующие действия – это было видно уже по матчу с «Реалом» (1:1 в 1/8 Лиги чемпионов. – Прим. «АН»), – считает Бышовец. – Неслучайно армейцы приобрели у голландского «Венло» молодого и перспективного форварда Ахмеда Муссу. Есть у ЦСКА ещё Сейду Думбия, а также внутренние резервы, за счёт которых армейцы могут оказаться конкурентоспособными весной. Например, можно перевести в нападение Алана Дзагоева, имеющего опыт выступления в этом амплуа».

«Динамо»

«Динамо», которое ведёт погоню за «Зенитом» и ЦСКА, удалось решить стратегическую задачу – сохранить лидеров, у которых заканчивались контракты, – утверждает Бубнов. – Ещё до Нового года отношения с бело-голубыми продлили Александр Самедов и Игорь Семшов. Кроме того, в усиление приобрели у «Рубина» эквадорца Кристиана Нобоа и у «Анжи» – венгра Балоша Джуджака. Оба – полузащитники, чей класс сомнения не вызывает. Правда, теперь «Динамо» столкнётся с проблемой лимита на легионеров. В прошлом году стабильное место в стартовом составе бело-голубых имели пять иностранцев – Уилкшир, Фернандес, Ломич, Воронин и Кураньи. С появлением Нобоа и Джуджака число легионеров, претендующих на попадание в стартовый состав, увеличится до семи человек, тогда как по регламенту их может быть только шесть».

«Спартак»

«После фиаско в Лиге Европы (2:2, 2:3 против польской «Легии». – Прим. «АН») спартаковцы сосредоточились на национальном первенстве, что вкупе с небольшой занятостью красно-белых в сборной России принесло свои плоды – второй круг чемпионата «Спартак» провёл лучше всех, – говорит Бубнов. – Однако не уверен, что тенденция сохранится».

«Многое зависит от того, насколько впишется в состав Динияр Билялетдинов, – считает футбольный эксперт Евгений Ловчев. – Игрок он хороший, к тому же «Спартаку» важен его российский паспорт. Но чудес от него не жду. Редки случаи, когда футболист, сидевший на скамейке запасных европейского клуба, сразу показывает в России стабильно высокий уровень игры. Я бы сказал, что в «Спартаке» Билялетдинов начинает с нуля».

«Рубин»

«Напряжённость в отношениях между главным тренером команды Курбаном Бердыевым и руководителями клуба может стать причиной больших проблем для «Рубина», – говорит Ловчев. – Бердыев должен перестать считать, что всё решает только он, и договориться о разграничении ответственности в трансферных и финансовых вопросах. Что же касается игры, то, как и прежде, у «Рубина» заметен дисбаланс между защитой и атакой. Это было видно по матчам против «Олимпиакоса» (0:1, 0:1 в 1/16 Лиги Европы . – Прим. «АН»). Если обороняются казанцы организованно, то в нападении зачастую действуют по наитию. В России подобный стиль приносит порой дивиденды, но в еврокубках этого недостаточно».

«Локомотив»

«Судя по матчам с «Атлетиком» (2:1, 0:1 в 1/16 Лиги Европы), зимний перерыв не повлиял в лучшую сторону на созидательный потенциал команды, – считает Бубнов. – В этом смысле вряд ли исправит ситуацию и приобретение Романа Павлюченко, крайне зависимого от поддержки полузащитников. Козырем в атаке остаётся индивидуальное мастерство нападающих, и, вероятно, в ближайшее время главному тренеру Жозе Коусейру предстоит посвятить себя нахождению оптимальных сочетаний в передней линии и налаживанию взаимодействий между форвардами. Но есть и положительный момент – довольно надёжная игра пары центральных защитников – Тараса Бурлака и Максима Беляева».

«Анжи»

«Думаю, подоплёка всего, что происходит в «Анжи», – в экономической области, – говорит Бышовец. – Однако сложно оценить, насколько покупка того или иного игрока или приглашение Гуса Хиддинка на пост главного тренера вместо Юрия Красножана целесообразны. Да, можно предположить, что с приходом Хиддинка в клуб потянутся футболисты, которые не пришли бы к Красножану, но я не уверен, что приток звёзд даст результат».

«Кубань»

«Кубань», конечно, не претендует на самые высокие места, – считает Бышовец. – Но не стоит недооценивать краснодарцев. Против них всегда играть сложно, потому что команда действует от своих ворот. Организация игры «Кубани», плотность и расположение игроков создают немало проблем для любого соперника. Краснодарцы и в физическом плане очень хорошо подготовлены. Да и по подбору исполнителей во всех линиях они не уступают другим клубам из первой восьмёрки. Не сомневаюсь, что «Кубань» окажет влияние на окончательное распределение мест наверху».

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

«А ведь раньше лесник мог уследить буквально за всем!»

«А ведь раньше лесник мог уследить буквально за всем!»

На всей территории Красноярского края и Иркутской области, а также частично в Бурятии из-за лесных пожаров ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщили в МЧС. О том, почему горят леса, размышляет генерал-полковник Георгий ШПАК.

//В мире

В МИД заявили о "библейском масштабе" безумия, охватившего Украину

В МИД заявили о "библейском масштабе" безумия, охватившего Украину

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила о том, что безумие, которое охватило Украину в последнее время, больше напоминает "библейскую притчу".

//Политика

Более половины россиян хотели бы видеть Владимира Путина президентом после 2024 года

Более половины россиян хотели бы видеть Владимира Путина президентом после 2024 года

Более половины россиян хотели бы видеть Владимира Путина президентом после 2024 года. По данным опросов "Левада-центра", 54% наших соотечественников хотят, чтобы Путин остался президентом после 2024 года.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Политика

Генпрокуратура РФ предписала жёстко пресекать подготовку незаконных акций

Генпрокуратура РФ предписала жёстко пресекать подготовку незаконных акций

Замгенпрокурора РФ Александр Буксман, выступая на коллегии ведомства по итогам работы в первом полугодии 2019 года, заявил о необходимости жёстко пресекать действия организаторов и участников незаконных публичных акций.

//В мире

В Киеве возбудили еще одно уголовное дело в отношении уехавшего из Украины с семьей Порошенко

В Киеве возбудили еще одно уголовное дело в отношении уехавшего из Украины с семьей Порошенко

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) возбудило еще одно уголовное дело в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко, который уехал из страны со своей семьей.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Хабаровский край ожидает повтор большой воды 2013 года

Хабаровский край ожидает повтор большой воды 2013 года

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал подписал распоряжение о введении в регионе режима чрезвычайной ситуации из-за обострившейся паводковой ситуации. Ещё на прошлой неделе в Тугуро-Чумиканском районе сильно разлилась река Уда, подтопив сразу три населенных пункта: Неран, Алгазея и Удское.

//Общество

Прогулки по Риге: Домский собор и его музеи

Прогулки по Риге: Домский собор и его музеи

Кто не знает Домский собор в Латвии? Таких людей уж точно не так много. Домский собор Риги – монументальное и одно из старейших строений средневекового периода не только в Латвии, но и в Балтии.

//Общество

Даниэль Отой: великолепный герой европейского кинематографа

Даниэль Отой: великолепный герой европейского кинематографа

Наши коллеги из Парижа утверждают, что актер Даниэль Отой – типичный француз. Он замкнут, «сам в себе», частенько впадает в уныние. Бывает, что интервью превращается в муку. Но его любят!

//Шоу-бизнес

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

В жизни Инны Ульяновой были только кино и театр. Она даже замужем была единственный раз и всего полтора года. Поэтому главной проблемой и самой сильной болью для нее стало одиночество.

//Новости партнеров

//Общество

О Кудрине в роли Дон Кихота

О Кудрине в роли Дон Кихота

Россия вот уже 30 лет живёт от выборов до выборов. И все судьбоносные – от муниципальных до президентских. Одни выборы сменяют другие, и всё время кажется, что нашим руководителям – от сельского старосты до президента – и делать больше нечего, как думать об участии в следующих выборах. А иной раз говорить, что думает о преемнике всё время – с первого дня при власти.

//В мире

В Китае девушка попала в больницу из-за приседаний

В Китае девушка попала в больницу из-за приседаний

В китайском городе Чунцин 19-летняя девушка поспорила со своей подругой о том, кто из них сможет сделать больше приседаний. В итоге спорщицу на "Скорой помощи" увезли в реанимацию.

//Новости СМИ2

//В мире

Сколько Украине будет стоить создание русскоязычного канала?

Сколько Украине будет стоить создание русскоязычного канала?

На Украине подсчитали, во сколько же стране обойдётся создание русскоязычного телеканала, предназначенного для «борьбы за умы» россиян и жителей Донбасса.

//Общество

Иркутская область горит и тонет

Иркутская область горит и тонет

Вся Иркутская область оказалась в дымовой завесе из-за катастрофических лесных пожаров, разгоревшихся на севере Сибири. На территории области леса горят в 58 местах, общая площадь, охваченная огнем – 71 836 га. Это половина от всех лесных пожаров, зафиксированных в Сибири.

//Политика

Российские политики прокомментировали создание международной переговорной площадки по Крыму

Российские политики прокомментировали создание международной переговорной площадки по Крыму

Сенатор Совфеда от Крыма Сергей Цеков заявил, что Украина ни при каких обстоятельствах не сможет вернуть себе полуостров. С парламентарием согласился и депутат Госдумы Руслан Бальбек.

//Шоу-бизнес

Кэти Перри признали виновной в плагиате

Кэти Перри признали виновной в плагиате

Американская певица Кэти Перри признана виновной в нарушении авторских прав при написании песни Dark Horse, выпущенной в 2013 году. Об этом сообщил в понедельник журнал Billboard.

//Общество

Медведев призвал губернаторов лично контролировать ситуацию с пожарами

Медведев призвал губернаторов лично контролировать ситуацию с пожарами

Дмитрий Медведев заявил о необходимости личного контроля за ситуацией с пожарами руководителей субъекта Федерации. Премьер поручил главе Минприроды вылететь и проверить ситуацию с пожарами в Сибири на месте.

//В мире

СМИ: врачи не рекомендуют герцогине Меган рожать второго ребенка в ближайшее время

СМИ: врачи не рекомендуют герцогине Меган рожать второго ребенка в ближайшее время

В СМИ появилась информация о том, что врачи не рекомендуют супруге британского принца Гарри, герцогине Сассекской Меган в ближайшее время рожать второго ребенка. Недавно женщина впервые стала мамой.

//Новости партнеров

//Общество

В России в 2 раза увеличилось число проблемных объектов долевого строительства - сообщил генпрокурор Чайка

В России в 2 раза увеличилось число проблемных объектов долевого строительства - сообщил генпрокурор Чайка

Количество проблемных объектов долевого строительства за полгода возросло в России в два раза - с 894 до 1845. Генпрокурор РФ Юрий Чайка рассказал об увеличении на шесть тысяч числа обманутых дольщиков.

//Происшествия

В пяти регионах России ввели режим ЧС из-за природных пожаров

В пяти регионах России ввели режим ЧС из-за природных пожаров

Во вторник, 30 июля, стало известно, что режим чрезвычайной ситуации был введен в пяти регионах Российской Федерации. Соответствующую информацию сегодня предоставил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

//Шоу-бизнес

Рок-певица Земфира нервничает из-за нападения неадекватного поклонника на ее автомобиль

Рок-певица Земфира нервничает из-за нападения неадекватного поклонника на ее автомобиль

Автомобиль певицы Земфиры разбил ее неадекватный поклонник. "Мерседес" 2016 года выпуска рок-звезды сейчас находится в автосервисе. По предварительным подсчётам, ущерб составит более 200 тысяч рублей.

//В мире

СМИ: США намерены построить дополнительные военные объекты в Австралии

СМИ: США намерены построить дополнительные военные объекты в Австралии

Глава МИД Австралии Марис Пейн заявила, что власти США планируют построить дополнительные военные объекты в Австралии после того, как Конгресс одобрит выделение $211,5 млн американскому ВМФ.

//Шоу-бизнес

Агент Михаила Галустяна высказался по поводу слухов о разводе шоумена

Агент Михаила Галустяна высказался по поводу слухов о разводе шоумена

Агент бывшего капитана команды КВН "Утомленные солнцем" Михаила Галустяна Алексей Новацкий высказался по поводу слухов о разводе шоумена. "Это все ложь полная. Это все фейк".

//Общество

Жительнице Новокузнецка удалили опухоль весом 4 кг

Жительнице Новокузнецка удалили опухоль весом 4 кг

В Новокузнецке хирурги удалили местной жительнице 4-килограммовую опухоль. Соответствующую информацию во вторник, 30 июля, предоставили в пресс-службе департамента охраны здоровья населения Кузбасса.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Иван Ургант показал фотографии трех своих красавиц-дочерей
2

Вдова Хворостовского в честь своего дня рождения опубликовала фото в купальнике
3

Врачи рассказали о состоянии актрисы Инны Чуриковой
4

Российские туристы назвали страны, в которых боятся отдыхать
5

В Ульяновске пенсионерка переписала на Киркорова квартиру

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры